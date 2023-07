Nguồn cung nhà ở xã hội Cần Thơ chỉ đáp ứng 3,8% nhu cầu

Nhà ở xã hội Hồng Loan 5C có 616 căn đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai. Ảnh PK

Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ vừa ban hành Văn bản số 1951/SXD-QLN về việc bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với Dự án Nhà ở xã hội Hồng Loan 5C, do Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Địa ốc Hồng Loan làm chủ đầu tư.

Theo đó, 232 căn hộ chung cư Block B, khu A, Dự án Nhà ở xã hội Hồng Loan 5C đã đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh.

Sở Xây dựng Cần Thơ yêu cầu chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại địa ốc Hồng Loan: Thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư khi ký Hợp đồng với khách hàng và đảm bảo bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng theo quy định tại Điều 56 Luật kinh doanh bất động sản;

Cung cấp thông tin về tiến độ đầu tư xây dựng, việc sử dụng tiền ứng trước và tạo điều kiện để bên mua, bên thuê mua kiểm tra thực tế tại công trình (theo Điều 58 Luật Kinh doanh bất động sản).

Đồng thời, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự trung thực và tính chính xác của hồ sơ, văn bản mà chủ đầu tư đã cung cấp. Chủ đầu tư phải thực hiện đúng quy định của pháp luật về huy động vốn (bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai) và pháp luật có liên quan. Trong trường hợp chủ đầu tư có vi phạm các quy định thì Sở Xây dưng sẽ thu hồi văn bản này và văn bản sẽ không còn hiệu lực.

Được biết, vào tháng 7/2022, Sở Xây dựng Cần Thơ cũng đã ban hành Văn bản số 1981/SXD-QLN về việc thông báo 384 căn hộ Block C , Dự án Nhà ở xã hội Hồng Loan 5C đã đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Dự án Nhà ở xã hội Hồng Loan 5C có quy mô diện tích gần 24.000m2, trong đó diện tích xây dựng chung cư là 9.382m2, gồm 3 Block chung cư cao 9 tầng, diện tích sàn xây dựng 86.406m2 với 1.036 căn hộ. Trong đó, Block A có 420 căn hộ, Block B có 232 căn hộ và Block C có 384 căn hộ.

Theo Sở Xây dựng Cần Thơ hiện nay trên địa bàn chỉ mới có 7 dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và công nhân khu công nghiệp với diện tích 5,66 ( khoảng 2.286 căn).

Trong đó có 3 dự án có sản phẩm đủ điều kiện giao dịch đó là chung cư nhà ở thu nhập thấp Hồng Loan do Công ty cổ phần Thương mại địa ốc Hồng Loan làm chủ đầu tư; Chung cư nhà ở xã hội do Công ty cổ phần Nam Long – Hồng Phát làm chủ đầu tư; Chung cư nhà ở xã hội thuộc dự án chỉnh trang và phát triển đô thị An Phú Cần Thơ do Công ty TNHH An Phú Cần Thơ làm chủ đầu tư.

Cần Thơ đang mời gọi đầu tư nhiều dự án nhà ở xã hội tại khu vực đô thị và khu công nghiệp. Ảnh PK.

Hiện nay, tại TP. Cần Thơ đang triển khai xây dựng 3 dự án nhà ở xã hội là Chung cư ở xã hội Gia Phúc (nhà ở công nhân tại khu công nghiệp Trà Nóc), Chung cư nhà ở xã hội Hồng Loan 5C và Nhà ở xã hội phường Phước Thới với 1.872 căn.

Theo ông Mai Như Toàn, Giám đốc Sở Xây dựng Cần Thơ, do nhiều nguyên nhân như: thiếu quỹ đất, khó tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, biên lợi nhuận đầu tư nhà ở xã hội thấp nên trong thời gian qua số dự án nhà ở xã hội được triển khai thực hiện còn hạn chế. Tổng số căn hộ của tại 7 dự án nhà ở xã hội đã và đang triển khai trên địa bàn chỉ mới đáp ứng khoảng 3,8% nhu cầu nhà ở cho đối tượng có thu nhập thấp tại khu vực đô thị và các khu công nghiệp.

Hiện nay, UBND TP. Cần Thơ cũng đã giao Sở Xây dựng, xây dựng Đề án phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn để triển khai đầu tư từ nay đến năm 2030.

Về quy hoạch xây dựng, TP. Cần Thơ đã phê duyệt các đồ án quy hoạch phân khu các quận gồm: Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, Thốt Nốt và một phần quận Ô Môn. Theo đó, các đồ án quy hoạch phân khu đã có đề xuất về nguyên tắc và tính toán quỹ đất dành cho xây dựng mới nhà ở xã hội.

Địa phương cũng thống nhất chủ trương đầu tư các khu tái định cư trên địa bàn có lồng ghép bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội, đảm bảo kết nối đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội phục vụ cho người dân theo quy định. Đồng thời, địa phương cũng công khai giới thiệu quỹ đất đầu tư nhà ở xã hội để doanh nghiệp, nhà đầu tư nghiên cứu, đề xuất đầu tư.