Nguy cơ rò rỉ bí mật từ chiến dịch sa thải hàng loạt nhân viên chính phủ Mỹ

AP dẫn nhận định của các chuyên gia tình báo và an ninh quốc gia cho rằng đối với Nga, Trung Quốc và các đối thủ khác, sự xáo trộn ở Washington tạo ra cơ hội chưa từng có để tuyển dụng người cung cấp thông tin.

Tất cả những người có kiến thức, có quyền tiếp cận thông tin hoặc hệ thống nhạy cảm đều có thể trở thành mục tiêu. Khi hàng nghìn người trong số họ nghỉ việc cùng một lúc, điều đó tạo ra rất nhiều mục tiêu, đồng thời gây thêm những thách thức phản gián đối với Mỹ.

"Những thông tin như vậy rất có giá trị và không có gì ngạc nhiên khi Nga, Trung Quốc và các tổ chức khác, kể cả các tổ chức tội phạm, sẽ tích cực tuyển dụng nhân viên chính phủ", Theresa Payton, cựu giám đốc thông tin Nhà Trắng dưới thời Tổng thống George W. Bush và nay đang điều hành một công ty an ninh mạng, nhận định.

Trung bình mỗi năm có hơn 100.000 nhân viên liên bang nghỉ việc, trong đó một số người nghỉ hưu, những người khác chuyển sang làm việc cho tư nhân. Trong 3 tháng đầu năm nay, con số đã cao hơn nhiều lần.

Không chỉ các sĩ quan tình báo mới liên quan đến nguy cơ an ninh. Nhiều bộ và cơ quan cùng quản lý lượng dữ liệu khổng lồ liên quan đến thông tin cá nhân của người Mỹ cũng như thông tin nhạy cảm về an ninh quốc gia và hoạt động của chính phủ. Những người nghỉ việc cũng có thể tiết lộ bí mật giúp người ngoài xâm nhập vào cơ sở dữ liệu của Chính phủ Mỹ.

Ví dụ, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ lưu giữ thông tin về các cuộc đàm phán thương mại có thể giúp ích cho các đối thủ của Mỹ. Hồ sơ liên bang lưu dữ liệu về các hoạt động tình báo bí mật và các điệp viên. Cơ sở dữ liệu của Lầu Năm Góc chứa rất nhiều thông tin nhạy cảm về năng lực quân sự của Mỹ. Bộ Năng lượng quản lý các thông tin mật về vũ khí hạt nhân.

"Điều này xảy ra ngay cả trong giai đoạn bình thường, khi ai đó trong cộng đồng tình báo vì lý do tài chính cá nhân hoặc lý do khác có thể bán bí mật cho nước ngoài, nhưng DOGE (Bộ Hiệu quả chính phủ do tỷ phú Elon Musk đứng đầu) đang đưa nó lên một tầm cao mới", John Schindler, một cựu quan chức phản gián cho biết.

"Sẽ có người phản bội. Vấn đề chỉ là nó sẽ tệ đến mức nào", ông nói thêm.

Chỉ cần 1 hoặc 2 nhân viên bị hiểu lầm hoặc bất mãn cũng có thể gây ra khủng hoảng an ninh quốc gia. Câu chuyện của cựu đặc vụ FBI Robert Hanssen và cựu sĩ quan CIA Aldrich Ames, cả hai đều từng làm gián điệp cho Nga, cho thấy mỗi cá nhân có thể gây ra thiệt hại như thế nào.

Hanssen đã tiết lộ thông tin toàn diện về hoạt động thu thập thông tin tình báo của Mỹ, trong đó có những thông tin mà chính quyền Mỹ cho biết đã góp phần làm lộ nguồn tin của Mỹ tại Nga.

Dễ tiếp cận

Các chuyên gia cho biết, khả năng cựu nhân viên bất mãn chuyển sang làm việc cho nước ngoài sẽ tăng lên khi họ không có việc làm. Các đối thủ của Mỹ chắc chắn luôn tìm kiếm những người mang lại cho họ thông tin hữu ích, có thể giúp họ lật ngược tình thế hoặc mang lại lợi thế quốc gia.

Frank Montoya Jr., một quan chức cấp cao của FBI đã nghỉ hưu và là cựu giám đốc phản gián hàng đầu của Chính phủ Mỹ, cho biết ông ít lo ngại nguy cơ các nhân viên tình báo được đào tạo bài bản phản bội lời thề của họ và bán mình cho các đối thủ của Mỹ, nhưng ông cho rằng nhân viên làm việc trong những lĩnh vực khác có thể bị các đối thủ Mỹ tiếp cận.

"Khi nói đến hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ, khi nói đến hành vi trộm cắp công nghệ nhạy cảm, khi nói đến quyền truy cập vào lưới điện hoặc hệ thống tài chính, nhân viên IRS (Cơ quan thuế) hoặc một nhân viên Dịch vụ xã hội thực sự khó chịu về những gì DOGE đang làm, thực tế họ là những người có nguy cơ lớn hơn", Montoya nhận định.

Trước đây, các quan chức quân sự và tình báo là mục tiêu chính của đặc vụ nước ngoài muốn tìm người cung cấp thông tin. Nhưng giờ đây, tình hình đã thay đổi nhờ lượng thông tin khổng lồ được lưu giữ tại nhiều cơ quan.

"Khác với thế hệ trước, cách đây 20 - 25 năm, người Trung Quốc và người Nga ngày nay còn muốn thu thập thông tin ngoài lĩnh vực quốc phòng và thông tin không bảo mật, có ích cho họ trong nỗ lực hiện đại hóa quân đội, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng", Montoya cho biết.

Internet giúp các quốc gia dễ dàng tìm kiếm và tuyển dụng người cung cấp thông tin hơn.

Trước đây, các sĩ quan tình báo Liên Xô phải trông cậy vào điệp viên hoặc trải qua quá trình tốn nhiều thời gian để xác định những nhân viên liên bang mới rời khỏi công ty nào mà họ có thể thuyết phục. Bây giờ, họ chỉ cần đăng ký LinkedIn để có thể nhanh chóng tìm thấy các cựu quan chức liên bang đang tìm việc.

Cơ quan tình báo nước ngoài hoặc kẻ lừa đảo có thể tuyển các nhân viên liên bang mới bị sa thải bằng cách đăng quảng cáo việc làm giả lên mạng. Người được tuyển dụng có thể được trả tiền để làm công việc mà bản thân họ không biết rằng mình đang cung cấp thông tin cho đối thủ.