Nguyên nhân Á khôi bị sát hại, phi tang thi thể ở sông Hồng

Chiều 16/10, Công an TP Hà Nội tổ chức thông tin báo chí kết quả điều tra vụ án giết người, phân mảnh thi thể phi tang ở sông Hồng, xảy ra trên địa bàn xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội.

Theo Công an TP Hà Nội nghi phạm trong vụ án là Tạ Duy Khanh (SN 1985, quê Kiến Xương, Thái Bình). Nạn nhân là H.Y.N (SN 2004, trú tại Ba Đình, Hà Nội).

Bước đầu, cơ quan công an làm rõ ngày 10/10, Khanh hẹn N. đến nhà tại KĐT Vinhome Oceanpark. Tại phòng khách, do xảy ra mâu thuẫn nên Khanh dùng dao đâm nhiều nhát vào ngực N.

Khi nạn nhân tử vong, Khanh phân xác nạn nhân thành niều phần rồi cho vào thùng xốp, dán băng dính xung quanh, thuê xe taxi chở đến Miếu Bản, xã Bát Tràng.

Địa điểm phát hiện một phần thi thể nữ nạn nhân.

Khi đi đến bậc dẫn lên xuống sông Hồng, khu vực Miếu Bản, làng Giang Cao thì Khanh nhờ tài xế taxi bê giúp thùng xốp xuống xe, để thùng xốp ở tại bậc lên xuống.

Sau khi anh tài xế lái xe rời đi, Khanh một mình bê thùng xốp đựng thi thể chị N. xuống sông Hồng để phi tang. Khanh vứt một số phần thi thể xuống sông Hồng và chôn giấu một phần thi thể ở mép sông Hồng rồi quay về nhà.

Đến chiều 12/10, lo sợ tội ác bị phát hiện, Khanh mua 125.000 đồng tiền xi măng, mang đến nơi giấu thi thể N. Nhưng do khu vực này lúc đó có nhiều người nên Khanh đã quay về, rồi quay lại hiện trường vào ngày 13/10, đổ xi măng lên vị trí giấu xác nạn nhân. Sau khi gây án, đối tượng bắt xe khách về Thái Bình bỏ trốn.

Đến khoảng 23h ngày 14/10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Công an tỉnh Thái Bình, bắt giữ Tạ Duy Khanh khi nghi phạm đang lẩn trốn tại nhà riêng ở xã Đồng Thái, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

Quá trình vây bắt, đối tượng Khanh đã dùng dao tự thương, các lực lượng chức năng đã đưa nghi phạm đến bệnh viện cấp cứu.

Trước đó, khoảng 12h30 ngày 13/10, tổng đài cảnh sát 113 Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một thi thể người bị phân mảnh tại bờ sông Hồng thuộc thôn 2 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm.

Ngay sau khi nhận được tin báo, xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, các cục nghiệp vụ Bộ Công an và giao đồng chí Phó Giám đốc, thủ trưởng cơ quan CSĐT trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo Phòng CSHS phối hợp Công an huyện Gia Lâm và các đơn vị nghiệp vụ liên quan bảo vệ, tổ chức khám nghiệm, pháp y tử thi...

Căn cứ kết quả điều tra và các chứng cứ thu thập được, xác định nạn nhân H.Y.N bị giết và phân xác để phi tang.

Đến 23h ngày 14/10, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hà Nội đã phối hợp Công an tỉnh Thái Bình phát hiện, bắt giữ nghi phạm Tạ Duy Khanh tại tỉnh Thái Bình.

Được biết, nạn nhân H.Y.N từng là Á khôi trong cuộc thi sắc đẹp và có quen biết với đối tượng Khanh.

Hiện, Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo Phòng CSHS chủ trì, tiếp tục phối hợp các đơn vị có liên quan tập trung điều tra làm rõ vụ án để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.