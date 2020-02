Nguyên tắc "vàng" giúp bạn được nhiều mất ít, sống trọn vẹn từng ngày không hối tiếc: Ăn no đến 80%, làm việc hơn 40% và tiết kiệm 10% thời gian

Bạn cố gắng thử các bài tập mới, sử dụng các ứng dụng mới, áp dụng các thói quen mới. Bạn đọc sách self-help, tập thiền, ghi chép, ăn uống điều độ… nhưng chẳng thể duy trì chúng được lâu. Một chút tiến bộ cũng theo đó mà trôi xuống sông xuống bể.



Đối với những người muốn sống một cuộc đời giản đơn và hiệu quả hơn, bạn cần nguyên tắc gồm 3 con số này: 80-40-10

Ăn no 80%

Chúng ta đều cần phải ăn, nhưng việc lựa chọn chế độ ăn hay loại thực phẩm nào không phải là điều dễ dàng, nhất là với những người muốn cải thiện sức khỏe. Một số người thì ăn quá nhiều, có người lại ăn nhầm đồ, người thì ăn sai thời điểm, hoặc phạm phải cả 3 sai lầm trên.

Vì thế, ở Nhật, người ta có một triết lý gọi là “hara hachi bun me”.

Thay vì phải kiểm soát lượng calories hàng ngày hay hạn chế các loại thực phẩm, bạn chỉ cần làm một điều duy nhất: ăn đến khi cảm thấy no 80%.

Ban đầu, bạn sẽ cảm thấy thói quen này hơi khó, nhất là khi đã quen vét sạch đĩa đến miếng cuối cùng. Tuy nhiên, nếu cố gắng duy trì, bạn sẽ chú ý hơn đến cảm giác của dạ dày. Bạn sẽ biết khi nào mình thực sự đói, thay vì ăn vô tội vạ những lúc chán nản hay buồn mồm.

Với những người muốn giảm cân, nguyên tắc 80% này sẽ giúp bạn hoàn thành mục tiêu dễ dàng. Khi bạn đã quen no ở mức 80%, dần dần dạ dày bạn sẽ thích nghi và biến con số này thành “cảm giác no căng” mới. Vì thế, nếu tiếp tục ăn no 80% của “cảm giác no căng mới”, bạn sẽ ăn ít đi cho đến khi đạt được vóc dáng mong muốn.

Làm việc vượt mức 40%

Trưởng thành đòi hỏi bạn phải liên tục thúc đẩy chính bản thân mình. Tuy nhiên, chúng ta thường quên mất mình có thể thúc đẩy bản thân đến đâu. Vì thế, chúng ta luôn bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để phát triển, cứ trì trệ dậm chân tại chỗ mãi mà chẳng có chút tiến triển nào.

Nhiều người cho rằng “bước chân ra khỏi vùng an toàn” là cách tốt nhất để trưởng thành, nhưng lời khuyên đó cũng chẳng giúp ích gì. May mắn thay, cựu sĩ quan hải quân SEAL kiêm vận động viên chuyên nghiệp David Goggins đã đề cập đến một giải pháp tuyệt vời - nguyên tắc 40%.

Khi não bộ nói rằng bạn đã kiệt sức, đã đạt tới giới hạn không thể đi tiếp, thật ra bạn mới chỉ sử dụng hết 40% sức lực của mình.

Con người luôn đánh giá thấp khả năng của bản thân mình. Điều này đúng về cả mặt thể chất, tinh thần và cảm xúc.

Về mặt thể chất, chúng ta có thể chịu đựng lâu hơn chúng ta vẫn nghĩ. Chừng nào chưa đau đớn đến mức bị tổn thương, bạn hoàn toàn có thể vượt qua sự khó chịu và cảm giác muốn bỏ cuộc để cơ thể và trí tuệ có cơ hội được phát triển.

Về mặt tinh thần và cảm xúc, chúng ta thường đánh giá thấp mức độ mạnh mẽ và kiên cường của bản thân. Trong quá trình giải quyết vấn đề, chỉ cần thấy dấu hiệu khó khăn đầu tiên là chúng ta đã vội giương cờ trắng đầu hàng. Chúng ta né tránh những cuộc hội thoại khó nói, không dám đào sâu vào những loại cảm xúc khó chịu. Tuy nhiên, nếu nhớ đến nguyên tắc 40%, bạn có thể ngồi xuống chịu đựng tất cả những buồn phiền này, tự nhủ rằng mình đủ mạnh mẽ để đương đầu và vượt qua chúng.

Bạn có thể áp dụng nguyên tắc này bằng cách thử thách bản thân làm việc liên tục trong vòng 30, 60 hoặc 90 phút. Hãy ghi lại những thời điểm mà bạn cảm thấy muốn bỏ cuộc hoặc cho phép bản thân bị xao nhãng. Khi điều đó xảy ra, hãy nhắc nhở bản thân rằng bạn mới chỉ dùng hết 40% sức lực của mình; tinh thần của bạn còn mạnh mẽ hơn thế nhiều. Do đó, hãy cứ tiếp tục.

Chỉ cần vượt qua được khoảng thời gian này, bạn sẽ cảm thấy thoải mái và tràn đầy năng lượng trở lại.

Tiết kiệm 10% thời gian

Người ta thường nói thời gian là tiền bạc.

Hầu hết các chuyên gia đều khuyên bạn nên tiết kiệm 10% thu nhập hàng năm nhằm để dành tới lúc về hưu. Nếu thực hiện điều này từ khi còn trẻ và biết đầu tư, bạn sẽ có một số tiền đáng kể để an dưỡng tuổi già.

Tương tự, chúng ta cũng có thể tiết kiệm thời gian. Nếu để dành ra 10% thời gian, bạn sẽ kịp ứng phó với bất cứ chuyện khẩn cấp nào xảy ra trong đời mình - không còn phải đối mặt với với cảm giác căng thẳng, vội vã và bất lực như bình thường.

Mỗi tuần bạn có 168 tiếng, vậy 10% sẽ là 16,8 tiếng. Nếu trừ đi thời gian ngủ mỗi ngày, bạn sẽ còn lại 11,3 tiếng mỗi tuần để tiết kiệm.

Trong 11 tiếng này, bạn tuyệt đối không được làm gì. Đừng dùng khoảng thời gian này để hoàn thành những kế hoạch đã đề ra trước đó. Có thể bạn sẽ cảm thấy đây là một sự lãng phí, nhưng vì thực sự chẳng ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai để chuẩn bị nên khoảng đệm thời gian như thế này là cực kỳ cần thiết.

Để tiết kiệm được 10% thời gian của mình, bạn sẽ phải lên kế hoạch, sắp xếp các công việc khác của mình. Tuy vất vả nhưng công sức mà bạn bỏ ra là hoàn toàn xứng đáng. Bạn sẽ không còn phải lo lắng hay sợ hãi khi đối mặt với những điều bất ngờ.

Dù đang thực hiện bất kỳ thói quen nào, bạn hoàn toàn có thể áp dụng nguyên tắc này một cách dễ dàng.

- Bạn ăn cơm 3 bữa/ngày, vậy nên mỗi khi ngồi vào bàn, hãy nhớ dừng lại khi đã no đến 80%.

- Mỗi khi muốn từ bỏ một thói quen hay bài tập vì quá mệt mỏi hay chán nản, hãy nhắc nhở bản thân rằng mình mới chỉ sử dụng hết 40% khả năng tốt nhất.

- Trích 10% quỹ thời gian để dự trù cho những điều bất ngờ: Mỗi tuần, bạn sẽ có 11 tiếng; mỗi ngày, bạn sẽ có 1,5 tiếng. Bạn không nên làm gì trong khoảng thời gian đó mà hãy phó mặc cho sự ngẫu nhiên của cuộc đời.

Theo Medium