Nguyễn Thái Luyện không thừa nhận lừa đảo

Như chúng tôi đề cập, Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM vừa ban hành bản cáo trạng truy tố Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT CTCP Alibaba và 22 bị can trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền xảy ra tại Địa ốc Alibaba.

Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Thái Luyện với vai trò Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba là người chỉ đạo xuyên suốt, toàn bộ hoạt động của Công ty Alibaba và 22 pháp nhân trực thuộc.

Trong quá trình điều tra, Luyện thừa nhận mình là người chỉ đạo toàn bộ hoạt động của Công ty Alibaba; chỉ đạo các nhân viên dưới quyền đi mua đất nông nghiệp, giá mua theo khung giá Luyện chỉ định, vị trí đất do Luyện định hướng, chỉ khi Luyện đồng ý thì Võ Thị Thanh Mai, Giám đốc tài chính công ty mới yêu cầu nhân viên lập phiếu chi (tiền mặt) hoặc UNC (chuyển khoản) tùy theo yêu cầu của người bán. Luyện cũng là người yêu cầu, chỉ đạo bộ phận thiết kế vẽ đồ họa, người duyệt khi lên sơ đồ lô, thửa đất, giá cả hàng hóa khi bán cho khách hàng.

Tuy nhiên, Cơ quan Điều tra cho biết, Nguyễn Thái Luyện không thừa nhận hành vi phạm tội. Bị can cho rằng mình không quảng cáo gian dối, không chiếm đoạt tiền của ai; bị can không phân lô trái pháp luật. Luyện cho rằng, toàn bộ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đều có quy hoạch rõ ràng; việc phân lô bán nền được bị can chỉ đạo các nhân viên thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Hiện bị can đang sở hữu hơn 430ha đất nên quy kết bị can tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" là không có căn cứ pháp luật.

Mặc dù Nguyễn Thái Luyện không thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng kết quả điều tra xác định, lợi dụng sự thiếu hiểu biết về pháp luật của nhiều người dân trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Nguyễn Thái Luyện đã thành lập 22 công ty, đứng tên Giám đốc và là người đại điện theo pháp luật của các công ty này là những người thân trong gia đình hoặc thân tín của Luyện (các cổ đông tham gia góp vốn thành lập công ty chỉ là hình thức, thực tế không đóng góp tiền).

Luyện chỉ đạo cấp dưới sử dụng hệ thống công ty trực thuộc tổ chức mua một số lượng lớn đất nông nghiệp. Nguồn tiền mua đất nông nghiệp được huy động từ chính khách hàng bằng cách dùng pháp nhân của CTCP Địa ốc Alibaba và các công ty cùng hệ thống, tự lập dự án dân cư, phân lô trái pháp luật, đưa ra các thông tin không có thật như đây là các dự án có tính pháp lý đầy đủ, tự đặt tên các dự án để kêu gọi, lừa ký hợp đồng bán đất nền dưới dạng thổ cư để huy đồng tiền từ khách hàng.

Theo cơ quan điều tra, có trường hợp, dù không ký hợp đồng đặt cọc hoặc nhận chuyển nhượng, lô đất nông nghiệp thuộc sở hữu của người dân đang sử dụng, nhưng các bị can vẫn tự đặt tên dự án, phân lô, chia nền, trên đất nông nghiệp của người khác để thu hút nguồn tiền từ khách hàng (dự án Phú Mỹ Center City...); hoặc sử dụng thủ đoạn xoay vòng bằng cách nhiều dự án mới chỉ đặt cọc mua thửa đất nông nghiệp, chưa thực hiện giao dịch chuyển nhượng công chứng, các bị can chưa có quyền sở hữu lô đất nhưng cũng được đặt tên dự án hấp dẫn kêu gọi khách hàng đầu tư (dự án Ali Vienice City....); hoặc các dự án tự vẽ ra.

Sau khi dự án bán còn tồn đọng sản phẩm, Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo đổi tên hoặc yêu cầu sáp nhập tạo dự án mới để khách hàng tin tưởng Công ty Alibaba lớn mạnh, có nhiều sản phẩm mà tham gia đầu tư vào Công ty Alibaba. Cụ thể, dự án Long Phước được đổi tên thành Long Phước 1, cuối năm 2018, khi Alibaba Long Phước 1 không còn bán được cho khách hàng thì Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo các bộ phân Công ty Alibaba đổi tên dự án Alibaba Long Phước 1 thành dự án Alibaba NewLand; hoặc dự án Alibaba Long Phước 6 khi không bán được Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo cấp dưới tự vẽ lại dự án Alibaba City Land, Alibaba Luxury City; hoặc dự án Alibaba Golden City được chuyển tên từ Alibaba Long Phước 12…).

Alibaba đưa ra thủ đoạn bán hàng: cam kết mua lại với giá cao hơn từ 30% sau 12 tháng hoặc 38% sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền; hoặc thuê lại với giá 2%/tháng kể từ ngày ký và thanh toán 95% giá trị hợp đồng.

Với các phương thức này, hầu hết khách hàng nhận chuyển nhượng đất dưới dạng nền thổ cư do Công ty Alibaba chào bán đều không nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dưới dạng thổ cư như cam kết khi đến hạn, mà sẽ được Công ty Alibaba chuyển sang hình thức trả lãi hoặc thu mua trở lại theo các Hợp đồng quyền chọn hoặc Phụ lục hợp đồng kèm theo.

Cơ quan Điều tra kết luận, bằng các thủ đoạn nêu trên, Nguyễn Thái Luyện đã chỉ đạo các nhân viên dưới quyền chiếm đoạt 2.264.186.156.045 đồng của 4.316 khách hàng.