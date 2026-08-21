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Nguyên Thứ trưởng Bộ NN&MT Trần Quý Kiên bị khai trừ ra khỏi Đảng

| | Xã hội

Ông Trần Quý Kiên - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, bị kỷ luật bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng.

Ngày 21/8/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã họp xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm.

Ban Bí thư nhận thấy các ông, bà: Trần Quý Kiên - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Nguyễn Văn Dũng - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh (nguyên Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ Việt Yên, tỉnh Bắc Giang); Nguyễn Thị Gái - nguyên Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Ông Trần Quý Kiên. (Ảnh: PV)

Các cán bộ này cũng vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị công tác.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với: ông Trần Quý Kiên, ông Nguyễn Văn Dũng, bà Nguyễn Thị Gái.

Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng.

Theo Trường Phong

Tiền Phong

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