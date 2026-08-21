Bốn tỉnh, thành phố có thể hứng chịu lượng mưa vượt 500mm

Vào 13h chiều nay (21/8), áp thấp nhiệt đới vẫn trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110km về phía đông đông bắc với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9.

Dự báo trong hai ngày tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành cơn bão cấp 8, giật cấp 10, liên tục thay đổi hướng đi và di chuyển lòng vòng trên vịnh Bắc Bộ với cường độ không đổi.

Sự tồn tại kéo dài của áp thấp nhiệt đới, sau đó là bão trên vịnh Bắc Bộ kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ và Bắc Trung là nguyên nhân gây ra mưa kéo dài ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hoá.

Dự báo áp thấp nhiệt đới diễn biến khó lường.

Dự báo từ chiều tối 21/8 đến ngày 23/8, mưa lớn tiếp tục bao trùm khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hoá. Trong đó, mưa lớn nhất tập trung tại Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng với lượng mưa phổ biến 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Tại khu vực phía nam tỉnh Phú Thọ, các địa phương còn lại của Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ chiều tối 21/8 đến 23/8 cũng mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, có nơi mưa rất to trên 300mm.

Nhận định xa hơn, giai đoạn từ đêm 23/8 và ngày 24/8, khu vực Đông Bắc Bộ, phía nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30- 60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm.

Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hoá tiếp tục mưa lớn trong nhiều ngày tới.

Cơ quan khí tượng nhận định, tổng lượng mưa từ chiều tối 21/8 đến ngày 24/8 ở Đông Bắc Bộ và Thanh Hoá phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 400mm, riêng Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng phổ biến 200-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm.

Nhận định xa hơn, dự báo diễn biến mưa còn có khả năng kéo dài sau ngày 24/8 ở Đông Bắc Bộ và Thanh Hoá.

Ngoài ra, chiều và đêm 21/8, khu vực Nghệ An, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 15-30mm, có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.