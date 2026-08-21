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Áp thấp nhiệt đới vào Vịnh Bắc Bộ, miền Bắc mưa lớn kéo dài

| | Xã hội

Áp thấp nhiệt đới di chuyển vào vịnh Bắc Bộ, khả năng sắp mạnh thành bão, miền Bắc tái diễn mưa lớn, khả năng kéo dài nhiều ngày.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, lúc 1h ngày 21/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8, di chuyển chậm, chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 5km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Hải Phòng khoảng 180km về phía Đông Đông Nam, tiếp tục di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km, khả năng mạnh lên thành bão, cơn bão số 4 có cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. (Nguồn: NCHMF)

Dự báo lúc 1h ngày 23/8, bão số 4 trên vùng biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ, cách Hải Phòng khoảng 100km về phía Đông Đông Nam, di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 3- 5km/h. Bão duy trì cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 3-5km và suy yếu dần.

Tác động của áp thấp nhiệt đới sau mạnh thành bão, khu vực Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,5-3,5m, biển động mạnh.

Dự báo viên Hương Lý, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, trên đất liền, ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới có trục đi qua Nam đồng bằng Bắc Bộ có xu hướng mạnh dần lên nên từ gần sáng và ngày 21/8, mưa lớn diện rộng khả năng gia tăng trở lại trên khu vực Bắc Bộ và có thể kéo dài trong vài ngày tới.

Dự báo từ 21/8 đến đêm 22/8, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ mưa rất to trên 300mm. Nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, lượng mưa có thể vượt 120mm chỉ trong 3 giờ.

Trong ngày 21/8, khu vực Nghệ An và Hà Tĩnh mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa dao động 20-40mm, có nơi mưa rất to trên 80mm.

Ngoài ra, ngày và đêm 21/8, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và rải rác dông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ mưa to trên 60mm, mưa tập trung vào chiều tối và tối.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh. Từ 23/8, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, mưa có thể còn kéo dài.

Mưa lớn nguy cơ gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Tiến Thắng/VTC News

VTC News

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