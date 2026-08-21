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Hai phụ nữ bị sét đánh tử vong ở Ninh Bình

| | Xã hội

Tối 20/8, thông tin từ UBND xã Rạng Đông, tỉnh Ninh Bình cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sét đánh khiến hai phụ nữ tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h cùng ngày, Công an xã Rạng Đông nhận được tin báo của người dân về việc hai phụ nữ bị sét đánh bất tỉnh tại khu vực đê bao biển thuộc địa bàn xã.

Ngay khi nhận tin báo, chính quyền địa phương và lực lượng Công an xã Rạng Đông phối hợp với người dân nhanh chóng đưa các nạn nhân đến cơ sở y tế gần đó cấp cứu. Tuy nhiên, cả hai đã tử vong.

Nguyên nhân ban đầu xác định, hai nạn nhân tử vong do bị sét đánh khi đang trên đường đi làm về, đúng thời điểm khu vực xuất hiện mưa dông.

Danh tính các nạn nhân là bà N.T.N. (SN 1981) và bà V.T.T. (SN 1987), cùng trú tại xã Hải Hưng, tỉnh Ninh Bình.

Lực lượng chức năng đang hoàn tất các thủ tục để bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình lo mai táng theo phong tục địa phương.

Theo Minh Đức - Vũ Quỳnh

Tiền Phong

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