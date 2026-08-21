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Mưa lớn từ đêm đến sáng, nhiều tuyến đường Hà Nội ùn tắc kéo dài

| | Xã hội

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, Hà Nội mưa lớn kéo dài từ đêm qua đến sáng nay (21/8), khiến nhiều tuyến đường ùn tắc hàng giờ. Người dân chật vật đi học, đi làm dưới mưa tầm tã, nhiều phương tiện phải bật đèn giữa ban ngày do tầm nhìn hạn chế.

VIDEO: Mưa triền miên, đường phố Hà Nội ùn tắc cả sáng.

Ghi nhận của PV sáng nay (21/8), mưa lớn liên tiếp khiến nhiều tuyến đường Hà Nội như Nguyễn Trãi, Tây Sơn, Láng, Trường Chinh... ùn tắc kéo dài, đặc biệt trong giờ cao điểm.

Người dân chật vật đi học, đi làm giữa dòng phương tiện ùn ứ kéo dài dưới cơn mưa tầm tã.

Đường Nguyễn Trãi, hướng về nội đô tắc nghẽn.

Đến 10h, mật độ giao thông vẫn ở mức cao, xe máy, ô tô chỉ có thể nhích từng bước trên cầu vượt Ngã Tư Sở.

Nhiều phương tiện bất chấp nguy hiểm, đi ngược chiều.

Ô tô "chôn chân" tại lối xuống đường Vành đai 2 xuống Ngã Tư Sở.

Tuyến đường Thái Hà - Huỳnh Thúc Kháng, Lê Văn Lương ken đặc các phương tiện cả hai chiều thời điểm hơn 9h sáng.

Nhiều người tỏ ra mệt mỏi khi mắc kẹt giữa dòng phương tiện ùn ứ, chỉ có thể nhích từng chút một dưới trời mưa.

Gần 10h, đường Trần Duy Hưng vẫn ken đặc phương tiện, dòng xe di chuyển chậm dưới trời mưa.

Bảng điện tử giao thông liên tục hiển thị các tuyến đường trong tình trạng “màu đỏ, màu vàng”. Mưa lớn khiến nhiều thời điểm trời tối sầm, tầm nhìn hạn chế, các phương tiện phải bật đèn giữa ban ngày để di chuyển.

Theo Nam Giang

Tiền Phong

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