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Tử hình Lữ Thị Hoa SN 1968

| | Xã hội

Lữ Thị Hoa SN 1968 là "bà trùm" đường dây mua bán hơn 16kg ma túy.

Ngày 20/8, báo Dân Trí đưa tin Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng, tuyên phạt bị cáo Lữ Thị Hoa (SN 1968, trú xã Hữu Kiệm) và Văn Sỹ Đức (SN 1973, trú xã Quỳnh Lưu) mức án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Cùng tội danh trên, hai đồng phạm gồm Lữ Văn Khánh (SN 1996, trú xã Quế Phong) và Nguyễn Cảnh Anh (SN 1978, trú phường Vinh Hưng) bị tuyên phạt mức án tù chung thân; bị cáo Phạm Đức Hiệp (SN 1965, trú xã Quỳnh Lưu) lĩnh án 20 năm tù.

Theo hồ sơ truy tố mà báo Công luận đăng tải, sự việc bắt đầu bị phát giác vào rạng sáng ngày 28/12/2024. Tại địa bàn huyện Quỳ Châu (cũ), Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An phối hợp cùng công an địa phương đã bắt quả tang Lữ Văn Khánh khi đối tượng đang vận chuyển 120 gói hồng phiến để chuẩn bị bàn giao cho Văn Sỹ Đức.

Chỉ một ngày sau, mũi trinh sát đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp Văn Sỹ Đức khi đối tượng đang lẩn trốn tại Hà Nội. Từ các manh mối và lời khai ban đầu, cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra, bắt giữ Lữ Thị Hoa.

Qua điều tra làm rõ, Hoa đã liên hệ đặt mua 120 gói hồng phiến từ một người đàn ông không rõ lai lịch để đáp ứng đơn đặt hàng từ Đức, sau đó chi tiền thuê Khánh đi nhận và mang đến điểm hẹn giao cho Đức.

Quá trình điều tra mở rộng cho thấy, ngoài phi vụ bị bắt quả tang kể trên, các đối tượng Đức và Hoa đã phối hợp thực hiện trót lọt 6 phi vụ mua bán ma túy khác trước đó. Trong chuỗi giao dịch này: Lữ Văn Khánh là mắt xích nhận "hàng" và trực tiếp đi giao cho Đức trong 4 lần.

Nguyễn Cảnh Anh (người chung sống như vợ chồng với Hoa) đảm nhận việc vận chuyển, bàn giao ma túy cho Đức trong 2 lần còn lại.

Số lượng ma túy sau khi được Đức thu mua sẽ chia thành hai nguồn: một phần Đức trực tiếp tìm mối tiêu thụ, phần còn lại chuyển cho cậu ruột là Phạm Đức Hiệp cất giấu để bán lẻ cho các con nghiện trên địa bàn và khu vực phụ cận.

Báo Tiền Phong cho hay, cơ quan tiến hành tố tụng xác định khối lượng ma túy mà các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự gồm: Lữ Thị Hoa, Văn Sỹ Đức và Lữ Văn Khánh chịu trách nhiệm về hành vi mua bán hơn 16 kg ma túy. Nguyễn Cảnh Anh chịu trách nhiệm đối với hơn 4,6 kg ma túy. Phạm Đức Hiệp chịu trách nhiệm đối với hơn 744 gram ma túy.

Căn cứ vào vai trò chủ mưu, điều hành và mức độ nguy hiểm đặc biệt lớn cho xã hội, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Nghệ An đã quyết định loại bỏ vĩnh viễn Lữ Thị Hoa và Văn Sỹ Đức ra khỏi đời sống xã hội bằng mức án tử hình, đồng thời tuyên phạt các mức án nghiêm khắc từ 20 năm tù đến tù chung thân đối với các mắt xích còn lại trong đường dây.

Theo Chi Chi

Phụ nữ mới

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