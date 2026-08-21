Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo quan trọng tới tất cả người dân có thẻ BHYT

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, việc chủ động tra cứu thông tin thẻ BHYT giúp người tham gia nắm rõ giá trị sử dụng, thời hạn thẻ, nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và thời điểm đủ 5 năm liên tục, qua đó bảo đảm quyền lợi khi khám, chữa bệnh.

Infographic dưới đây cung cấp hướng dẫn cụ thể các cách tra cứu thông tin thẻ BHYT qua Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam, ứng dụng VssID, VNeID, Tổng đài BHXH Việt Nam hoặc liên hệ cơ quan BHXH gần nhất để được hỗ trợ.