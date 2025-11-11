Nguyễn Thúc Thùy Tiên được đề nghị áp dụng tình tiết giảm nhẹ đặc biệt

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, TAND TP HCM dự kiến mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021), cùng các đồng phạm Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt), Lê Thành Công (Thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) và Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) về tội "Lừa dối khách hàng" vào ngày 19-11 tới.

Các bị cáo bị VKSND Tối cao truy tố theo quy định tại điểm d, khoản 2 Điều 198 Bộ Luật Hình sự vì sử dụng thủ đoạn gian dối trong việc quảng bá và cung cấp sản phẩm, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.



Nguyễn Thúc Thùy Tiên xuất hiện trong 1 chương trình truyền hình. Ảnh: NLĐO

Cơ quan công tố xác định, hành vi của các bị can đủ yếu tố cấu thành tội "Lừa dối khách hàng", với khung hình phạt đến 5 năm tù.

Tuy nhiên, trong vụ án này, các bị can đều không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Cũng theo cáo trạng, quá trình điều tra, 5 bị can đã tự nguyện khai báo, ăn năn hối cải, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự, có nhiều đóng góp vào hoạt động thiện nguyện và đã tác động để gia đình nộp khắc phục số tiền thu lợi bất chính.

Cụ thể, Nguyễn Thúc Thùy Tiên nộp 3,2 tỉ đồng; Nguyễn Thị Thái Hằng nộp 2,18 tỉ đồng; Phạm Quang Linh nộp 1,2 tỉ đồng; Lê Tuấn Linh nộp 600 triệu đồng và Lê Thành Công nộp 1,6 tỉ đồng.



Riêng Nguyễn Thúc Thùy Tiên được đề nghị áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ heo điểm v khoản 1 Điều 51 Bộ Luật Hình sự "người phạm tội có thành tích xuất sắc trong học tập, công tác", do từng được tặng Bằng khen Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021.

