Nhà bán lẻ xăng dầu lớn nhất Việt Nam Petrolimex lên kế hoạch lợi nhuận 2024 giảm mạnh, cổ tức năm 2023 dự kiến 15%

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex – mã PLX) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024 dự kiến diễn ra ngày 26/4 tới đây tại Toà nhà VCCI, Hà Nội.

Tại Đại hội, Petrolimex dự kiến sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch sản lượng xăng dầu xuất bán là 13.033.200 (m3, tấn), giảm 9% so với năm trước. Chỉ tiêu doanh thu hợp nhất tương ứng 188.000 tỷ đồng, giảm 32% so với thực hiện 2023. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất kế hoạch đạt 2.900 tỷ đồng, giảm 26% so với kết quả đạt được năm ngoái.

Lý giải về việc đặt kế hoạch kinh doanh đi lùi trong năm 2024, Petrolimex nhận định, kinh tế thế giới năm 2024 dần hồi phục sau đại dịch Covid-19 nhưng dự báo còn nhiều bấp bênh, đối mặt với nhiều thách thức như tăng trưởng kinh tế toàn cầu đang bị kìm hãm bởi ảnh hưởng dai dẳng của đại dịch, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; xung đột vũ trang Nga - Ukraine chưa có hồi kết, tình hình căng thẳng ở Biển Đỏ, lạm phát ở mức cao.

Bên cạnh đó, còn chính sách tiền tệ thắt chặt, tăng lãi suất kéo dài dẫn đến nguy cơ suy thoái toàn cầu, sụt giảm nhu cầu tiêu dùng ở nhiều quốc gia. Ngoài ra, rủi ro trên các thị trường tài chính, tiền tệ, bất động sản quốc tế gia tăng; những thách thức về biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, an ninh năng lượng, lương thực, đói nghèo ngày càng lớn và tác động, ảnh hưởng ngày càng nặng nề đến người dân.

Petrolimex hiện là nhà bán lẻ xăng dầu lớn nhất Việt Nam với 17.000 cửa hàng trên toàn quốc, chiếm hơn 50% thị phần kinh doanh, bán lẻ xăng dầu cả nước. Năm 2023 trước đó, sản lượng xăng dầu xuất bán của Petrolimex đạt 14.395.011 (m3, tấn), cao hơn 11% so với kế hoạch. Petrolimex ghi nhận doanh thu đạt 273.979 tỷ đồng, giảm 10% so với năm 2022 nhưng vẫn vượt 44% so với kế hoạch.

Lợi nhuận trước thuế năm 2023 đạt 3.947 tỷ đồng, tăng 80% so với thực hiện năm 2022 và vượt 22% so với kế hoạch. Với kết quả đạt được, HĐQT Petrolimex sẽ trình cổ đông phê duyệt phương án trả cổ tức tỷ lệ 15% từ nguồn lợi nhuận năm 2023 thay vì 10% như kế hoạch ban đầu.

Về Chiến lược phát triển giai đoạn 2021 – 2030, Petrolimex hướng đến trở thành tập đoàn năng lượng đứng đầu Việt Nam về những sản phẩm năng lượng xanh, sạch, chất lượng cao, thân thiện với môi trường dựa trên nền tảng công nghệ 4.0 và chuyển đổi số toàn diện. Năm 2030, tập đoàn phấn đấu đạt được 50% doanh thu từ sản phẩm nhiên liệu và năng lượng sạch, thân thiện với môi trường; đến năm 2045 sẽ đạt 100% tỷ trọng năng lượng sạch và thân thiện với môi trường.