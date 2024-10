Nhà của sao nữ “hot nhất” loạt phim kinh điển HBO rộng bằng 1 sân bóng đá, riêng phí cải tạo đã “ngốn” cả gia tài

Căn hộ của Sarah Jessica Parker, ngôi sao phim Sex and the City, nổi tiếng là địa điểm được nhiều người ghé thăm tại West Village, New York. Đây là khu phố thu hút đông đảo cư dân sành điệu tìm đến các cửa hàng thiết kế và nhà hàng thời thượng. Những con phố độc đáo, một số con phố vẫn còn lát đá cuội, ngập tràn các ngôi nhà phố liền kề kiểu Liên bang và rải rác các quảng trường công cộng.

Tạp chí Architectural Digest đưa tin rằng vào năm 2016, Sarah Jessica Parker và chồng là Matthew Broderick đã mua một cặp nhà phố ở West Village với giá khổng lồ là 34,5 triệu đô la nhằm thực hiện ý tưởng xây nối liền các bất động sản thành một biệt thự lớn. Vào thời điểm mua, không gian kết hợp rộng lớn này được cho là sẽ bao phủ 13.900 feet.

Tuy nhiên, cặp đôi nổi tiếng chưa hài lòng với diện tích này. Họ đã tiến hành mở rộng đáng kể ngôi nhà. Theo Hello Magazine, hiện nay, căn biệt thự của họ có thể rộng bằng 1 sân bóng đá.

Sarah Jessica Parker và Matthew Broderick sống chung ở New York

Ngôi nhà của sao phim Sex and the City ở West Village được thiết kế theo phong cách Carrie Bradshaw.

Mọi người còn cho rằng, ngôi nhà ấn tượng này cũng sở hữu một khu vườn riêng rộng 2.100 foot vuông để phục vụ cho cuộc sống của gia đình 5 người, bao gồm Sarah Jessica và Matthew, cùng 3 người con của họ là - James, 21 tuổi, và cặp song sinh Marion và Tabitha, 15 tuổi.

Tại nhà riêng ở New York, nữ diễn viên Sarah Jessica Parker sở hữu một phòng riêng làm nơi đọc sách .

Có thông tin cho biết ngôi sao phim Sex and the City đã thuê Morris Adjimi Architects để tiến hành cải tạo với chi phí ước tính hơn 50 triệu đô la. Đây là một công ty kiến trúc và thiết kế nội thất nổi tiếng có trụ sở tại Thành phố New York, cung cấp dịch vụ thiết kế cho khách hàng là doanh nghiệp, thương mại và dân dụng.

Sarah Jessica thỉnh thoảng sẽ chia sẻ những khoảnh khắc tận hưởng tại nhà riêng với hàng triệu người theo dõi trên Instagram cá nhân.

Hình ảnh bên trong căn nhà cho thấy đầy đủ tiện ích, mang phong cách New York đặc trưng.

Ngôi nhà của Sarah Jessica Parker có thang bộ và thang máy.

Phía trước ngôi nhà xây tường gạch và cửa sổ sơn trắng.

Khu nhà được xây dựng từ những năm 1920 bởi United Methodist Women, một tổ chức phi chính phủ.

Một góc sân vườn nơi gia đình Sarah Jessica Parker thư giãn.

Vào năm 2011, tạp chí uy tín Forbes đã công bố danh sách Top 10 phụ nữ kiếm tiền giỏi nhất tại Hollywood. Trong đó, hai cái tên dẫn đầu là Sarah Jessica Parker và Angelina Jolie, với mức thu nhập ước tính khoảng 30 triệu USD, tính từ giữa tháng 5/2010 đến tháng 5/2011. Kể từ đó, cả hai nữ diễn viên này được công chúng ưu ái gọi với biệt danh "phú bà" của làng giải trí.

Dù nhiều năm đã trôi qua sau khi bộ phim "Sex And The City" khép lại, sức hút của Sarah Jessica Parker vẫn không hề giảm sút. Cô vẫn là một trong những cái tên được khán giả nhớ đến nhiều. Cuộc sống hôn nhân của Parker và chồng, nam diễn viên Matthew Broderick, cũng luôn thu hút sự quan tâm của công chúng.

Trước đây, cặp đôi từng sống tại một ngôi nhà rộng 158m2 ở Hamptons, Mỹ. Điều đáng chú ý là dù từng đứng đầu danh sách những người phụ nữ kiếm tiền giỏi nhất Hollywood, tổ ấm của Sarah lại theo phong cách giản dị, không xa hoa như nhiều người vẫn tưởng.

Theo thông tin từ trang Dirt, ngôi nhà của nữ diễn viên Sarah Jessica Parker và chồng, Matthew Broderick, được xây dựng vào năm 1940 với phong cách cổ điển. Tọa lạc trên diện tích 158m2, căn nhà gồm 3 phòng ngủ, 1 phòng tắm, có sân sau và lò sưởi. Sau khi chuyển về đây, cả hai đã thiết kế thêm một quầy bar nhỏ, nơi họ trưng bày những loại đồ uống yêu thích, đồng thời là không gian thư giãn riêng tư.

Nội thất bên trong căn nhà mang phong cách tươi mới với tông màu chủ đạo trắng và xanh, tạo cảm giác thoáng đãng, trẻ trung ngay từ khi bước vào. Bên cạnh đó, Sarah vẫn ưu tiên sử dụng đồ nội thất bằng gỗ, giúp không gian thêm phần ấm cúng và gần gũi.

Khu vườn của vợ chồng Sarah Jessica Parker được chia thành hai phần, gồm một thảm cỏ xanh mướt và một khu vực lát sàn gỗ thoáng mát. Thiết kế này giúp gia đình có không gian để cùng vui chơi vào dịp cuối tuần và tổ chức các buổi tiệc BBQ ngoài trời.

Là người yêu thích thiên nhiên, Sarah đã trang trí khu vườn với nhiều loại cây lớn, kết hợp với các chậu cây cảnh nhỏ xung quanh nhà. Thảm cỏ xanh mướt càng làm nổi bật sự gần gũi với thiên nhiên. Nhờ sự chăm chút này, không gian sống của nữ diễn viên không chỉ mang lại cảm giác ấm cúng mà còn tạo nên bầu không khí thân thiện và dễ chịu.

Ngoài ra, truyền thông cũng đưa tin, ngôi sao của HBO và chồng còn sở hữu một số bất động sản đáng kinh ngạc kể từ khi họ kết hôn vào năm 1997. Năm 2005, nữ diễn viên và bạn trai đã chi 6,6 triệu đô la cho một bất động sản nghỉ dưỡng ở Amagansett, Long Island. Ngôi nhà có ba phòng ngủ và một phòng tắm và được niêm yết trên Booking.com cho một kỳ nghỉ kéo dài hai đêm vào năm 2022.

"Chúng tôi muốn ngôi nhà thực sự mang lại cảm giác như một tổ ấm, vì vậy chúng tôi đã biến sân sau thành một nơi có thể ngắm hoàng hôn, tổ chức tiệc nướng và có những buổi tụ tập vui vẻ", người mẹ ba con tiết lộ.

*Nguồn: Hello Magazine...