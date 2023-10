Nhà đất Cần Giờ diễn biến mới

Mới đây, Chủ tịch UBND Tp.HCM Phan Văn Mãi thông tin rằng, nhà đầu tư đang tiến hành các thủ tục điều chỉnh cục bộ khu đô thị lấn biển Cần Giờ. Tp.HCM yêu cầu nhà đầu tư cố gắng xong các thủ tục điều chỉnh để đến năm 2025 triển khai khởi công dự án.

Theo đó, Tp.HCM thực hiện trong thời gian tới phát triển Cần Giờ trở thành một trong những không gian mới, động lực mới của Tp.HCM. Mục tiêu cụ thể là đến năm 2030, Cần Giờ cơ bản trở thành thành phố nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh ở tầm khu vực.

Giai đoạn 2019-2021, giá nhà đất tại Cần Giờ từng tăng nóng do những thông tin quy hoạch từ chính quyền như: Duyệt phương án thiết kế cầu cầu; phê duyệt điều chỉnh và lập quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/5000 mở rộng khu đô thị Cần Giờ lên 2.870ha; phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 lấn biển Cần Giờ; định hướng phát triẻn Cần Giờ lên thành phố giai đoạn 2021-2030… tất cả các thông tin này đều tác động khiến giá nhà đất nơi đây tăng cao.

Gần đây, sau thời gian giảm giá mạnh từ 20-30% so với đỉnh 2019 thì nhà đầu tư nơi đây có hiện tượng ngừng bán đất để chờ tăng giá, chờ thị trường hồi phục trước các thông tin tích cực. Nhiều nhà đầu tư kỳ vọng giá đất sẽ tăng trở lại.

Theo chia sẻ từ nhiều nhà đầu tư đang có quỹ đất tại Cần Giờ, dù giá đất cần giờ giảm mạnh nhưng thay vì bán tháo, họ quyết định giữ lại nguồn hàng và chờ thêm tín hiệu tốt từ thị trường, hy vọng thanh khoản sẽ sớm phục hồi và giá đất Cần Giờ sẽ tăng trở lại trong thời gian tới. Trước đó, việc rao bán đất gặp khó khăn do nhu cầu mua không có. Tình trạng nhà đầu tư chấp nhận cắt lời, cắt lỗ diễn ra trên diện rộng từ cuối năm 2022 đến đầu năm 2023.

Nhìn bức tranh chung lúc này, giao dịch nhà đất Cần Giờ chưa có dấu hiệu ấm lên, mặc dù huyện này được quy hoạch lên thành phố cùng với hàng loạt dự án hạ tầng quy mô lớn được đẩy mạnh triển khai.

Trong chuyến khảo sát mới đây, Thủ tướng cho biết quy hoạch Cần Giờ trong tương lai là định hướng phát triển thành phố thông minh, văn minh, sinh thái, hiện đại của Tp.HCM và cả vùng Đông Nam Bộ.

Theo đó, Thủ tướng giao Tp.HCM phối hợp với Bộ Kế hoạch & Đầu tư và các bộ ngành liên quan sớm hoàn thiện hồ sơ dự án, thống nhất các phương án triển khai dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Song song với đó, yêu cầu Tp.HCM nghiên cứu các dự án giao thông kết nối, phát triển không gian ngầm và nghiên cứu xây dựng tuyến tàu điện ngầm kết nối huyện Cần Giờ.

Theo UBND Tp.HCM, thành phố sẽ đẩy nhanh công tác quy hoạch cũng như triển khai dự án đô thị lấn biển Cần Giờ. Phương án xây dựng đường sắt đô thị nối huyện Cần Giờ với trung tâm cũng đang được nghiên cứu.

Thông tin quy hoạch Cần Giờ đang tác động tích cực đến tâm lý của những nhà đầu tư quan tâm đến bất động sản tại khu vực này, nhất là những nhà đầu tư đã từng bỏ tiền vào nhà đất nơi đây.

Tuy nhiên, tình trạng giá đất Cần Giờ giảm mạnh tiếp tục kéo dài trong quý 1/2023. Nhiều lô thổ cư nhỏ trên đường Giồng Ao, Cần Thạnh tiếp tục giảm 7 -10% so với giá bán cuối năm 2022. Những lô đất diện tích lớn có động thái giảm giá đến cả tỷ đồng. Nhà đầu tư cho biết so với giai đoạn cao điểm, họ đã phải điều chỉnh giảm hơn 70-80 % kỳ vọng lợi nhuận.

Trong báo cáo mới đây của Batdongsan.com.vn chỉ ra, lượt tìm kiếm nhà đất Cần Giờ có dấu hiệu tăng trở lại nhưng giá vẫn “bất động”. Hiện thị trường bất động sản khu vực vẫn đang trong giai đoạn thấp điểm. Với thị trường chuyên về đầu tư như Cần Giờ, giá bất động sản tại đây chưa có dấu hiệu phục hồi. Thanh khoản vẫn dậm chân khi cả người bán và người mua đều ngừng giao dịch.

Theo đơn vị này, so với các tháng đầu năm 2023, lượt tìm kiếm nhà đất Cần Giờ trong tháng 7 và tháng 8/2023 đã tăng 21% so với các tháng trước đó. Còn so với giai đoạn đầu năm 2023, lượt tìm kiếm bất động sản tháng 7/2023 tăng gần 45%.

Loại hình đất nền dự án Cần Giờ cũng có lượt tìm kiếm tăng hơn 30% trong tháng 7 (so với tháng 6 trước đó). Động thái này cho thấy sự quan tâm của nhà đầu tư với các dự án bất động sản Cần Giờ đang quay trở lại.

Tuy nhiên, xét trên thực tế giao dịch thì nhà đất tại đây vẫn chưa có biến động lớn. Số lượng hợp đồng “chốt kèo” thành công còn rất ít, chủ yếu giao dịch mua bán đất nền lẻ trong dân.

Nếu so với thời điểm đầu năm, giá đất Cần Giờ thậm chí còn giảm nhẹ ở tin rao bán. Cụ thể, giá rao bán đất nền Cần Giờ từ mức 17 -21 triệu đồng/m2 thời điểm quý 1/2023 hiện rơi vào khoảng trung bình chỉ tầm 14 -16 triệu đồng/m2. Với giá đất rao bán tự do trong dân, từ mức trung bình 10 -13 triệu đồng/m2 hiện chỉ còn khoảng tầm từ 9 – 11 triệu đồng/m2.

Ngay cả trong thời điểm đầu tháng 8/2023, sau loạt thông tin tích cực về quy hoạch và hạ tầng, giá đất Cần Giờ vẫn không có biến động lớn. Một số lô đất nền chủ nhà có điều chỉnh tăng nhẹ từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/m2 nhưng chưa có giao dịch thành công. Còn đất vườn trong dân thậm chí giảm nhẹ vì kém khách quan tâm.

Có thể thấy, trong bối cảnh thị trường trầm lắng chung, thông tin quy hoạch khu đô thị lấn biển Cần Giờ dù lần nữa tác động đến tâm lý của nhà đầu tư khu vực nhưng nhìn chung vẫn khó tạo sóng như giai đoạn trước do bối cảnh thị trường chung vẫn khó khăn.