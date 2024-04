Nhà đất phía Nam vẫn "miệt mài" cắt lỗ, có trường hợp căn nhà rao bán gấp 13 tỉ đồng do chủ vay ngân hàng 11 tỉ đồng

Mới đây, một lô đất biệt thự tại quận 9 có diện tích hơn 300m2 được chủ nhà rao bán với mức giá hơn 13 tỉ đồng/lô. Điều đáng nói, lô đất này chủ đang vay 11 tỉ nên có nhu cầu bán gấp.

Theo lời giới thiệu của môi giới, lô đất có vị trí hướng tây bắc, mặt tiền đường 8m, nằm sát khu đô thị tại quận 9 và được xây dựng tự do. Lô đất đang được chủ thế chấp vay 11 tỉ đồng nên hiện muốn bán ra để giải quyết khoản vay.

Trường hợp vay ngân hàng tỉ lệ cao và cần bán gấp không hiếm gặp. Những lô đất hay căn nhà rao bán ở thời điểm này phần lớn có thương lượng giảm giá do chủ nhà nợ ngân hàng.

Trước đó, lô đất diện tích hơn 50m2 tại P.Long Trường, Tp.Thủ Đức (Tp.HCM) chủ rao bán giá 2,3 tỉ đồng do đang thế chấp vay ngân hàng 1.5 tỉ đồng. Ban đầu đôi vợ chồng này mua đất để xây nhà ở, tuy nhiên do không đủ khả năng gồng khoản vay ngân hàng nên đã quyết định rao bán. Giá bán này thấp hơn 300 triệu đồng so với giá mua vào thời điểm 2021. Chỉ hai tuần rao bán, lô đất đã có người cọc mua.

Ảnh: Tiểu Bảo

Các trường hợp bán đất (giảm kì vọng lời hoặc cắt lỗ) để trả nợ ngân hàng đa số là các nhà đầu tư mới, vốn ban đầu khiêm tốn. Thay vì chờ thị trường hồi phục bán giá tốt, không ít người đã chấp nhận bán lỗ để giảm áp lực khoản vay do kinh tế khó khăn, thu nhập giảm.

Theo ghi nhận, hiện nay các giao dịch được thực hiện trên thị trường nhà đất phía Nam phần lớn là nguồn hàng giảm giá từ 10-20% so với giá đầu năm 2022. Các sản phẩm này đã được rao bán từ năm 2023 nhưng chưa phát sinh giao dịch nên tiếp tục được chào bán ở hiện tại. Bên cạnh một số nhà đầu tư “quay xe” dừng bán chờ giá lên thì những nhà đầu tư khó khăn tài chính vẫn mong muốn ra được hàng. Việc thương lượng giá giữa các bên tiếp tục diễn ra.