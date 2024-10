Nhà đầu tư bất động sản săn tìm “mini hotel” tại Hội An 2024

"Thành phố khách sạn" mang phong cách Indochine

Trong bối cảnh thị trường đang phân hóa mạnh mẽ, không khó để gọi tên những điểm sáng của bất động sản nghỉ dưỡng 2024. Một trong số đó là La Queenara Hội An.

Tọa lạc trên vùng đất di sản của đô thị cổ đặc biệt tại Việt Nam, La Queenara Hội An là dự án sớm được hoàn thiện, mở ra kênh đầu tư an toàn cho nhà đầu tư.

Dự án này cũng không ngừng lột xác kể từ khi bàn giao. Từ khu vườn riêng yên tĩnh, lối dạo bộ rợp bóng cây, cho đến những con đường lát đá dẫn tới hồ bơi sang trọng phong cách Pháp, không gian La Queenara Hội An ngày một được điểm tô thêm những sắc màu rực rỡ.

Ở đó, màu xanh cỏ cây, màu vàng của nắng, mùi gió biển mặn mòi đến từng dãy nhà xinh xắn, từng tiểu cảnh thiết kế kỳ công,… đều mang hồn phách phong cách Đông Dương – Indochine, mang dấu ấn Pháp – những nét kiến trúc, màu sắc gắn liền với một phần lịch sử Hội An.

Đây là cách để La Queenara Hội An hòa mình vào bức tranh du lịch đậm nét & không gian văn hoá truyền thống, cuốn hút của Hội An, với sự yêu thích của du khách 4 phương, bảo đảm cho hoạt động kinh doanh ổn định trong thời gian dài.

Theo dữ liệu từ Báo cáo du lịch bền vững năm 2024 của Booking.com, Hội An là một trong các điểm đến lý tưởng nhất ở Việt Nam để du khách trải nghiệm du lịch bền vững trong năm 2024. Nơi được mô tả là điểm đến không thể bỏ qua của khách quốc tế khi tới Việt Nam, khiến ngay cả tỷ phú Bill Gates cũng phải ưu ái lên chương trình ghé thăm và thưởng thức ẩm thực trong lịch trình ngắn ngủi 5 ngày tại Việt Nam tháng 3 năm nay.

Tháng 9 vừa qua, Hội An tiếp tục được vinh danh "Điểm đến thành phố văn hóa hàng đầu châu Á" năm thứ 4 liên tiếp tại giải thưởng du lịch thế giới danh giá World Travel Award và nhiều danh hiệu giá trị khác như: "Tốp 4 thành phố được ưa thích nhất thế giới" năm 2024 (tạp chí Travel+Leisure), "Hội An là thành phố tốt nhất cho người làm việc từ xa" (tạp chí Travel+Leisure 2024) …

Tổng lượt khách đến Hội An trong 9 tháng đầu năm ước đạt hơn 3,47 triệu lượt, đạt hơn 75% so với kế hoạch và tăng hơn 11,2% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế ước đạt gần 2,7 triệu lượt, tăng hơn 21,7%; đóng góp đáng kể vào thành tích đón hơn 6,4 triệu lượt khách tham quan, lưu trú của cả tỉnh Quảng Nam.

"Chúng tôi mong muốn kiến tạo thành 1 thành phố khách sạn, nơi khách hàng được trải nghiệm những dịch vụ, cảnh quan, không gian nghỉ dưỡng đậm yếu tố địa phương, thấm đẫm văn hoá của Hội An – Đà nẵng. Những nét kiến trúc, cảm hứng nghệ thuật đã được thổi hồn vào từng ngóc ngách tại La Queenara Hội An", đại diện chủ đầu tư cho biết và khẳng định nhà đầu tư sẽ sớm gặt trái ngọt nhờ đặt niềm tin vào dòng bất động sản an toàn và giàu tiềm năng sinh lời tại dự án.

"Khách sạn boutique": sản phẩm hạng A của BĐS dòng tiền

Không quá để nói rằng, chủ sở hữu hiện tại và các khách hàng tương lai của La Queenara sẽ hoàn toàn yên tâm khi nắm trong tay một bất động sản tạo dòng tiền hàng đầu thị trường.

Bất động sản dòng tiền (cash-home) được xem là kết quả của sự dịch chuyển hành vi từ mua căn hộ để ở, để chờ tăng giá sang việc mua cho thuê, tạo dòng tiền đến từ nhu cầu thực của thị trường.

Việc sở hữu bất động sản dòng tiền cho phép nhà đầu tư nhận được dòng tiền đều đặn từ thu nhập cho thuê, tạo ra một nguồn thu nhập ổn định trong thời gian dài. Mặt khác, giá trị của bất động sản có xu hướng tăng lên theo thời gian, tạo ra tiềm năng sinh lời kép.

Tham chiếu tại La Queenara Hội An, việc tậu cho mình những bất động sản sang trọng có thể dễ dàng biến hóa thành "mini hotel" tại tổ hợp nghỉ dưỡng quy mô giữa điểm nóng du lịch chính là sở hữu một bất động sản dòng tiền "hạng A".

Bên cạnh mặt ngoài sang trọng, tinh tế, mỗi "khách sạn boutique" có thể thiết kế làm 8-10 phòng khách sạn, mang lại khả năng khai thác tối ưu về không gian cùng tiềm năng sinh lời mạnh mẽ. Bài toán chi phí vận hành được giải quyết hợp lý khi sản phẩm nằm trong quần thể nghỉ dưỡng được chủ đầu tư chăm chút, đầu tư chiều sâu về tiện ích, cảnh quan, đồng thời ký kết hợp tác với đơn vị quản lý vận hành chuyên nghiệp.

Nếu không phải là khách sạn boutique, những căn nhà phố thương mại 2 mặt tiền có thể vận hành nhiều mô hình kinh doanh, nhờ khả năng tiếp cận gấp đôi lượng khách được dự báo sẽ đổ về đây để trải nghiệm biển An Bàng - top 10 bãi biển đẹp nhất châu Á 2024 do Trip Advisor bình chọn.

Mặt trước tiếp giáp các trục đại lộ sầm uất, thuận lợi cho kinh doanh; mặt sau tiếp giáp bể bơi và lõi tiện ích tiểu khu gồm công viên, lối đi bộ, vườn thể chất trẻ em, sân pickleball tiêu chuẩn quốc tế…Những trải nghiệm này cũng sẽ mang lại đa sắc thái cho mọi du khách và chủ nhân tinh hoa của La Queenara Hội An trong những chuyến nghỉ dưỡng chữa lành quanh năm.

Thực tế, chỉ cách sân bay quốc tế Đà Nẵng 25 phút chạy xe, với lợi thế hội tụ đủ bộ 3 giá trị "trước biển, sau sông, giữa lòng di sản", La Queenara Hội An – một đô thị nghỉ dưỡng năng động, đáng sống và giàu tính trải nghiệm được phát triển tại Hội An đang chứng tỏ dấu ấn vượt trội trên thị trường, trở thành nam châm hấp dẫn, thu hút giới đầu tư.

Những tín hiệu lạc quan của ngành du lịch cùng việc các bộ luật mới chính thức có hiệu lực đang là động lực thúc đẩy bất động sản du lịch nghỉ dưỡng phục hồi trở lại từ đầu 2025 trở đi. Giữa bối cảnh biến động khiến nhà đầu tư đang có xu hướng cơ cấu lại danh mục, ưu tiên lựa chọn các sản phẩm bất động sản ven biển có pháp lý vững vàng tại các thị trường có nhiều động lực tăng trưởng, La Queenara Hội An (Khu đô thị Thanh Hà – Phân khu số 1) đã sớm chọn cho mình một lối đi khác biệt, đón lõng được khẩu vị thị trường.