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Nhà đầu tư chứng khoán cảnh giác chiêu lừa đảo xác thực định danh điện tử

| | Thị trường chứng khoán

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước lưu ý nhà đầu tư cần thận trọng trước các cuộc gọi, tin nhắn, đường dẫn hoặc ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Theo Nghị định 320/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 28/9/2026, tài khoản giao dịch điện tử trên các nền tảng số phục vụ hoạt động chứng khoán phải được liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử (VNeID). Với tài khoản chứng khoán đã mở trước thời điểm nghị định có hiệu lực, nhà đầu tư phải hoàn thành việc này chậm nhất trước ngày 31/12/2026. Quy định nhằm tăng an toàn giao dịch và hạn chế tình trạng dùng tài khoản không chính chủ. Nhưng thời hạn gấp cũng tạo kẽ hở cho kẻ gian khai thác tâm lý lo ngại của nhà đầu tư.

Ảnh minh họa.

Giả danh nhân viên công ty chứng khoán, dọa khóa tài khoản

Theo UBCKNN, kẻ gian thường giả danh nhân viên công ty chứng khoán, bộ phận chăm sóc khách hàng hoặc cán bộ cơ quan quản lý để liên hệ nhà đầu tư. Chúng báo tài khoản chưa hoàn tất xác thực, có nguy cơ bị khóa hoặc hạn chế giao dịch nếu không làm ngay.

Sau đó, nhà đầu tư bị yêu cầu truy cập đường dẫn lạ, quét mã QR, cài ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc cung cấp ảnh giấy tờ tùy thân, mật khẩu, mã OTP và xác thực khuôn mặt trên nền tảng giả mạo. Một số đối tượng dùng tên gọi, biểu tượng và giao diện gần giống công ty chứng khoán, thậm chí nắm được một số thông tin cá nhân, giao dịch của khách hàng để tạo lòng tin.

Khi có thông tin đăng nhập, mã xác thực hoặc quyền điều khiển thiết bị, kẻ gian có thể chiếm tài khoản, đổi thông tin liên hệ, giao dịch trái phép và chiếm đoạt tài sản.

Nhà đầu tư cần làm gì?

UBCKNN khuyến nghị nhà đầu tư vẫn chủ động xác thực theo quy định, nhưng chỉ qua ứng dụng, website và kênh giao dịch chính thức của công ty chứng khoán. Cụ thể:

Tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã PIN, mã OTP cho bất kỳ ai qua điện thoại, tin nhắn hay mạng xã hội.

Không truy cập đường dẫn lạ, quét mã QR, cài ứng dụng không rõ nguồn gốc, chia sẻ màn hình hoặc cấp quyền điều khiển thiết bị cho người tự xưng là nhân viên hỗ trợ.

Khi nhận thông báo bất thường, liên hệ tổng đài hoặc bộ phận chăm sóc khách hàng theo số điện thoại công bố trên website chính thức của công ty chứng khoán để kiểm tra.

Nếu nghi ngờ lộ thông tin hoặc bị chiếm tài khoản, nhà đầu tư cần liên hệ ngay công ty chứng khoán. Khi có nguy cơ mất tiền, cần báo ngân hàng hoặc tổ chức thanh toán liên quan để đề nghị ngăn chặn giao dịch. Nhà đầu tư cũng nên lưu giữ tin nhắn, số điện thoại, đường dẫn và bằng chứng khác để trình báo công an.

UBCKNN lưu ý thêm: không chuyển tiền cho những người tự nhận có thể giúp thu hồi tài sản bị lừa, vì đây có thể là chiêu chiếm đoạt tiền lần thứ hai.

Theo Minh Phương

Việt Nam hàng ngày

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