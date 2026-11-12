Hai mã PNJ và NLG bất ngờ lọt rổ chỉ số cận biên lớn nhất của MSCI

Rạng sáng ngày 12/11 theo giờ Việt Nam, MSCI vừa công bố danh sách review tháng 11/2026 với bộ chỉ số quan trọng nhất của thị trường cận biên MSCI Frontier Markets Index. Theo đó, MSCI Frontier Market Index bổ sung tổng cộng 12 mã cổ phiếu và loại ra 10 mã. Trong đó, 2 mã cổ phiếu Việt Nam được thêm mới là PNJ và NLG, ngược lại ba mã FTS, DIG và PC1 bị loại.

Sau kỳ review tháng 11, rổ danh mục MSCI Frontier Market Index tăng lên 5 mã cổ phiếu, tổng cộng có 248 mã. Tại ngày 31/10, Việt Nam vẫn là quốc gia chiếm tỷ trọng cao nhất trong rổ chỉ số của MSCI Frontier Market Index với tỷ lệ 31,25%. Khoảng cách với các thị trường phía sau tương đối lớn, khi Romania đứng thứ hai với 13,7%, tiếp đến là Morocco với 9,07% và Slovenia với 6,43%.

Trong top các cổ phiếu chiếm tỷ trọng cao nhất, hai cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup tiếp tục giữ vị trí nổi bật trong danh mục. Trong đó, VIC của Tập đoàn Vingroup đứng đầu toàn bộ rổ MSCI Frontier Markets Index với tỷ trọng 10,65%. VHM của Vinhomes xếp thứ 7 với tỷ trọng 2,03%.

Cơ cấu rổ danh mục MSCI Frontier Market Index theo quốc gia và top 10 danh mục (tính tới 31/10/2026)

Trong khi đó, tại rổ chỉ số MSCI Frontier Markets Small Cap Index, ba mã DIG, FPS và PC1 cùng 4 cổ phiếu Việt Nam khác gồm HII, HPA, HVH và MZG được thêm mới. Ở chiều ngược lại, 6 cổ phiếu bị loại khỏi MSCI Frontier Markets Small Cap Index gồm DBD, STK, GHC, JVC, RAL và VFG.

Trên toàn bộ các thị trường, MSCI Frontier Markets Small Cap Index bổ sung 100 mã và loại 21 mã, đưa tổng số cổ phiếu thành phần lên 548 mã.

Theo lịch trình công bố, toàn bộ thay đổi của kỳ rà soát tháng 11/2026 sẽ được thực hiện sau khi kết thúc phiên giao dịch ngày 30/11 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/12/2026.

Kỳ rà soát tiếp theo của MSCI dự kiến được công bố ngày 9/2/2027, tương ứng rạng sáng 10/2 theo giờ Việt Nam, với các thay đổi có hiệu lực từ ngày 1/3/2027.