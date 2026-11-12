Quyết định gây chấn động tại doanh nghiệp vận hành nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam

Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) có nhiệm vụ chính là quản lý và vận hành Nhà máy lọc dầu Dung Quất - Nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam. Công ty có vốn điều lệ khoảng 50.073 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đại diện nhà nước nắm hơn 92% vốn.

Mới đây, BSR đã công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Cụ thể, BSR nâng kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất từ 154.140 tỷ đồng lên 190.831 tỷ đồng, tăng gần 3.700 tỷ đồng (gần 24%) so với mục tiêu được phê duyệt hồi tháng 4.

Cùng với đó, kế hoạch lợi nhuận trước thuế được điều chỉnh từ 2.405 tỷ đồng lên 20.646 tỷ đồng, gấp gần 9 lần mục tiêu ban đầu. Lợi nhuận sau thuế cũng tăng từ 2.162 tỷ đồng lên 18.579 tỷ đồng, tương đương gấp 8,6 lần. Như vậy, nếu hoàn thành được kế hoạch này thì đây sẽ là mức cao nhất từ khi công ty thành lập năm 2008 đến nay.

Biên lợi nhuận ròng trên tổng doanh thu theo kế hoạch mới cũng được nâng từ khoảng 1,4% lên gần 9,7%.

Đối với công ty mẹ, doanh nghiệp này cũng điều chỉnh kế hoạch tổng doanh thu lên 190.567 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 20.633 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 18.570 tỷ đồng.

Tổng nhu cầu vốn đầu tư năm 2026 được nâng nhẹ từ 8.578 tỷ đồng lên 8.633 tỷ đồng. Trong đó, 8.455 tỷ đồng dành cho đầu tư xây dựng cơ bản và 178 tỷ đồng để mua sắm trang thiết bị.

Cùng với đó, ban lãnh đạo ước tính tiền lương bình quân của người lao động thay vì 40,3 triệu như kế hoạch cũ thì trong kế hoạch mới đạt 50,3 triệu đồng/tháng.

Việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh của BSR diễn ra trong bối cảnh công ty vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2026 với kết quả vô cùng khả quan. BSR ghi nhận doanh thu thuần 59.581 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 10.072 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 8.969 tỷ đồng, gấp gần 10 lần cùng kỳ.

Tính chung, trong 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của công ty đạt 164.217 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 28.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 24.900 tỷ đồng, gấp gần 12 lần cùng kỳ năm 2025.

Với kết quả này, BSR đã hoàn thành khoảng 134% kế hoạch lợi nhuận sau thuế mới, và vượt mục tiêu cả năm hơn 6.300 tỷ đồng dù mới hết ¾ năm.

Lý giải về việc kết quả kinh doanh tăng cao, trong văn bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM, ban lãnh đạo BSR cho biết chủ yếu do giá dầu thô tăng mạnh, từ mức bình quân 69 USD/thùng hồi quý 3/2025 lên 97 USD vào quý 3/2026 vì ảnh hưởng xung đột Trung Đông. Ngoài ra, chênh lệch giữa giá bán sản phẩm lọc dầu và giá dầu thô đầu vào cũng gia tăng đáng kể, góp phần cải thiện hiệu quả kinh doanh của công ty.

Song song với đó, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất duy trì công suất vận hành bình quân khoảng 123% công suất thiết kế trong 9 tháng đầu năm, qua đó hỗ trợ sản lượng sản xuất và tiêu thụ.

Tại buổi làm việc với Petrovietnam cách đây ít ngày, lãnh đạo BSR cho biết, ước tính, tổng doanh thu hợp nhất cả năm 2026 của công ty đạt khoảng 223.991 tỷ đồng, tăng 56% so với năm trước. Nếu đạt được mức này, tổng doanh thu cả năm của BSR sẽ cao hơn khoảng 33.160 tỷ đồng (17%) so với kế hoạch vừa điều chỉnh.