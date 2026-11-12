TTC Hospitality bổ nhiệm một Phó Tổng Giám đốc

Công ty CP Du lịch Thành Thành Công (TTC Hospitaly, MCK: VNG) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT liên quan đến vấn đề nhân sự.

Cụ thể, theo Nghị quyết số 31/2026/NQ-HĐQT ngày 9/11/2026, TTC Hospitaly đã bổ nhiệm ông Lê Thành Bình đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày 9/11/2026.

Theo bản cung cấp thông tin mà TTC Hospitaly công bố, hiện, ông Lê Thành Bình không nắm giữ cổ phiếu VNG nào.

Được biết, tân Phó Tổng Giám đốc TTC Hospitaly còn đang đảm nhiệm chức vụ Giám đốc và sở hữu 50% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Aurora Advisory Global.

Về tình hình kinh doanh, lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2026 của TTC Hospitaly ghi nhận khoản lỗ 3,1 tỷ đồng so với mức lợi nhuận 59,7 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Phía doanh nghiệp cho biết, mặc dù doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 20% nhưng doanh thu hoạt động tài chính giảm là nguyên nhân chính làm lợi nhuận giảm mạnh so với cùng kỳ.