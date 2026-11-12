TTC Hospitality bổ nhiệm một Phó Tổng Giám đốc
TTC Hospitality bổ nhiệm ông Lê Thành Bình đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày 9/11/2026.
Công ty CP Du lịch Thành Thành Công (TTC Hospitaly, MCK: VNG) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT liên quan đến vấn đề nhân sự.
Cụ thể, theo Nghị quyết số 31/2026/NQ-HĐQT ngày 9/11/2026, TTC Hospitaly đã bổ nhiệm ông Lê Thành Bình đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày 9/11/2026.
Theo bản cung cấp thông tin mà TTC Hospitaly công bố, hiện, ông Lê Thành Bình không nắm giữ cổ phiếu VNG nào.
Được biết, tân Phó Tổng Giám đốc TTC Hospitaly còn đang đảm nhiệm chức vụ Giám đốc và sở hữu 50% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Aurora Advisory Global.
Về tình hình kinh doanh, lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2026 của TTC Hospitaly ghi nhận khoản lỗ 3,1 tỷ đồng so với mức lợi nhuận 59,7 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.
Phía doanh nghiệp cho biết, mặc dù doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 20% nhưng doanh thu hoạt động tài chính giảm là nguyên nhân chính làm lợi nhuận giảm mạnh so với cùng kỳ.
Trung tuần tháng 9/2026, HĐQT TTC Hospitaly đã chấp thuận chủ trương cho phép Công ty TNHH Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng (TTC Lâm Đồng) được chuyển nhượng 100% phần vốn tại Công ty TNHH Đầu tư & TMDV Quang An Hòa (Quang An Hòa).
Giá trị phần vốn góp của TTC Lâm Đồng tại Quang An Hòa là 700 tỷ đồng (tương ứng 100% vốn). TTC Hospitaly giao ông Trần Mến – Người đại diện theo pháp luật của TTC Lâm Đồng, quyết định các nội dung liên quan đến giao dịch chuyển nhượng bao gồm nhưng không giới hạn ở: tìm kiếm đối tác; thẩm định năng lực của đối tác nhận chuyển nhượng; quyết định giá trị giao dịch không thấp hơn giá trị TTC Lâm Đồng đã góp vốn tại Quang An Hòa; ký kết hợp đồng chuyển nhượng, văn bản đề nghị xác nhận giao dịch và các văn bản, hồ sơ cần thiết và các vấn đề khác...
Quang An Hòa mới chỉ được thành lập vào tháng 8/2026, trụ sở chính tại 253 Hoàng Văn Thụ, phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM; ngành nghề kinh doanh chính là Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự. Ông Nguyễn Huy Quang (SN 1995) là Chủ tịch kiêm Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
Chủ sở hữu doanh nghiệp là TTC Lâm Đồng. TTC Lâm Đồng được biết đến là công ty con do TTC Hospitaly sở hữu 100% vốn (theo BCTC hợp nhất bán niên 2026 đã soát xét).
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