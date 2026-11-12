Taseco Land điều chỉnh giảm mục tiêu lợi nhuận năm 2026

Công ty CP Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land, MCK: TAL) vừa công bố Nghị quyết HĐQT số 31.2026/NQ-HĐQT ngày 10/11/2026 về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Theo đó, doanh thu hợp nhất đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua ở mức 11.062,6 tỷ đồng. Tại kế hoạch điều chỉnh, chỉ số này ở mức 7.756 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất cũng được điều chỉnh giảm gần 39%, từ 2.512,5 tỷ đồng về 1.811 tỷ đồng. Tại BCTC riêng, lãi ròng năm 2026 điều chỉnh giảm về 1.650 tỷ đồng.

Các nội dung khác không điều chỉnh, được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2026.

Một dự án do Taseco Land phát triển. Ảnh: TAL

HĐQT Taseco Land cũng giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan triển khai Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 theo các chỉ tiêu và nội dung đã được HĐQT thông qua tại Nghị quyết này.

Chủ động phân bổ nguồn lực, xây dựng và triển khai các giải pháp thực hiện kế hoạch; phân công nhiệm vụ, xác định trách nhiệm của các phòng, ban, đơn vị có liên quan; kiểm tra, theo dõi và đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch.

Báo cáo HĐQT về tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch theo chế độ báo cáo định kỳ và khi có yêu cầu đột xuất; ...

Trong một diễn biến khác, Công ty CP Tập đoàn Taseco (Taseco Group) vừa có báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu TAL.

Cụ thể, Taseco Group đã mua thành công 6 triệu cổ phiếu TAL trong khoảng thời gian từ ngày 5/10/2026 đến ngày 3/11/2026.

Sau giao dịch, Taseco Group đã tăng sở hữu từ 302,4 triệu cổ phiếu lên 308,4 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 60% lên 61,19% vốn tại Taseco Land.

Taseco Land đang trong đợt chào bán 10 triệu cổ phiếu cho người lao động trong công ty (ESOP), tương đương 1,98% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 12 tháng.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, Taseco Land dự kiến thu về 100 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu nêu trên. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 26/10/2026 đến 27/11/2026.

Được biết, Taseco Land phát hành cổ phiếu ESOP nhằm mục đích ghi nhận sự đóng góp của cán bộ nhân viên đang làm việc tại công ty; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ nhân viên, tạo động lực thúc đẩy, tăng hiệu quả làm việc để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, thu hút, giữ chân cán bộ chủ chốt giỏi, giàu năng lực và kinh nghiệm; thu hút và thúc đẩy cán bộ nhân viên cống hiến và gắn bó lâu dài với công ty.