Nhà đầu tư đang đổ tiền vào phân khúc nhà phố, biệt thự vùng lân cận Sài Gòn

Nguồn cung dồi dào vùng lân cận Sài Gòn



Theo bà Võ Thị Khánh Trang, Phó giám đốc Bộ phận Nghiên cứu, Savills Việt Nam, nguồn cung nhà phố, biệt thự trong quý 3/2021 vẫn khá hạn chế, nhưng kỳ vọng trong quý 4 các dự án sẽ bắt đầu mở bán với các chiến lược về marketing cũng như quảng bá sản phẩm theo xu hướng chuyển đổi số nhiều hơn để tiếp cận khách hàng tốt hơn.

Từ nửa cuối năm 2021 đến 2023, nguồn cung nhà ở liền thổ vẫn tập trung chủ yếu tại khu Đông của TpHCM. Cụ thể, nguồn cung mới đối với phân khúc nhà liền thổ tại khu Đông chiếm 32% trên tổng nguồn cung mới.

Bà Trang cho rằng, việc các doanh nghiệp phát triển đổ dồn về phía Đông TP là kết quả kế thừa của sự phát triển hạ tầng trong thời gian vừa qua, cũng như mức độ đô thị hóa ở khu vực này đang phát triển rất nhanh.

Tuy nhiên, nhìn chung nguồn cung BĐS liền thổ tại khu Đông Tp.HCM đã khan hiếm rõ nét trong 2 năm gần đây. Báo cáo quý 3/2021 của DKRA Vietnam chỉ ra, nguồn cung và lượng tiêu thụ nhà phố, biệt thự tại Tp.HCM trong quý sụt giảm mạnh so với quý trước, ghi nhận mức thấp nhất trong 5 năm qua.

Việc siết chặt cấp phép xây dựng cũng như quỹ đất trong khu vực ngày càng hạn chế khiến nguồn cung tại Tp.HCM còn lại đa số là những dự án cũ với lượng hàng tồn kho nhiều giá trị cao, chính vì vậy phân khúc nhà phố/biệt thự đang có xu hướng dịch chuyển ra các vùng giáp ranh phát triển khác như Đồng Nai, Bình Dương,... đây là những khu vực với quỹ đất dồi dào, cơ sở hạ tầng kết nối thuận tiện và mức giá bán hợp lý.

Nguồn cung nhà liền thổ rục rịch tại vùng lân cận Sài Gòn như Đồng Nai, Bình Dương, Long An..

Ghi nhận cho thấy, từ thời điểm quý 3/2021, một số dự án nhà phố, biệt thự nằm tại khu đô thị tích hợp tại Đồng Nai, Bình Dương, Long An… đã rục rịch chào thị trường, thay vì "im ắng" như Tp.HCM. Chẳng hạn như, mới đây tại Đồng Nai dự án Izumi City 170 héc -ta của CĐT Nam Long đã ra mắt thị trường. Đây là KĐT tích hợp đa dạng loại hình sản phẩm nhà phố, biệt thự, compound cao cấp và hệ sinh thái tiện ích thương mại - dịch vụ. Sản phẩm hướng đến người đầu tư khu Đông và gia đình trẻ thành đạt, gia đình có điều kiện có lối sống trẻ trung, thích môi trường sống năng động của khu Đông mua để dành để ở thật sau này.

Cùng khu vực này được ví như trái tim của chuỗi quần thể đô thị mới trải dọc hai bên bờ sông Đồng Nai của khu Đông như Vinhomes Grand Park (271ha), Aqua City (1.000ha), Long Hưng City (277ha), Sơn Tiên (380ha), Swan Bay (200ha), Angel Island (205ha)...

Trong khi đó, tại thị trường Long An thời điểm này cũng xuất hiện một số dự án nhà phố, biệt thự quy mô lớn, đang được người mua quan tâm. Phải kể đến KĐT tích hợp Waterpoint quy mô 355 héc-ta tại Bến Lức, Long An đang phát triển giai đoạn 1. Ngoài những căn nhà phố, biệt thự hạng sang dành cho những người có điều kiện sống biệt lập, tiện ích thì KĐT này còn phát triển dòng sản phẩm căn hộ Ehome có mức giá vừa túi tiền (giá trên dưới 1 tỉ đồng/căn) đáp ứng nhu cầu đa dạng của người mua. Trong khi gần như cư dân tại đây được thừa hưởng toàn bộ tiện ích nội khu khép kín được đầu tư bài bản.

Hay mới đây dự án The Sol City của Tập đoàn BĐS Thắng Lợi (Cần Giuộc) cũng "bắt nhịp" trở lại với thị trường. Đây là dự án KĐT khép kín với quy mô 103ha, có lợi thế giáp các KCN lớn nên thu hút sự quan tâm của cả người mua thực lẫn NĐT.

Theo DKRA Vietnam, nhìn chung so với thời điểm trước dịch, nguồn cung BĐS liền thổ tại quý 3/2021 tại vùng lân cận Tp.HCM đã sụt giảm. Đồng Nai vẫn tiếp tục là khu vực dẫn đầu về nguồn cung và lượng tiêu thụ toàn thị trường. Riêng khu vực Bà Rịa- Vũng Tàu tiếp tục không ghi nhận nguồn cung mới trong quý 3.

"Đối với khu vực giáp ranh, sự quan tâm của khách hàng tập trung vào những dự án quy mô lớn, quy hoạch bài bản và được phát triển bởi những chủ đầu tư uy tín", đại diện DKRA Vietnam nhấn mạnh.

Giá tiếp tục tăng cao

Theo báo cáo thị trường 6 tháng đầu năm của Savills Việt Nam, dù chịu nhiều tác động từ dịch Covid-19 nhưng giá bán bất động sản nhà liền thổ tại thị trường thứ cấp tại Tp.HCM lại có mức tăng tới 13% so với cùng kỳ năm trước.

Bà Võ Thị Khánh Trang cho rằng, nguồn cung nhà phố, biệt thự tại Tp.HCM đã có sự sụt giảm khá mạnh, lượng hàng chào bán ra thị trường cũng không quá nhiều. Vì nguồn cung mới và lượng hàng tồn kho thấp nên lượng giao dịch cũng thấp trong 6 tháng đầu năm. Tuy nhiên, điểm sáng của thị trường trong thời gian qua là giá bán của căn hộ và nhà phố, biệt thự, đều có xu hướng tăng. Trong quý 2/2021, 40% các dự án căn hộ đang chào bán trên thị trường đều tăng giá khoảng 15% so với quý trước. Một số dự án mới cũng ghi nhận mức tăng giá 10% so với giai đoạn mở bán trước.

Bà Trang cũng cho biết thêm, giá bán tại thị trường thứ cấp lại có mức tăng giá khá ấn tượng, khoảng 13% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên do bởi người Việt Nam vẫn ưu tiên nhà ở liền thổ hơn. Do đó, những sản phẩm nhà phố, đặt biệt là các sản phẩm được phát triển trong các dự án rất được nhà đầu tư quan tâm, tỷ lệ hấp thụ cũng rất tốt.

Cũng theo JLL Việt Nam, trong quý 3/201, giá bán sơ cấp trung bình của hà liền thổ ở thị trường Tp.HCM và các tỉnh lân cận đạt 2.913 USD/m2 đất, tăng 15,7% theo năm và tăng nhẹ 2,2% theo quý. Tuy nhiên, đối với các dự án tích hợp quy mô lớn được đầu tư bài bản ở Đồng Nai, mức tăng điển hình ghi nhận lên đến 4 - 7 % theo quý.

Theo dự báo của đơn vị này, vấn đề pháp lý với các dự án nhà liền thổ ở Tp.HCM vẫn chưa được giải quyết, vì vậy nguồn cung tương lai ước tính dao động trong khoảng 600 – 900 căn ở Tp.HCM, và khoảng 1.000 – 1.200 căn ở các tỉnh lân cận trong quý cuối năm.

"Các dự án tích hợp ở các khu vực vệ tinh Tp.HCM dưới hình thức khu đô thị tích hợp năng động hoặc một nơi nghỉ dưỡng cuối tuần sẽ dẫn đầu nguồn cung cũng như dẫn dắt tâm lý thị trường hướng về khu vực dự án trong trung và dài hạn. Trong bối cảnh tâm lý thị trường vẫn ổn định sau dịch, giá bán sơ cấp theo đó được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh", đại diện đơn vị này nhấn mạnh.

Chia sẻ về thị trường nhà liền thổ trước đó, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực Tp.HCM cho biết, nhà liền thổ là loại hình sản phẩm có giá bán khá cao và liên tục tăng mạnh trong các năm vừa qua, Xét về giá bán giữa nhà liền thổ và chung cư thì hiện nay giá nhà liền thổ cao hơn gấp 2-3 lần giá bán chung cư. Không chỉ vậy, tốc độ tăng giá của nhà liền thổ hiện cao hơn từ 1-4 lần so với mức tăng giá của chung cư.

Xét về hướng mua ở thực, nhà liền thổ vẫn là loại hình được chuộng nhất. Tuy nhiên việc giá nhà Tp.HCM liên tục tăng cao, vượt khả năng tài chính của đại bộ phận khách hàng khiến giao dịch loại hình này khó bùng nổ mạnh mẽ như các năm trước đó. Nhu cầu tìm mua sản phẩm này đang có xu hướng chuyển dịch về các tỉnh thành vùng ven, hưởng lợi nhiều nhất là các thị trường Bình Dương, Đồng Nai và Long An, nơi giá nhà đất còn mềm và nhiều tiềm năng phát triển.