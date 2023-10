Nhà đầu tư đất nền Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế đã hết “bán tháo”

Báo cáo thị trường bất động sản Đà Nẵng và vùng phụ cận quý 3/2023 của DKRA Group đã chỉ ra những tín hiệu tích cực của thị trường bất động sản miền Trung giai đoạn cận cuối năm 2023.

Ở phân khúc đất nền , đơn vị này chỉ ra, nguồn cung mới vẫn tiếp tục ghi nhận giảm 68% so với quý trước và giảm 95% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, 93% tỷ trọng nguồn cung tập trung tại Quảng Nam. Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế tiếp tục tình trạng khan hiếm nguồn cung mới.

Theo DKRA Group, phân khúc đất nền trong quý 3/2023 tại thị trường Đà Nẵng và vùng phụ cận ghi nhận 3 dự án mở bán với nguồn cung khoảng 54 nền, giảm đáng kể so với quý 2 và cùng kỳ năm 2022. Tỷ lệ tiêu thụ trên nguồn cung mới đạt 19% (khoảng 10 nền), chỉ bằng 2% so với cùng kỳ năm trước. Giao dịch phát sinh trên thị trường chủ yếu ở nhóm sản phẩm có mức giá trung bình 10.8 triệu đồng/m2. Phần lớn các dự án đóng giỏ hàng để chờ đợi tín hiệu tích cực từ thị trường.

Giao dịch phân khúc đất nền còn ở mức thấp...

Mặt bằng giá sơ cấp không có nhiều biến động so với lần mở bán trước đó. Các chính sách chiết khấu, cam kết lợi nhuận, hỗ trợ ngân hàng,... tiếp tục được các chủ đầu tư áp dụng nhằm kích cầu thị trường. Thanh khoản thứ cấp ghi nhận ở mức trung bình - thấp, mức giảm trung bình 8% - 10% chủ yếu ở các dự án đã triển khai lâu năm nhưng chưa hoàn thiện hạ tầng, pháp lý. Tuy nhiên, tình trạng bán tháo, giảm gia sản phẩm từ 30-40% đang có dấu hiệu hạ nhiệt tại thị trường miền Trung. Những nhà đầu tư thứ cấp đang cố chờ tín hiệu tốt lên từ thị trường.

Ở chiều ngược lại, phân khúc căn hộ ghi nhận sự phục hồi tích cực trong quý 3/2023.

Thị trường căn hộ ghi nhận 5 dự án tại Đà Nẵng được mở bán trong quý, cung cấp ra thị trường khoảng 406 căn, gấp 2.8 lần so với quý trước và gấp 4.5 lần so với cùng kỳ năm 2022. Các dự án mở bán tập trung tại Q. Ngũ Hành Sơn và Q. Liên Chiểu thuộc Đà Nẵng. Sức cầu chung toàn thị trường ghi nhận sự phục hồi tích cực, tỷ lệ tiêu thụ trên nguồn cung mới đạt khoảng 57%, tương đương 232 căn, gấp 3.6 lần so với quý 2/2023 hay gấp 5.4 lần so với cùng kỳ năm 2022. Phần lớn các dự án tiếp tục dời lịch mở bán để hoàn thiện pháp lý và chờ đợi những tín hiệu tích cực từ thị trường vào thời điểm cuối năm.

...Thì căn hộ tại Đà Nẵng và vùng phụ cận lại bật tăng nguồn cung lẫn sức cầu trong quý 3/2023. Nguồn: DKRA Group

Mặt bằng giá bán sơ cấp không có nhiều biến ộng, cục bộ một số dự án điều chỉnh tăng 2% - 5% so với ợt mở bán trước đó. Thanh khoản thứ cấp cải thiện so với nửa ầu năm 2023 tuy nhiên vẫn ở mức thấp, khó có ột biến trong ngắn hạn.

DKRA Group dự báo, nguồn cung phân khúc đất nền Đà Nẵng và vùng phụ cận trong cuối năm có thể sẽ tăng nhẹ so với quý 3/2023, dao động khoảng 180 - 220 nền, tập trung chủ yếu ở Quảng Nam và Đà Nẵng. Khu vực Thừa Thiên Huế tiếp tục khan hiếm nguồn cung mới. Mặt bằng giá sơ cấp tiếp tục xu hướng đi ngang so với những lần mở bán trước đó. Các chính sách ưu đãi, chiết khấu,... tiếp tục được các chủ đầu tư áp dụng nhằm kích cầu thị trường.

Ở phân khúc căn hộ, nguồn cung mới trong quý 4/2023 có thể dao động ở mức 300 - 500 căn, tập trung chủ yếu tại Đà Nẵng. Tỷ trọng nguồn cung căn hộ hạng A và hạng sang dự kiến sẽ tăng, phân bổ chủ yếu tại khu vực Q. Ngũ Hành Sơn. Mặt bằng giá bán sơ cấp tiếp tục duy trì ở mức cao trước áp lực của các chi phí đầu vào phát triển dự án, chi phí lãi vay,… do thời gian triển khai dự án bị kéo dài.