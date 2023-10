Chuyên gia dự báo bất ngờ về thị trường khu vực bất động sản sẽ hồi phục nhanh nhất

Ông Vũ Cương Quyết, Tổng giám đốc Đất Xanh Miền Bắc dự báo, chung cư, nhà ở xã hội là loại hình đã và đang ghi nhận tỷ lệ hấp thụ. Đây cũng sẽ là phân khúc hồi phục sớm nhất.

Trên cơ sở nhận định này, ông Quyết đánh giá, Hà Nội vẫn sẽ là địa phương có sự phục hồi nhanh và tốt nhất. Đặc biệt, trong giai đoạn 2012-2013, thị trường bất động sản “khủng hoảng” thì Hà Nội vẫn là thị trường phục hồi đầu tiên. Nếu so sánh mặt bằng giá bất động sản tại Hà Nội với TP.HCM thì đang có sự chênh lệch vì giá tại Hà Nội đang thấp hơn khá nhiều so với TP.HCM. Bên cạnh đó, nhu cầu về nhà ở tại Hà Nội đang rất lớn, đặc biệt là người dân tại các tỉnh phía Bắc luôn có nhu cầu mua nhà Hà Nội. Do đó, sự hồi phục ở Thủ đô bao giờ cũng sẽ nhanh và tốt hơn cả.

Trong khi đó, ông Phạm Anh Khôi - Tiến sĩ - Viện trưởng Viện nghiên cứu Kinh tế - Tài chính – BĐS Dat Xanh Services nhận định, thị trường bất động sản đang bắt đầu ấm dần lên. Vị này đưa ra 3 kịch bản có thể xảy ra vào quý cuối cùng của năm 2023. Đầu tiên là kịch bản lý tưởng, nguồn cung giảm 20-30%; lãi suất dưới 10-12%, giá bán tăng nhẹ, tỷ lệ hấp thụ 40-50%. Ở kịch bản kỳ vọng: Nguồn cung giảm 30-50%; Giá bán đi ngang, lãi suất 11-13%, tỷ lệ hấp thụ 20%. Còn ở kịch bản thách thức: Nguồn cung giảm trên 50-60%; giá bán giảm 20%; lãi suất trên 14% tỷ lệ hấp thụ 10%.

Thời điểm hồi phục rõ nét, theo ông Khôi sẽ bắt đầu từ quý II/2024 và thị trường mới bắt đầu hồi phục và đà tăng trưởng sẽ rõ ràng hơn từ năm 2025.

Ông Khôi cũng dự báo, sự phục hồi dự kiến bắt đầu tư thị trường nhà ở tại các đô thị lớn như khu vực Hà Nội, Tp.HCM, Bình Dương, Cần Thơ sau đó dần phục hồi ở các đô thị vệ tinh lân cận.

Trong chia sẻ mới đây, bà Phạm Thị Miền, Phó ban Nghiên cứu thị trường và tư vấn xúc tiến đầu tư bất động sản VARS nhận định, trong bức tranh tổng thể của thị trường đã thực sự xuất hiện rất nhiều điểm sáng tại một số khu vực. Theo bà Miền, đó là những địa phương có kinh tế phát triển được quan tâm, chú trọng thúc đẩy đầu tư cơ sở hạ tầng, giao thông như: Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai, Đà Nẵng, TP. HCM… Đây cũng là những địa phương sẽ ghi nhận sự hồi phục rõ nét của thị trường địa ốc. Sóng bất động sản sẽ còn được ghi nhận tại các địa phương sẵn sàng vào cuộc để chung tay gỡ rối cùng doanh nghiệp bất động sản. Đây là tín hiệu đáng mừng và đáng ghi nhận.