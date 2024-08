Nhà đầu tư liên tục “găm hàng” vì có niềm tin mãnh liệt giá đất sẽ bật tăng mạnh khi các Luật mới có hiệu lực từ 1/8

Chia sẻ mới đây, anh B (ngụ quận 7, Tp.HCM) cho biết, anh sẽ cố gắng đợi qua quý 3/2024 để xem tình hình thị trường thế nào mới quyết định bán đất. Thực tế, trước đó anh đã rao bán một lần lô đất gần 100m2 tại quận 9 (cũ, nay là Tp.Thủ Đức) nhưng không được như giá thu về nên dừng lại. Hiện, anh không muốn “gánh” ngân hàng nên tính bán đất để giải quyết khoản vay.

Tuy nhiên, gần đây thông tin về bảng giá đất dự kiến tăng, cùng luật mới sắp có hiệu lực khiến anh có niềm tin hơn về việc lô đất sẽ “bật tăng” giá trở lại. Theo anh B, lô đất anh mua từ thời điểm cuối năm 2019, năm năm nay giá có tăng nhưng không đáng kể so với kì vọng. “Tôi giữ hàng thêm một thời gian để xem có gì tiến triển không. Vì đất có sổ và thuộc khu dân cư hiện hữu nên cũng không lo lắng”, anh B cho hay.

Nhiều tháng qua, chị Ngọc rao bán lô đất 54m2 tại quận 9 với giá 2,6 tỷ đồng - bằng giá mua vào cuối năm 2021, nhưng nhiều khách chỉ trả đến mức giá 2,2-2,3 tỷ đồng. Có thời điểm, chị Ngọc định bán lỗ nhưng gần đây thị trường dần tốt lên nên chị quyết định giữ lại. Theo chị Ngọc, khó thì cũng khó rồi, sẽ cố gắng giữ miếng đất chờ thị trường hồi phục sẽ bán.

Ảnh: Tiểu Bảo

Vừa qua, một số nhà đầu tư cũng liên hệ môi giới để “rút hàng” không bán nữa do kì vọng giá tăng thêm một nấc khi Luật có hiệu lực. Theo một môi giới khu Đông Tp.HCM, gần đây vài nhà đầu tư liên hệ để báo không đăng tin rao bán nhà/đất nữa do xoay được dòng tiền. Thực chất là họ “găm hàng” lại để chờ Luật mới. Một số khác thì liên hệ báo tăng giá rao bán lên khoảng 10-15% so với giá đưa ra ban đầu. Đáng nói, mặc dù có nền đất đăng tin 3 tháng chưa ai hỏi nhưng chủ đất vẫn tự tin tăng thêm giá rao.

“Nhiều nhà đầu tư bị tác động tâm lý. Họ thấy có người rút hàng cũng rút theo, mặc dù lô đất vị trí không đẹp và khó bán trong khoảng thời gian dài. Thêm nữa, có một số nhà đầu tư bí bách dòng tiền nhưng vẫn có niềm tin mãnh liệt là giá bất động sản sẽ tăng lại vào cuối năm nay. Tuy nhiên, hiện sức mua – bán vẫn chưa sôi động, rất khó để dự đoán được thời điểm phục hồi rõ nét”, môi giới này cho biết.

Theo các môi giới, giá nhà đất vẫn chưa tăng bằng mặt bằng giá của đầu năm 2022. Những nhà đầu tư chưa quá áp lực về tài chính có động thái giữ lại hàng chờ thêm các tín hiệu về giao dịch. Tuy vậy, giá nhà đất vẫn khó bật tăng mạnh trong thời gian tới do nhìn tổng thể thị trường, sức cầu chưa phục hồi hoàn toàn.

Ghi nhận cho thấy, tình trạng ngừng giao dịch, bể kèo mua bán nhà đất thời gian qua diễn ra phổ biến hơn, nhất là sau khi lãi suất ngân hàng giảm mạnh và các chính sách luật mới được thông qua. Phần lớn các sản phẩm tạm ngừng giao dịch là đất nền tách thửa diện tích nhỏ, đã có sổ trong khu dân cư và nhà riêng lẻ trong nội thành. Với phân khúc đất nền, thông tin sắp tới sẽ siết phân lô, tách thửa khiến nhiều người kỳ vọng những lô đất nền đã tách thửa, xong pháp lý sẽ "có giá" hơn. Nếu không kẹt tài chính, các chủ nhà đều muốn giữ lại thay vì bán rẻ lúc này.

Rõ ràng, việc các nhà đầu tư tính toán lại là có cơ sở. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, Luật có hiệu lực nhưng cần độ “ngấm”, có thể cần thêm ít nhất 2 - 4 quý nữa, nhanh nhất là cuối năm 2024 thị trường mới có thể dần ấm trở lại. Còn việc giá bật tăng mạnh là khó diễn ra.

Vừa qua, thị trường đất nền phía Nam đã xuất hiện các nhóm đầu tư “cá mập” đi số lượng lớn. Động thái này được kỳ vọng sẽ đẩy chu kỳ tăng giá đất nền đến sớm hơn. Dự báo giai đoạn 2025 - 2026 đất nền sẽ có cơ hội tăng giá với mức độ tốt hơn. Tuy vậy, khác với những chu kỳ trước, lần này bất động sản sẽ không còn hiện tượng sốt ảo, giá tăng nóng. Theo đó, việc nhà đầu tư kỳ vọng quá lớn vào việc bùng nổ giá sẽ không khả thi.

Nửa đầu năm 2024 được dự báo thị trường sẽ bớt khó khăn hơn hiện tại nhưng để "đảo chiều" thành công cần thêm thời gian. Các sản phẩm đầu tư, đầu cơ sẽ mất thêm từ 2 - 3 quý nữa để vực dậy thanh khoản.