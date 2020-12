Nhà đầu tư ôm lời lớn ở thị trường bất động sản Long An

Thắng ở thị trường lẻ

Trong khi thị trường các tỉnh như Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu số lượng báo cáo từ các doanh nghiệp bất động sản cho thấy lượng hàng mở bán lên tới hàng chục ngàn sản phẩm mỗi tỉnh, thế nhưng các doanh nghiệp bất động sản tại Long An cho biết lượng hàng tại tỉnh được ví von là "eo ây" Việt Nam chỉ ghi nhận dưới 10 dự án mới với khoảng 5.000 sản phẩm được mở bán.

Nếu nhìn vào số lượng hàng bán ra này, có thể thấy đây là một thị trường trầm lắng, kém phát triển nhất hiện nay so với các tỉnh lân cận TP.HCM. Tuy nhiên, giới đầu tư thứ cấp tại phía Nam lại đang cho biết họ thắng lớn ở thị trường Long An từ năm 2019 tới nay bởi biên độ tăng giá của thị trường này tốt nhất hiện nay và vì lượng hàng ít lên độ cạnh tranh cũng hạn chế.

Ông Lê Văn Thạnh, ngụ quận 3, một nhà đầu tư bất động sản thứ cấp cho biết tháng 3/2019 ông mua một nền đất tại dự án đất nền Thắng Lợi Riverside Market tọa lạc tại thị trấn Cần Đước, tỉnh Long An với giá 15 triệu/m2, tới tháng 6/2020 ông bán lại nền đất này với lợi nhuận đạt trên 30% giá trị đầu tư ban đầu.

Nhà đầu tư thứ cấp đang thắng lớn ở các dự án bất động sản "tại Long An

"Trong khi đó, cũng thời điểm trên tôi mua một nền đất tại Long Thành tỉnh Đồng Nai, nhưng tới nay vẫn chưa thể ra hàng bởi lượng hàng thị trường tại đây ra quá nhiều, bên cạnh đó biên độ tăng giá cũng chỉ đạt dưới 10% nên không thể ra hàng", ông Thạnh cho biết.

Cũng là một nhà đầu tư thứ cấp chung thành với thị trường bất động sản Long An, bà Nguyễn Thị Diệu, ngụ quận Tân Phú cho biết tháng 3/2020 bà mua 2 nền đất tại dự án Tây Nam Center tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An với giá 14 triệu/m2. Tới tháng 11 vừa qua, bà Diệu ra hàng hai sản phẩm đã mua với biên độ lợi nhuận mỗi sản phẩm là hơn 300 triệu/nền. Theo bà Diệu, đây là biên độ lợi nhuận khá tốt cho nhà đầu tư thứ cấp phía Nam hiện nay.

Đầu tháng 12/2020, trong cuộc khảo sát thị trường bất động sản Long An tại dự án LaVilla Green City tại TP. Tân An, tỉnh Long An, PV Nhadautu.vn có gặp ông Trần Thắng cùng nhóm đầu tư của mình tại TP.HCM xuống mua nhà phố tại dự án đang mở bán giai đoạn tiếp theo dự án trên. Ông Thắng cho biết cuối năm 2019, ông có mua một căn nhà phố tại dự án này với giá gần 3 tỷ đồng, tới tháng 8/2020 ông bán lại sản phẩm này với giá 4,4 tỷ đồng, ông lời gần 500 triệu.

Bà Nguyễn Hương, Tổng giám đốc Công ty CP bất động sản Đại Phúc Land cho rằng hiện nay thị trường bất động sản đang được giới đầu tư chọn là kênh đầu tư tốt nhất, an toàn nhất trong giai đoạn dịch bệnh hiện tại. Cụ thể, bà Hương phân tích, nếu đầu tư vào vàng, thời gian vừa qua, giá vàng trong nước vọt từ dưới 50 triệu đồng/lượng lên hơn 60 triệu đồng/lượng và hiện neo ở mức khoảng 55 triệu đồng/lượng. Mức giá này có thể gây rủi ro cho người mua vàng vật chất nếu dịch bệnh COVID-19 có xu hướng thoái trào như thời gian qua.

Còn đầu tư vàng trạng thái theo các sàn vàng thế giới, các nhà đầu tư phải rất có kinh nghiệm và theo dõi sát sao. Đầu tư vàng kiểu này không hợp với nhà đầu tư tay mơ, còn mua vàng vật chất lại phù hợp với hoạt động tích trữ, phòng thủ hơn là đầu tư.

Đối với gửi tiền tiết kiệm, vốn được nhiều người lựa chọn trong giai đoạn kinh tế trầm lắng, kênh này phù hợp với những người thận trọng hoặc cao tuổi muốn giữ một khoản thật an toàn để dưỡng già hơn là đầu tư mạo hiểm. Tuy nhiên, nhu cầu vay đang giảm sút, thanh khoản ngân hàng dồi dào. Đồng thời, Nhà nước cũng có xu hướng đưa lãi suất giảm xuống để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Do đó, lãi suất tiết kiệm cũng giảm mạnh.

Thời gian gần đây, chứng khoán được hàng trăm ngàn nhà đầu tư thế hệ F0 lựa chọn vì phù hợp với mọi mức vốn. Tuy nhiên, bà Hương nhận xét, dễ đầu tư không có nghĩa dễ sinh lời, nhất là trong bối cảnh hầu hết các doanh nghiệp niêm yết đều gặp khó vì dịch bệnh. Dù thực tế, vẫn có thể tìm được những cổ phiếu tốt, nhưng phải là những nhà đầu tư có kiến thức tài chính doanh nghiệp và tư duy đầu tư dài hạn.

Đối với bất động sản, bà Hương cho rằng hiện có hai luồng ý kiến, thứ nhất là ý kiến cho rằng, thị trường địa ốc vẫn đang trên đường dò đáy. Đa số chủ đầu tư vẫn đang "cầm cự" bằng vốn tích lũy và chưa diễn ra một cuộc giảm giá trên diện rộng. Do đó, phải chờ thêm vài ba quý nữa, khó khăn mới thực sự ngấm và khi đó chỉ việc đi… "vớt xác".

Quan điểm thứ hai cho rằng, nhìn vào lịch sử các cuộc suy thoái kinh tế trước, giá bất động sản ở Việt Nam chưa bao giờ rơi thẳng đứng, mà chỉ diễn ra các đợt giảm giá nhẹ và cục bộ. Ngay sau khi khủng hoảng kinh tế kết thúc, với tác động của luồng tiền rẻ đưa ra thị trường hỗ trợ nền kinh tế, giá bất động sản ngay lập tức "lấp đầy" sự hao mòn trước đó và tiến lên một mặt bằng giá mới. Do vậy, hiện chính là thời điểm "ngó nghiêng" và có điều kiện để lựa chọn các sản phẩm bất động sản với mức giá phù hợp.

Và bà Hương khẳng định "bất động sản vẫn là kênh đầu tư an toàn lúc này" và nhận xét, ngay thời điểm hiện tại, các dự án tốt khi bán ra vẫn có lực hấp thụ rất tốt. Minh chứng là hiện có nhiều nhà đầu tư đạt lợi nhuận rất tốt khi đầu tư vào thị trường bất động sản.

Đòn bẩy kinh tế tác động lớn tới thị trường 2021

Đánh giá về thị trường bất động sản Long An năm 2021, ông Ngô Thanh Hùng, Giảng viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM, chuyên gia nghiên cứu thị trường bất động sản cho rằng để đánh giá một thị trường bất động sản phát triển thế nào trong thời gian tới thì phải nhìn vào các yếu tố như giao thông, quy hoạch và nhu cầu phát triển của các nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Trong đó, điểm sáng của thị trường này đó là tại kỳ họp thứ 24 – HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 diễn ra vào ngày 8/12 vừa qua HĐND tỉnh thông qua các Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 với tốc độ tăng trưởng GRDP 9 - 9,5% và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở mức phấn đấu cao.

Cũng theo ông Hùng thì nhiệm vụ của tỉnh đặt ra trong năm 2021 với phát triển đô thị là phát triển bền bững, tăng cường quản lý chất lượng đô thị, thiết lập lại trật tự trong quản lý đất đai, quản lý đô thị; phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại

Cụ thể là triển khai thực hiện hiệu quả chương trình phát triển đô thị tỉnh Long An theo hướng kiến trúc đô thị phải đảm bảo chất lượng, tầm nhìn, đồng bộ và có cách tiếp cận theo hướng đô thị bền vững, sinh thái và thông minh.

Trong đó đô thị TP. Tân An là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của tỉnh và phấn đấu đến năm 2030 trở thành đô thị loại I; thị xã Kiến Tường là đô thị trung tâm vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh; các đô thị Hậu Nghĩa, Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc trở thành đô thị vệ tinh của TP.HCM, phát triển các dự án khu đô thị mới với kiến trúc hiện đại, quy mô hợp lý, đa chức năng theo hướng đô thị thông minh (Bắc Bến Lức, Nam Bến Lức, Đức Hòa, Đông Cần Giuộc, Bắc Thủ Thừa, các đô thị ven Trục động lực kết nối Tiền Giang - Long An - TP.HCM); đồng thời, quan tâm cải tạo, nâng cấp các khu đô thị hiện hữu gắn với bảo tồn và phát huy các làng nghề truyền thống của địa phương.

Sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn của Trung ương trong xây dựng hạ tầng giao thông như nguồn vốn Trái phiếu chính phủ, ODA. Cụ thể: công trình Cầu bắc qua sông Vàm cỏ Tây (thuộc đường vành đai thành phố Tân An), ĐT 822B (đoạn từ ĐT.822 kết nối ĐT.838 đến đường mòn Hồ Chí Minh), Cải tạo và nâng cấp ĐT.818 đoạn QL1-QLN2 (bao gồm 15km đường và 08 cây cầu), 03 cây cầu trên ĐT.827E (cầu bắc qua sông cần Giuộc, sông Vàm Cỏ Tây, Vàm Cỏ Đông). Phối hợp, thúc đẩy việc đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến Quốc lộ 62, Quốc lộ N2, tạo điều kiện hình thành một số khu, cụm công nghiệp sạch trên cơ sở khai thác lợi thế của vùng.

"Như vậy, có thể thấy rằng cơ hội cho thị trường bất động sản Long An năm 2021 là rất tốt từ quy hoạch phát triển thị trường tới quy hoạch giai thông kết nối. Đây cũng là hai điểm nghẽn của thị trường Long An đang thiếu", ông Hùng nói.

Bên cạnh đó, trao đổi với PV Nhadautu.vn, nhiều chủ đầu tư lớn tại tỉnh cũng cho biết đang chuẩn bị cho cuộc ra hàng dự án mới vào tháng 1/2020. Đơn cử như Công ty bất động sản Phúc Land cho biết sẽ ra hàng dự án Long cang riverpark với diện tích hơn 10ha tại huyện Cần Đức. Công ty CP Địa ốc Thắng Lợi (Thắng Lợi Group) cho biết sẽ ra hàng dự án mang tên The Sol City vào tháng 1/2021, đây là dự án khu đô thị với quy mô 103ha do Thắng Lợi Group hợp tác đầu tư và phát triển tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Trần Anh Group thì cho biết tiếp tục phát triển dự án Phúc An City giai đoạn 4, và một dự án nhà ở kết hợp khu công nghiệp rộng 300ha tại huyện Đức Hòa, dự án West Lakes Golf & Villas tại huyện Đức Hòa…