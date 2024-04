Nhà hàng, quán nhậu bủa vây khu tập thể cũ ở Hà Nội

Phản ánh đến báo Tiền Phong, người dân khu tập thể Kim Khí tại số 658 Trương Định (phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, nhiều diện tích đất quanh khu tập thể Kim Khí do Công ty cổ phần Kim Khí Hà Nội – VNSTEEL quản lý thời gian qua bị "xẻ thịt" cho thuê tùm lum ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn PCCC, mất an ninh trật tự.