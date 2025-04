Nhà Khang Điền bảo lãnh khoản vay 1.250 tỷ đồng của công ty con tại VietinBank

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (MCK: KDH) mới đây đã công bố Nghị quyết HĐQT, thông qua việc cam kết thanh toán toàn bộ nghĩa vụ nợ đến hạn đối với khoản vay của công ty con: Công ty TNHH MTV Đầu tư kinh doanh nhà Khang Phúc (Khang Phúc) tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank).

Cụ thể, HĐQT Nhà Khang Điền cam kết sẽ thanh toán toàn bộ nghĩa vụ nợ đến hạn, đối với khoản vay 1.250 tỷ đồng của Khang Phúc tại VietinBank - chi nhánh TP.Hà Nội, trong trường hợp Khang Phúc không thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ trả nợ đối với khoản vay này.

Trong một diễn biến khác, theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên mới được công bố, Nhà Khang Điền lên kế hoạch năm 2025 với doanh thu thuần 3.800 tỷ đồng và lãi sau thuế 1.000 tỷ đồng, tăng lần lượt gần 16 và 23% so với năm 2024.

Trong năm 2024, Nhà Khang Điền mang về 3.279 tỷ đồng doanh thu, tăng 57% so với năm 2023 nhưng chỉ hoàn thành 84% so với kế hoạch 3.900 tỷ đồng đề ra. Lợi nhuận sau thuế 810 tỷ đồng, tăng 13% so với năm trước và vượt 3% chỉ tiêu.

Nhà Khang Điền cho biết, trong năm nay sẽ dự kiến hoàn tất xây dựng và triển khai kinh doanh 2 dự án quy mô 6ha và 5,8ha tại phường Bình Trưng Đông, TP.Thủ Đức; hoàn tất bàn giao nhà và cấp giấy chứng nhận cho cư dân tại dự án The Privia, quận Bình Tân, TP.HCM

Đồng thời, công ty triển khai xây dựng dự án KCN Lê Minh Xuân mở rộng tại huyện Bình Chánh; đẩy mạnh phát triển quỹ đất, hoàn thiện thủ tục pháp lý các dự án hiện có.

Về cổ tức, Nhà Khang Điền trình cổ đông phương án chia cổ tức 2024 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%, tương đương phát hành hơn 101 triệu cổ phiếu. Công ty dự kiến giữ nguyên tỷ lệ 10% đối với cổ tức 2025 nhưng chưa quyết định chia bằng tiền hay cổ phiếu.

Bên cạnh đó, Nhà Khang Điền còn đề xuất phương án phát hành 9,96 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) với giá 14.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu sau khi phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Được biết, ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Nhà Khang Điền dự kiến diễn ra chiều ngày 24/4/2025 tại Khách sạn Lotte Sài Gòn số 2A - 4A Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM.