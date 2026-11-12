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Nhà mái ngói đỏ với những bức tường uốn lượn trên đồi

| | Bất động sản

Những mái ngói đỏ, bức tường màu đất nung uốn lượn và lối đi bằng gạch tạo nên diện mạo khác biệt cho ngôi nhà. Bên trong, các khoảng sân nhỏ và cửa kính lớn mang đến không gian nghỉ ngơi thoáng đãng, gần gũi với thiên nhiên.

Ngôi nhà nằm trên một ngọn đồi, xung quanh là những ngôi chùa cổ. Công trình gây chú ý bởi những bức tường uốn cong mềm mại, kết hợp hệ mái ngói đỏ truyền thống và các khối nhà đan xen nhau.

Màu cam đất được sử dụng xuyên suốt ngoại thất. Những bức tường có bề mặt thô nhám, đường nét tự do, kết hợp cùng các ô cửa tròn và mảng gạch thông gió tạo nên diện mạo riêng cho công trình.

Các khu vực được kết nối bằng lối đi và những bậc thang làm từ gạch đất nung, xen kẽ đá tự nhiên. Sự thay đổi cao độ cùng những đường cong của tường khiến hành trình di chuyển giữa các không gian trở nên thú vị hơn.

Trái với màu sắc đậm của ngoại thất, không gian phòng ngủ được thiết kế khá giản dị. Tường sáng màu, giường gỗ thấp, rèm vải mềm và những món nội thất vừa đủ tạo cảm giác nhẹ nhàng. Cửa kính lớn giúp ánh sáng tự nhiên đi vào phòng.

Một số góc nghỉ được bố trí ngay bên ngoài phòng ngủ, với ghế gỗ đặt sát những bức tường cong. Các khoảng sân này tạo thêm không gian thư giãn mà vẫn giữ được sự riêng tư.

Bao quanh các khối nhà là khu vườn với nhiều loại cây và hoa, cùng những lối đi lát đá. Khi chiều xuống, ánh đèn từ các gian phòng nổi bật dưới những mái ngói, tạo nên khung cảnh ấm áp.

Giữa không gian có tiếng chuông chùa và những cơn gió nhẹ trên đồi, ngôi nhà kết hợp hình thức kiến trúc giàu đường nét với cách tổ chức không gian nghỉ ngơi giản dị, mang đến một nơi lưu trú tách khỏi nhịp sống náo nhiệt thường ngày.

Theo Thúy Hiền

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