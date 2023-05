Nhà mặt phố tại Hà Nội: Rao cả năm vẫn không có khách, nhắc tới giá ai cũng “ngỡ ngàng”

Thị trường bất động sản đến nay vẫn diễn biến ảm đạm, thanh khoản vẫn giữ ở mức thấp. Tuy nhiên, giữa bối hiện nay nhiều căn nhà phố tại Hà Nội có giá cao ngất ngưởng lên tới hàng tỷ đồng/m2 vẫn được rao bán ồ ạt.

Cụ thể, thời điểm hiện tại mặt đường Cầu Giấy, nhiều căn nhà đang được rao bán có mức giá dao động từ 550 - 750 triệu đồng/m2. Trong khi đó, tại phố Trung Kính, giá nhà đang được rao bán với giá từ 500 - 600 triệu đồng/m2.

Tại đường Trần Duy Hưng, giá nhà phố đang được rao bán với mức giá từ 500 triệu đến hơn 700 triệu đồng/m2. Đơn cử, một căn nhà phố có diện tích 200m2 đã xây dựng 4 tầng đang được rao bán với mức giá 145 tỷ đồng, tương đương 725 triệu đồng/m2. Người bán cho biết, hiện căn nhà đang được cho thuê với mức giá 250 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh đó, tại khu vực đường Hồ Tùng Mậu giá nhà đang được ghi nhận với mức giá trong khoảng 350 - 450 triệu đồng/m2, tuy nhiên những căn nhà ở vị trí lô góc có thể đạt mức giá trên 500 triệu đồng/m2. Đáng chú ý, một tòa nhà 6 tầng có diện tích 120m2 nằm trên mặt đường Hồ Tùng Mậu đang được rao bán 68 tỷ đồng, tương đương với 566 triệu đồng/m2.

Tại khu vực đường Hoàng Cầu - một trong các con phố kinh doanh tấp nập ở Hà Nội, giá nhà đang được ghi nhận từ 430 - 530 triệu đồng/m2. Nổi bật, với một căn nhà 8 tầng bao gồm 1 hầm có diện tích mặt sàn 300m2 đang được rao bán với mức giá 150 tỷ đồng, tức khoảng 500 triệu đồng/m2. Khảo sát thêm tại khu vực này, một căn nhà phố Hoàng Cầu 70m2, được bán với giá hơn 34 tỷ đồng, rơi vào khoảng 490 triệu đồng/m2.

Tại phố Thái Hà, nhiều căn nhà có mức giá từ 700 triệu đến hơn 800 triệu đồng/m2 đang được rao bán ồ ạt. Một căn nhà có diện tích 40m2 nhưng đang được bán với mức giá 33 tỷ đồng, tương đương 825 triệu đồng/m2. Người bán cho biết, hiện căn nhà đã được xây dựng 7 tầng kiên cố và có thể cho thuê với mức giá 70 - 80 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, tại phố Văn Miếu, giá nhà phố hiện nay đang dao động từ 500 - 700 triệu đồng/m2. Liên hệ với chủ một căn nhà đang rao bán tại con phố này, được biết căn nhà có diện tích 100m2, 6 tầng đang có mức giá bán 68,9 tỷ đồng, tương đương khoảng 689 triệu đồng/m2. Cũng theo người này, căn nhà này đang được cho thuê với mức giá 185 triệu đồng/tháng.

Tiếp tục khảo sát tại khu phố cổ Hà Nội, các con phố như Hàng Bạc, Hàng Bông, Đinh Liệt,.. giá nhà đang được rao bán trong mức từ 700 - 800 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, theo những người bán, đây vẫn là mức giá “tốt” cho người mua hiện tại. Một căn nhà tại Đinh Liệt có diện tích 55m2 có giá bán hơn 39 tỷ đồng, tương đương gần 717 triệu đồng/m2.

Còn nhà phố tại Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến mức giá nhà đang được chào bán từ 900 triệu đến hơn 1 tỷ đồng/m2. Tại phố Hàng Bài, nhà phố hiện có giá từ 800 - 900 triệu đồng/m2, đặc biệt đối với căn có hai mặt tiền sẽ có giá khoảng 1,2 tỷ đồng/m2. Đơn cử, một căn nhà 2 mặt tiền phố Hàng Bài và Lý Thường Kiệt, có diện tích 40m2 với 7 tầng nằm, đang được rao bán với mức giá 50 tỷ đồng, tương đương 1,25 tỷ đồng/m2.

Đáng chú ý, tại các phố Lý Thái Tổ, Cầu Gỗ, Đinh Tiên Hoàng, xuất hiện những căn nhà phố đang có mức giá bán từ 2 tỷ - 2,5 tỷ đồng/m2 đang được rao bán. Đơn cử, căn nhà tại phố Cầu Gỗ có diện tích 40m2 nhưng đang được rao bán với mức giá 84 tỷ đồng, tương đương 2,1 tỷ đồng/m2. Hay tại đường Lý Thái Tổ căn nhà có diện tích 30m2 đang được rao bán với giá 75 tỷ đồng, tương đương 2,5 tỷ đồng/m2.

Anh Nguyễn Khắc Tú, Giám đốc một sàn giao dịch bất động sản tại Hà Nội cho biết, dù giá nhà phố trước đó đã cao, song khoảng hơn 1 năm trở lại đây một số chủ nhà vẫn tiếp tục tăng giá bán.

“Một nhà phố ngoài tiền đất còn bao gồm cả tiền xây dựng nhà. Do đó, mức giá còn phụ thuộc vào nhà được xây dựng như nào. Tuy nhiên, chỉ hơn 1 năm trở lại đây giá nhà phố tại Hà Nội liên tục tăng cao do một số chủ nhà thấy tình hình cho thuê đã tốt hơn thời gian dịch bệnh. Cùng đó, họ vịn vào cớ nguồn cung chỉ có hạn để đẩy giá”, anh Tú nói.

Tuy nhiên, anh Tú tiết lộ, rất nhiều căn nhà dù đã rao bán cả năm nhưng vẫn chưa tìm được chủ mới. Bởi các căn nhà phố đều có giá trị rất cao, người mua thường phải sử dụng đòn bẩy tài chính, sau đó sẽ cho thuê và dùng số tiền này trả ngân hàng.

“Lãi suất ngân hàng hiện nay vẫn neo khá cao, do đó người mua sẽ không xuống tiền lúc này. Theo đó, giao dịch thành công của phân khúc này hiện nay rất ít”, anh Tú nói.

Anh Ngô Trường Giang, lãnh đạo phòng giao dịch bất động sản Thành Đạt cũng thừa nhận, hiện nay thanh khoản của phân khúc nhà phố tại Hà Nội rất thấp. Giá bán tăng trong thời gian qua do kỳ vọng của chủ nhà quá lớn. “Hiện nay một số chủ nhà kỳ vọng quá lớn nên giá phải cao họ mới đồng ý bán. Nhưng thực tế thị trường không còn sôi động, do đó những chủ nhà cần bán thật có mức giá tốt nhất cho người mua và thấp hơn nhiều so với giá rao bán", anh Giang nói.