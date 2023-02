Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 đã hoàn thiện hơn 98%, phấn đấu phát điện quý I/2023

Tính đến ngày 13/2/2023, dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 có tiến độ tổng thể đạt 98,27%, có 606 chuyên gia, kỹ sư và công nhân vận hành đang làm việc trực tiếp trên công trường Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2.

Tổ máy số 1 đã kết thúc chạy tin cậy vào lúc 19h34 ngày 5/2/2023. Từ ngày 5/2/2023 đến ngày 25/2/2023 sẽ ngừng tổ máy để hoàn thiện một số công việc trước khi bàn giao; Tổ máy số 2 đã hoàn thành 1/2 công tác kiểm tra không tải (AVR test), dự kiến ngày 11/2/2023 hoàn thành nốt các bài test không tải và hòa lưới bằng than, test AVR ở mức tải 150 MW (25%), kiểm tra vượt tốc tuabin.

Hiện nay, trên công trường dự án vẫn còn một số hạng mục chính đang tiến hành xây lắp và vận hành thử. Cụ thể, hệ thống bốc dỡ vận chuyển than đã hoàn thiện 3 máy bốc dỡ than, máy bốc số 4 đang đấu nối cáp điều khiển, dự kiến ngày 24/2/2023 hoàn thành chạy thử. Còn máy bốc dỡ than số 5 mới hoàn thành lắp đặt cơ khí, chưa bàn giao cho Nhà thầu FLS tiến hành vận hành thử.



Mặt khác, các hệ thống máy phá đống kho than số 1, số 2 dự kiến đến ngày 15/2 mới hoàn thành chạy thử, các tuyến băng tải vào kho 1 và từ kho 1 ra vẫn chưa được đấu nối cáp quang để hoàn thành công tác vận hành đồng bộ. Về cơ bản dự án đã hoàn thiện hệ thống phòng cháy, chữa cháy cho các tuyến băng tải và tháp chuyển tiếp phía trong nhà máy. Đang thực hiện lắp đặt đường ống phòng cháy, chữa cháy ngoài cảng nhận than.

Các hạng mục còn lại như: Kho than số 1; Bãi thải xỉ; Nhà hành chính… đang được các nhà thầu khẩn trương lấy lại tiến độ, dự kiến hoàn thành trong trung tuần tháng 3/2023.

Mới đây, tại buổi giao ban trực tuyến, phát biểu tại buổi giao ban, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) - ông Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, Nhiệt điện Thái Bình 2 là dự án rất khó khăn, nhiều vướng mắc nên đòi hỏi cán bộ công nhân viên Tập đoàn, Ban Quản lý dự án cùng Tổng thầu nỗ lực hơn nữa, trong quý I/2023 phải đưa nhà máy vào phát điện thương mại, bàn giao nhà máy.

Cuộc họp giao ban Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Tổng giám đốc Lê Mạnh Hùng lưu ý, Ban Quản lý dự án, các ban chuyên môn Tập đoàn cùng Tổng thầu PETROCONs cần rà soát, hoàn thiện các hồ sơ theo quy định pháp luật, trình các cấp thẩm quyền, đảm bảo đầy đủ các giấy phép cho Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 đi vào vận hành thương mại, trong đó đặc biệt lưu ý các chứng chỉ, giấy phép về phòng cháy chữa cháy, an toàn môi trường, giấy phép xả thải…



Đồng thời, rà soát lại hợp đồng EPC, các phụ lục cần hoàn thiện để tiến hành bàn giao nhà máy từ vận hành chạy thử sang giai đoạn phát điện thương mại; kiểm tra tính đồng bộ của nhà máy theo thiết kế; tập trung khẩn trương hoàn thành ngay các hạng mục xây lắp còn dang dở. Mặt khác, Ban quản lý dự án và Tổng thầu phải đảm bảo tối ưu thời gian chạy tin cậy, dự báo nguyên liệu đầu vào (than, dầu), vật tư phụ tùng thay thế, dự phòng tiêu hao cho nhà máy vận hành 2 năm; xem xét tính toán điều chỉnh kế hoạch vận hành thương mại phù hợp với thực tế… Đưa Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 đi vào phát điện thương mại, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.