Nhà nào đang trồng lộc vừng nhớ kỹ 4 điều quan trọng

Trong số những loại cây cảnh thường được lựa chọn để trồng trước nhà, lộc vừng luôn có một vị trí đặc biệt nhờ vẻ ngoài duyên dáng và ý nghĩa tốt lành trong quan niệm Á Đông. Cây gây ấn tượng với thân gỗ chắc khỏe, tán lá xanh rộng và những chùm hoa đỏ rủ xuống mềm mại, tạo nên khung cảnh vừa nổi bật vừa thơ mộng. Khi vào mùa nở rộ, sắc hoa đỏ thắm còn giúp khoảng sân hay khu vườn trở nên sinh động hơn hẳn. Không chỉ có giá trị làm cảnh, lộc vừng còn được nhiều gia đình yêu thích bởi cái tên gợi liên tưởng đến tài lộc, sự sung túc và cuộc sống đủ đầy. Tuy nhiên, để cây sinh trưởng khỏe mạnh, giữ được dáng đẹp và có thể ra hoa đều đặn, gia chủ cũng cần chú ý đến một số yếu tố trong quá trình chăm sóc. Đặc biệt, lộc vừng là cây thân gỗ có kích thước tương đối lớn khi trưởng thành, vì vậy việc chọn vị trí trồng, đất, nước và cách cắt tỉa đều cần được tính toán phù hợp. Nếu nhà đang trồng loại cây này, dưới đây là 4 điều quan trọng không nên bỏ qua.

1. Chọn vị trí trồng có đủ ánh sáng

Lộc vừng là loại cây ưa sáng, sinh trưởng tốt ở những nơi có ánh nắng tự nhiên. Vì vậy, nếu trồng cây trong sân vườn, gia chủ nên ưu tiên vị trí thông thoáng, có thể đón nắng trong phần lớn thời gian trong ngày. Ánh sáng đầy đủ giúp cây phát triển cành lá khỏe mạnh, tán cây cân đối và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình ra hoa. Ngược lại, nếu đặt cây ở nơi quá râm mát, bị che khuất bởi công trình hoặc những tán cây lớn khác, lộc vừng có thể phát triển chậm, cành vươn dài nhưng thưa lá. Cây cũng có thể khó ra hoa hơn so với khi được trồng ở vị trí phù hợp. Với những gia đình trồng lộc vừng trong chậu tại ban công hoặc sân thượng, nên chọn khu vực có ánh sáng tự nhiên tốt, đồng thời thường xuyên quan sát để điều chỉnh vị trí nếu cây có dấu hiệu thiếu sáng.

Bên cạnh ánh sáng, không gian xung quanh cũng rất đáng lưu tâm. Lộc vừng có thể phát triển thành cây lớn với tán rộng và bộ rễ khỏe, do đó không nên trồng quá sát tường nhà, nền móng, đường ống nước hay những công trình ngầm. Gia chủ cần tính đến kích thước của cây khi trưởng thành để tránh tình trạng cây phát triển quá sát công trình, gây bất tiện trong quá trình chăm sóc và sinh hoạt.

2. Đất trồng phải tơi xốp, thoát nước tốt

Một trong những yếu tố quan trọng giúp lộc vừng phát triển ổn định là chất lượng đất trồng. Loại cây này có thể thích nghi với nhiều điều kiện đất khác nhau, nhưng vẫn sinh trưởng tốt hơn khi được trồng trong nền đất tơi xốp, giàu dinh dưỡng và có khả năng thoát nước phù hợp. Đất quá chặt, bí hoặc thường xuyên bị úng nước có thể khiến bộ rễ thiếu không khí, lâu ngày dẫn đến tình trạng suy yếu, thậm chí thối rễ. Nếu trồng trực tiếp xuống đất vườn, gia chủ nên làm tơi đất trước khi trồng, có thể bổ sung thêm phân hữu cơ hoai mục để cải thiện độ màu mỡ. Với cây trồng trong chậu, nên chọn loại chậu có lỗ thoát nước ở đáy và sử dụng giá thể thông thoáng. Có thể phối trộn đất với các vật liệu như xơ dừa đã xử lý, trấu hun hoặc phân hữu cơ hoai mục để giúp đất giữ được độ ẩm cần thiết mà không bị bí chặt.

Ngoài ra, sau một thời gian dài, đất trong chậu có thể bị nén, giảm độ tơi xốp và nghèo dinh dưỡng. Vì vậy, gia chủ nên kiểm tra định kỳ, bổ sung đất hoặc thay giá thể khi cần thiết. Tuy nhiên, không nên tùy tiện thay toàn bộ đất khi cây đang phát triển khỏe mạnh, đặc biệt là với những cây lớn đã ổn định bộ rễ.

3. Tưới nước vừa đủ, tránh để cây bị úng

Lộc vừng là loại cây khá ưa ẩm, nhưng điều đó không có nghĩa gia chủ có thể tưới nước liên tục hoặc để đất luôn trong tình trạng sũng nước. Trong quá trình chăm sóc, cần duy trì độ ẩm vừa phải, tùy thuộc vào thời tiết, vị trí trồng và khả năng thoát nước của đất. Vào những ngày nắng nóng, đất khô nhanh, gia chủ có thể tăng tần suất tưới để cây không bị thiếu nước. Ngược lại, trong mùa mưa hoặc những ngày thời tiết mát mẻ, nên giảm lượng nước tưới và kiểm tra độ ẩm của đất trước khi bổ sung thêm. Đặc biệt, với lộc vừng trồng trong chậu, cần chú ý kiểm tra lỗ thoát nước để tránh tình trạng nước đọng lâu dưới đáy chậu.

Một dấu hiệu dễ nhận biết khi cây gặp vấn đề về nước là lá chuyển vàng, héo hoặc rụng bất thường. Tuy nhiên, đây cũng có thể là biểu hiện của nhiều nguyên nhân khác như thiếu dinh dưỡng, sâu bệnh hoặc thay đổi điều kiện môi trường. Vì vậy, gia chủ không nên vội vàng tưới thêm nước khi thấy lá héo mà cần kiểm tra đất và tình trạng tổng thể của cây trước khi xử lý.

4. Cắt tỉa định kỳ, bổ sung dinh dưỡng hợp lý

Để lộc vừng giữ được dáng đẹp, tán cây thông thoáng và phát triển khỏe mạnh, việc cắt tỉa định kỳ là điều cần thiết. Gia chủ nên loại bỏ những cành khô, cành sâu bệnh, cành mọc chen chúc hoặc hướng vào bên trong tán. Việc này không chỉ giúp cây trông gọn gàng hơn mà còn tạo điều kiện để ánh sáng và không khí lưu thông, hạn chế môi trường thuận lợi cho sâu bệnh phát triển. Với những cây trồng trước nhà hoặc trong sân vườn, gia chủ có thể tỉa bớt các cành vươn quá rộng để kiểm soát kích thước, tránh ảnh hưởng đến lối đi, mái hiên và không gian sinh hoạt. Tuy nhiên, không nên cắt tỉa quá mạnh tay trong một lần, bởi việc loại bỏ quá nhiều cành lá có thể khiến cây mất sức. Nên sử dụng dụng cụ sạch, sắc bén và tránh làm tổn thương thân, cành chính.

Bên cạnh đó, lộc vừng cũng cần được bổ sung dinh dưỡng để duy trì sức sống, đặc biệt là những cây trồng lâu năm hoặc trồng trong chậu. Gia chủ có thể sử dụng phân hữu cơ hoai mục, phân trùn quế hoặc các loại phân dành cho cây cảnh với liều lượng phù hợp theo hướng dẫn. Không nên bón quá nhiều phân cùng lúc với suy nghĩ cây sẽ lớn nhanh hoặc ra hoa nhiều hơn, bởi dư thừa dinh dưỡng cũng có thể ảnh hưởng đến bộ rễ và quá trình sinh trưởng.

Vì sao nhiều gia đình thích trồng lộc vừng trước nhà?

Không khó hiểu khi lộc vừng trở thành lựa chọn quen thuộc trong nhiều khuôn viên nhà ở. Với dáng cây vững chãi, tán lá xanh mát và những chùm hoa buông rủ duyên dáng, loại cây này vừa tạo bóng mát vừa giúp không gian sống thêm gần gũi với thiên nhiên. Khi hoa nở, sắc đỏ nổi bật còn tạo nên điểm nhấn đẹp mắt cho sân vườn, đặc biệt khi được trồng ở vị trí rộng rãi, thoáng đãng.

Xét theo quan niệm phong thủy dân gian, lộc vừng còn được xem là biểu tượng của tài lộc, may mắn và sự thịnh vượng. Tên gọi của cây thường được liên tưởng đến chữ "lộc", trong khi những chùm hoa đỏ rực lại gợi hình ảnh sung túc, đủ đầy. Bởi vậy, nhiều gia đình thích trồng lộc vừng trước nhà với mong muốn đón nhận những điều tốt đẹp, cuộc sống gia đình thuận hòa, công việc hanh thông. Dù vậy, đây chủ yếu là ý nghĩa mang tính biểu tượng và niềm tin văn hóa, không có cơ sở khoa học chứng minh cây có thể quyết định tài vận của gia chủ.