Nhà phân phối ô tô lớn nhất Việt Nam tạm biệt Chủ tịch DNSE, bầu cựu CEO VinFast châu Âu vào HĐQT, lợi nhuận 2022 ước tính tăng 150%

CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (Savico, SVC) đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường, nhằm thông qua Tờ trình miễn nhiệm các thành viên HĐQT theo nguyện vọng cá nhân. Cụ thể, Đại hội đã thống nhất miễn nhiệm với các cá nhân là ông Lê Tuấn, ông Nguyễn Hoàng Giang, ông Nguyễn Huy Tuấn và ông Trần Văn Hiếu.



Trong đó, ông Lê Tuấn (SN 1984) từng là lãnh đạo tại DNP Water, và hiện cũng là thành viên HĐQT của 3 doanh nghiệp khác gồm CTCP SXKD nước sạch số 3 Hà Nội, CTCP Cấp thoát nước Cần Thơ, CTCP cấp thoát nước ĐăkLăk.

Ông Nguyễn Hoàng Giang (SN 1986) hiện là chủ tịch Chứng khoán DNSE, từng là CEO trẻ nhất giới chứng khoán Việt Nam khi giữ vị trí này tại VNDirect năm 24 tuổi, sau đó từ nhiệm hồi tháng 4/2018. Ông Giang đang giữ vị trí thành viên HĐQT các đơn vị: TNG Holdings, BĐS Ninh Vân Bay, CTCP kinh doanh khí miền Nam.

Sự xuất hiện của ông Lê Tuấn và ông Giang tại HĐQT Savico từng gây chú ý vào năm 2020 khi một nhóm cổ đông đề cử họ tham gia HĐQT sau khi gom cổ phần Savico từ các quỹ đầu tư nước ngoài. Trước đó, PYN Elite Fund, Finansia Syrus Securities, Probus Opportunities, Tundra Fonde... lần lượt thoái vốn và giảm tổng tỷ lệ sở hữu của khối ngoại tại Savico từ hơn 47% xuống khoảng 3%.

Đến cuối tháng 10/2021, ông Lê Tuấn và ông Giang đã bán toàn bộ hơn 1,633 triệu cổ phiếu SVC (4,9% vốn điều lệ của Công ty) mà mỗi cá nhân đang nắm giữ thông qua giao dịch thỏa thuận.

Thay thế, Savico thống nhất bầu bổ sung 4 Thành viên Hội đồng quản trị mới, gồm bà Trần Thị Hồng Bích, ông Trần Đức Huy, ông Đỗ Quốc Tuyển và ông Hồ Việt Hà. Trong đó, hai thành viên là ông Hồ Việt Hà và ông Trần Đức Huy là thành viên HĐQT độc lập.

Còn bà Trần Thị Hồng Bích được biết đến với hơn 25 năm kinh nghiệm thực chiến tuyến đầu trong các lĩnh vực từ phân phối ô tô, vận tải, an ninh, vệ tinh tới chuyển đổi dữ liệu. Bà còn được biết đến là Giám đốc phát triển của Tập đoàn Thales và Chủ tịch/Phó chủ tịch KFC Việt Nam. Trước khi trở thành Tổng Giám đốc SVC Holdings, bà Bích cũng từng giữ vai trò Tổng Giám đốc Vinfast Châu Âu/Phó Tổng Giám Đốc Vinfast Việt Nam. Bà Bích từng tốt nghiệp MBA trường Henley Business School của Anh.

Với cơ cấu như vậy, HĐQT Savico vẫn giữ số lượng là 9 thành viên và ông Mai Việt Hà là Chủ tịch HĐQT. Savico được biết là công ty con của SVC Holdings - một công ty được thành lập hồi tháng 10/2021. Ngoài 53,66% cổ phần tại Savico, SVC Holdings cũng sở hữu 100% Savico Hà Nội, 80% CTCP ô tô Bắc Âu (Volvo Việt Nam), 59,8% CTCP DANA (Đà Nẵng Ford).

Mặt khác, SVC Holdings thì đang nằm trong "hệ sinh thái DNP-Tasco" với nhiều tham vọng. Trong hoạt động tái cơ cấu và M&A doanh nghiệp tích cực diễn ra trong 3 năm qua của "đại gia" Vũ Đình Độ - Chủ tịch HĐQT CTCP DNP Holdings kiêm Chủ tịch HĐQT Tasco (HUT) thì nhóm ông Nguyễn Hoàng Giang đóng vai trò không nhỏ.

Về kinh doanh, theo lãnh đạo Savico, năm 2022, nhờ thị trường kinh doanh ô tô tăng trưởng cùng chiến lược đột phá đã giúp Savico có những kết quả kinh doanh khá tốt.

Cụ thể, sản lượng xe hệ thống Savico dự kiến bán ra trong năm 2022 đạt 42.572 xe, tăng 39% so với cùng kỳ. Doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 20.998 tỷ đồng, vượt 21% kế hoạch, tăng trưởng 48% so với năm 2021, nếu tính doanh thu hợp cộng của các công ty con, công ty liên kết dự kiến đạt khoảng 34.000 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất dự kiến đạt 633 tỷ đồng, vượt 147% kế hoạch, tăng trưởng 152% so với cùng kỳ.

Với những thành tích trên, Công ty đề tham vọng 5 năm tới bao gồm lập hệ sinh thái ô tô, bên cạnh việc tiếp tục mở rộng mạng lưới kinh doanh; đẩy mạnh đầu tư vào thị trường xe cũ, xe điện…