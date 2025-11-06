Nhà phố, biệt thự Flora Avenue: Bắt nhịp tương lai phát triển phía Nam thủ đô

Báo cáo của Knight Frank chỉ ra, có 4 yếu tố then chốt quyết định chỉ số hạnh phúc của cư dân: không gian sống xanh, sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, chăm sóc sức khỏe, và mức độ an ninh cá nhân.

Không gian sống hạnh phúc và thời thượng phía Nam thủ đô

Cách Hà Nội chỉ khoảng một tiếng lái xe về phía Nam, đô thị nghỉ dưỡng Sun Urban City của Sun Group đang hiện thực hóa những tiêu chí hạnh phúc ấy một cách trọn vẹn với mật độ xây dựng chỉ 18%, cùng hệ sinh thái "1001" tiện ích sống gồm cả y tế, giáo dục và giải trí nghỉ dưỡng. Tại đây, Sun Group bổ sung một dòng sản phẩm thấp tầng mới thuộc phân khu Flora Avenue, mang sắc thái sống an yên và tiện nghi hiếm có.

Chiếm phần lớn diện tích trung tâm phân khu Flora Avenue, những dãy nhà phố và biệt thự hưởng trọn không gian sinh thái rộng hơn 10ha từ trục đại lộ hoa. Chỉ vài bước chân, cư dân có thể hòa mình vào những con đường rợp bóng cây xanh, điểm xuyết sắc hồng của mai anh đào và sắc trắng của ban Tây Bắc, trải dài dọc theo dòng kênh xanh mát.

Chưa hết, tận dụng mô hình "pocket garden" nhằm tối đa hóa khoảng trống giữa các cụm công trình, Sun Group kiến tạo bộ ba vườn nội khu độc đáo. Mỗi khu vườn mang chủ đề cảnh quan riêng, tôn vinh giá trị văn hóa bản địa, từ bộ môn vật võ liễu đôi, làng nghề lụa Nha Xá đến sản vật quýt Lý Nhân, tích hợp các tiện ích đa dạng, biến không gian xanh thành điểm nhấn sống động giàu trải nghiệm.

Không gian tiện ích được thiết kế thông minh qua mô hình "pocket garden". (Ảnh phối cảnh: Sun Property)

Kết nối hài hòa với không gian sống sinh thái bên ngoài, mỗi căn nhà tại Flora Avenue là một tác phẩm kiến trúc được "may đo" tỉ mỉ, phản ánh gu thẩm mỹ tinh tế và đề cao tính cá nhân hóa. Toàn bộ 410 mẫu thiết kế thấp tầng theo phong cách kiến trúc Indochine đặc trưng - "ADN" thương hiệu của Sun Group, bố trí đan xen tạo nên dải kiến trúc duy mỹ, hài hòa và khác biệt giữa lòng đô thị.

Các khối nhà cao 3-4 tầng, ban công rộng và cửa sổ kính lớn được bố trí linh hoạt để đón trọn ánh sáng, gió trời, mở rộng tầm nhìn ra những mảng xanh nội khu và dòng chảy sinh khí của đô thị. Ngoài ra với mặt tiền lên đến 4m, 8m hay 10m (tùy căn) cùng vỉa hè rộng để chủ nhân thỏa sức khai thác dịch vụ nhà hàng, quán café, lưu trú hay siêu thị mini, tiệm thời trang cao cấp… tạo lên sức sống giao thương sôi động.

Thiết kế nhà phố, biệt thự theo phong cách Indochine thời thượng. (Ảnh phối cảnh: Sun Property)

Đặc biệt, các căn nhà phố và biệt thự tại Flora Avenue còn tiếp giáp với trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế; các cơ sở giáo dục trường nghề và trường học liên cấp do Sun Group hợp tác phát triển.

Với môi trường sống được chăm chút hoàn hảo từ trong ra ngoài, mỗi căn nhà không chỉ mang đến cảm giác sống thư thái, không gian riêng tư thời thượng mà còn sở hữu điều kiện lý tưởng để kiến tạo cộng đồng cư dân năng động, phát triển toàn diện thân - tâm - trí.

Đón xu hướng đầu tư cho tương lai bền vững

Nếu trước đây, việc đầu tư vào khu vực phía Nam thủ đô còn khiến nhiều người băn khoăn bởi yếu tố khoảng cách hay hạn chế về hạ tầng, thì nay, cục diện đã khác. Hàng loạt công trình hạ tầng chiến lược liên tục được hoàn thiện, tiêu biểu như nút giao thông ba tầng Phú Thứ hiện đại, kết nối hai tuyến đường huyết mạch là Vành đai 5 vùng Thủ đô (tổng mức đầu tư 85.000 tỷ đồng) và cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình (8.900 tỷ đồng), rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa Hà Nội – Ninh Bình.

Phân khu Flora Avenue có vị trí đắt giá bậc nhất đô thị Sun Urban City. (Ảnh phối cảnh: Sun Property)

Theo thông tin cập nhật mới nhất, cả hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 đã hoàn thành xây dựng, hiện đang đẩy nhanh tiến độ mua sắm thiết bị, chuẩn bị nhân lực và cơ chế vận hành để sẵn sàng khánh thành. Song song đó, khu đô thị Đại học Nam Cao tiếp tục đón làn sóng đổ bộ của các đơn vị giáo dục, tương lai trở thành thủ phủ tri thức chất lượng cao của vùng.

Cùng với sự hoàn thiện từng ngày của Sun Urban City, đại đô thị quy mô bậc nhất khu vực, phía Nam thủ đô đang dần định hình một diện mạo đô thị hiện đại và năng động. Từ đây, thị trường bất động sản cũng nhanh chóng đón nhận làn sóng đầu tư mới, hướng đến giá trị sống bền vững và lâu dài. Theo đại diện Sun Property (Thành viên Tập đoàn Sun Group), dòng sản phẩm thấp tầng tại Flora Avenue đang là tâm điểm đón đầu xu hướng này.

Kết nối giao thông nội – ngoại khu thuận tiện. (Ảnh phối cảnh: Sun Property)

Thừa hưởng vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội, phân khu Flora Avenue nổi bật như tọa độ kết nối nhanh chóng đến các tuyến giao thông trọng điểm. Thông qua hai tuyến đường nội khu rộng 32m và 36m, cư dân có thể chạm đến toàn bộ hệ sinh thái giáo dục, y tế, văn hóa và thương mại sầm uất của Sun Urban City cũng như vùng phụ cận. Nhà phố, biệt thự tại đây nghiễm nhiên hưởng trọn lợi thế vị trí, hạ tầng, sở hữu không gian sống an yên nhưng vẫn hòa cùng nhịp sống đô thị sôi động và tiện nghi.

"Chỉ trong vài năm tới khi tất cả hạ tầng công - tư được hoàn thiện, đây sẽ là khu vực vừa có trường học kế cận, vừa có hệ thống y tế chất lượng cao và công viên liền kề. Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, giá trị của một không gian sống trong lành, an toàn và đủ đầy tiện ích ngày càng trở thành "chuẩn mực mới" cho các gia đình hiện đại." – Đại diện Sun Property, đánh giá.