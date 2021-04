Nhà phố, biệt thự Tp.HCM khan hiếm nguồn cung mới, giới đầu tư đổ về các tỉnh vùng ven

Ghi nhận cho thấy, phân khúc nhà phố (nhà phố liên kế, nhà phố thương mại) vẫn tiếp tục là sản phẩm khan hiếm ở hiện tại và thời gian trước đó.



Theo báo cáo của DKRA Vietnam, trong quý 1/2021, phân khúc nhà phố, biệt thự khu vực Tp.HCM và các tỉnh giáp ranh ghi nhận 9 dự án mở bán, cung cấp ra thị trường 2.000 căn, tăng 1% so với quý trước. Tỷ lệ tiêu thụ đạt 33% (khoảng 666 căn), bằng 41% so với quý 4/2020. Nguồn cung mới trong quý tập trung chủ yếu ở Đồng Nai, Bình Dương và Tp.HCM. Theo đơn vị này, đối với khu vực tỉnh giáp ranh, sự quan tâm của khách hàng tập trung chủ yếu vào những dự án quy mô lớn, quy hoạch bài bản và được phát triển bởi những chủ đầu tư uy tín.

Còn theo Colliers Việt Nam, việc nhiều dự án cơ sở hạ tầng đang được phát triển ở vùng ngoại thành hoặc các tỉnh phụ cận của Tp.HCM đang góp phần tạo ra sự chuyển dịch của thị trường BĐS liền thổ về phía Long An, Bình Dương hay Đồng Nai. Điều này thấy rõ nét trong thời gian qua. Theo đơn vị này, nếu tại Tp.HCM nhà phố, biệt thự khoảng 10 tỉ đồng được quan tâm thì tại Bình Dương, Đồng Nai nhà phố có giá dao động 5-6 tỉ lại hút sự quan tâm của người mua, trong đó, khá nhiều là NĐT từ khu vực Tp.HCM.

Trong cuộc trao đổi mới đây, khi được hỏi về sự khác biệt của loại hình nhà phố biệt lập và thông thường tại Bình Dương, ông Jackson cho hay, loại hình nhà phố biệt lập có ưu điểm nổi trội hơn nhà phố thông thường qua việc thừa hưởng các tiện ích nội khu như phòng gym, khu công viên vui chơi cho trẻ em và người già…

Môi trường sống cũng được nhà phát triển dự án định hướng phát triển để phù hợp cho việc sinh sống, nghỉ ngơi hơn. Khu dân cư cũng có sự "đồng bộ" về văn hóa, độ tuổi, tri thức hơn. Ngoài ra, yếu tố an ninh cũng là điểm cộng cho nhà phố biệt lập. Người mua nhà cũng sẽ nhận được nhiều ưu đãi từ nhà phát triển dự án và quy trình thanh toán linh hoạt hơn nhà phố thông thường.

Nguồn cung nhà phố khu ven Sài Gòn khan hiếm, thúc đẩy mặt bằng giá và nhu cầu mua bán

Do sự khan hiếm nguồn cung mới nên sự xuất hiện của các dự án nhà phố biệt lập tại Bình Dương ngay lập tức nhận được sự chú ý của người mua. Quả thực, từ cuối năm 2020 đến quý đầu năm 2021 Bình Dương chỉ xuất hiện một số dự án như The Standard của An Gia tại Tân Uyên, đang chào bán nhà phố liên kế và nhà phố thương mại trong khu biệt lập với giá khoảng 5 tỉ đồng/căn hay 77 căn nhà phố Cité D’amour của Công ty Cổ phần Asia New Time, dự án Ecolakes Mỹ Phước…Trước đó có một số dự án tại Dĩ An, Thuận An nhưng mặt bằng giá đã khá cao so với thời điểm đầu mở bán. Nhìn chung, nguồn cung "nhỏ giọt", khan hiếm đã và đang thúc đẩy nhu cầu và mặt bằng giá của loại hình này tăng cao trong thời gian qua.

Vị chuyên gia Colliers Việt Nam phân tích, với sự phát triển của khu đông Tp.HCM, Bình Dương và Đồng Nai, nhu cầu về nhà ở nói chung sẽ ngày càng tăng. Sự xuất hiện của các công ty tầm cỡ kéo theo nhu cầu lớn về nhân sự cấp cao – chính là đối tượng khách hàng tiềm năng của loại hình BĐS này.

Vậy, với mức giá 5-6 tỉ đồng/căn nhà phố biệt lập tại Bình Dương có đắt?, ông David Jackson cho rằng, thực tế, mức giá 5-6 tỷ đồng được xem là hợp lý với giá trị của nhà phố biệt lập cùng hệ thống tiện ích nội khu tương đối hoàn chỉnh. Do đó, dù thật sự kén khách hàng nhưng nhà phố biệt lập vẫn thỏa mãn được nhu cầu riêng về nhà ở cho các nhóm đối tượng nhất định và có được thị trường riêng.

Với mức giá này, NĐT đã có thể mua được nhà phố biệt lập có vị trí đẹp tại Bình Dương, gần các tiện ích xã hội cần thiết như trường học, bệnh viện, khu mua sắm... Dự án của các đơn vị phát triển BĐS uy tín cũng sẽ giúp cư dân được thừa hưởng đầy đủ các tiện ích nội khu, góp phần nâng cao giá trị sống cho chủ nhân ngôi nhà.

Theo ông Jackson, với mức giá 5-6 tỉ, NĐT có thể mua được nhà phố trong khu biệt lập tại Bình Dương

"Tốc độ đô thị hóa nhanh cùng với sự "đổ bộ" của các tập đoàn lớn vào của khu đông Tp.HCM và khu vực lân cận như Bình Dương, Đồng Nai sẽ đẩy mạnh nhu cầu về nhà ở tại đây. Ngoài ra, cơ sở hạ tầng tốt giúp kết nối Tp.HCM với Bình Dương thuận tiện hơn nhiều cũng khiến giá nhà ở đây tăng theo nhu cầu ở thực. Như vậy, tính thanh khoản của thị trường nhà ở nói chung tại đây cũng sẽ ở mức cao", ông Jackson nhấn mạnh.

Cùng quan điểm, ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc bộ phận nhà ở CBRE Việt Nam cho hay, ở khu vực Tân Uyên (Bình Dương) các dự án nhà phố có giá từ 5-6 tỉ đồng/căn là khá phù hợp với nhu cầu thị trường, không quá cao cũng không quá thấp. Đặc biệt, những dự án nhà nằm trong khu biệt lập có an ninh, dịch vụ hỗ trợ sẽ là những sản phẩm được cả NĐT lẫn người dân địa phương tìm kiếm mạnh, mức độ tăng giá sẽ khá tốt.

Vị chuyên gia này cho rằng, thực tế nhu cầu về phân khúc BĐS liền thổ tại Bình Dương luôn ở mức cao. Theo đó, việc các CĐT phát triển nhóm sản phẩm nhà phố tại khu vực này vẫn đạt hiệu quả tốt trong những năm qua. Mặc dù, cản trở tại Bình Dương là việc di chuyển từ Tp.HCM về đó sinh sống nhưng nhóm nhà phố liên kế, nhà phố thương mại có mức giá dao động từ 4-7 tỉ đồng/căn lại được thị trường khá qua tâm.

"Chẳng hạn, tại Tân Uyên, tôi đánh giá dự án nhà phố có mức giá 5-6 tỉ đồng/căn là phù hợp với nhu cầu thị trường, không quá cao cũng không quá thấp. Đặc biệt, những dự án nhà nằm trong khu biệt lập có an ninh, dịch vụ hỗ trợ sẽ là những sản phẩm được cả NĐT lẫn người dân địa phương tìm kiếm mạnh, mức độ tăng giá sẽ khá tốt", ông Kiệt nhấn mạnh.

Theo báo cáo quý 1/2021 của Hội môi giới BĐS Việt Nam về thị trường nhà ở thấp tầng tại khu vực lân cận Tp.HCM cho thấy, hoạt động mua bán tại diễn ra sôi động hơn, tỉ lệ hấp thụ tương đối tốt... Giá bán trung bình tăng 10-20% so với quý 4/2020.

"Do khan hiếm sản phẩm mới nên các sản phẩm thấp tầng có giá trị lớn tại một số dự án trước đó khó bán nay cũng được giao dịch tốt hơn. Hoạt động mua đi bán lại cũng diễn ra sôi động", đại diện đơn vị này nhấn mạnh.

Chia sẻ thêm về cơ hội để phát triển các loại hình nhà phố biệt lập tại khu vực Bình Dương, thiết lập được chuẩn sống tại khu vực ven Sài Gòn, chuyên gia Colliers Việt Nam phân tích, xu hướng giãn dân ra ngoại thành của Tp.HCM cùng hạ tầng giao thông tiếp tục phát triển trong thời gian tới làm tốc độ đô thị hóa ở Bình Dương diễn ra nhanh, đặc biệt là các khu vực giáp ranh Tp.HCM.

Thêm vào đó, hoạt động công nghiệp Bình Dương ngày càng sôi động cũng kéo theo áp lực về chỗ ở cho nguồn lao động tay nghề cao. Việc Bình Dương có kế hoạch phát triển hạ tầng cụ thể cũng tạo thêm quỹ đất phù hợp để phát triển các dự án nhà phố. Do đó, Bình Dương có đầy đủ nền tảng để phát triển thêm nguồn cung cho phù hợp với nhu cầu nhà phố biệt lập ngày càng tăng trong tương lai.