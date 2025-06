Nhà phố thương mại TP.HCM tăng giá đều đặn: Hé lộ lý do phía sau

Lộ lý do nhà phố thương mại TP.HCM tăng giá

Do nguồn cung mới khan hiếm và nhu cầu âm thầm tăng, nhà phố thương mại gần trung tâm TP.HCM liên tục ghi nhận mức tăng giá tốt trong thời gian qua.

Theo ghi nhận, tại TP.HCM, ngoài một số dãy nhà phố thương mại tại khu Đông (nằm trong khu đô thị quy mô) thì tại khu Tây rất ít dự án ra thị trường. Mức độ tăng giá khá tốt ở các dự án hiện hữu, hoặc đang xây dựng.

Chẳng hạn, tại khu Tây hiện chỉ có dự án the Sholi là nguồn cung nhà phố thương mại hiếm hoi ra thị trường ở giai đoạn này. 90 căn nhà phố thương mại này toạ lạc trên khu đất hơn 1,4ha tại đường An Dương Vương (phường An Lạc, quận Bình Tân) đang được xây dựng. So với cùng kì năm ngoái, giá các căn nhà này đã tăng hơn 1 - 1,5 tỷ đồng/căn.

Tại quận Gò Vấp, nhà phố liền kề ở kết hợp kinh doanh CityLand cũng là nguồn cung hiếm hoi, mở bán từ khá lâu. Hiện giá thứ cấp đã tăng bằng 2,5 lần so với thời điểm đầu mở bán. Dù giá tăng nhưng rất ít sản phẩm bán ra do không còn quỹ đất để phát triển dạng nhà phố thương mại này ở khu vực.

Việc ở và kết hợp cửa hàng kinh doanh hay mở văn phòng công ty tại chính ngôi nhà đang là điểm cộng của loại hình nhà phố thương mại, thu hút sự quan tâm của nhóm khách mua có tài chính tốt. Đặc biệt, các dự án được thiết kế chỉn chu nằm gần trục đường chính của khu dân cư đông đúc, hoặc tập trung ở các tuyến phố buôn bán sầm uất, di chuyển thuận lợi vào khu trung tâm TP.HCM được người mua quan tâm.

Nguồn cung nhà phố thương mại ngày càng khan hiếm.

Ghi nhận thực tế thời gian qua, các dãy nhà phố thương mại cận trung tâm TP.HCM gia tăng thanh khoản nhờ lượng khách mua là doanh nhân, có nhu cầu ở kết hợp mở văn phòng công ty. Hoặc, các thương gia muốn chuyển vào khu cao cấp để ở nhưng vẫn có thể kinh doanh được. Đây là loại hình giải quyết được bài toán nhà ở chất lượng cao, linh hoạt kinh doanh cho nhóm khách hàng có tài chính tốt.

Anh N.V.N - môi giới chuyên bán nhà phố thương mại, cho biết, lý do loại hình này luôn tăng giá đều đặn không chỉ nằm ở giá trị khai thác thương mại mà ở giá trị thụ hưởng. Hiện nay, xu hướng sống tích hợp - vừa ở vừa kinh doanh, vừa tận hưởng tiện ích cao cấp được người mua ưu tiên. Đặc biệt, giới trẻ thành đạt có gu thẩm mỹ, yêu cầu cao về chất lượng sống thì loại hình nhà phố thương mại gần các tuyến phố sầm uất là lựa chọn phù hợp.

Với không gian sống tiện nghi, có tính cá nhân hoá cao khi mọi tiện ích như cửa hàng thời trang, cafe, khu ăn uống, giải trí,... được tích hợp ngay dưới ngôi nhà là điểm cộng của loại hình nhà phố thương mại. Môi giới N cho rằng, giữa bối cảnh nguồn cung mới khan hiếm, nhu cầu gia tăng thì việc giá trị sản phẩm tăng trưởng trong tương lai là hoàn toàn khả quan.

Tiềm năng còn "rộng cửa"

Theo báo cáo của các đơn vị nghiên cứu thị trường, giá nhà liền thổ TP.HCM tiếp tục sụt giảm nguồn cung do quỹ đất nội đô khan hiếm, mặt bằng giá tăng nhanh. Các căn nhà phố có giá từ 30 tỷ đồng mỗi căn chiếm đến 70% thị phần thị trường. Theo đó, các dự án chất lượng cao, vị trí gần trung tâm TP.HCM, nhưng có giá bán còn mềm hơn so với khu vực quận 1, quận 3 được đánh giá có tiềm năng tăng giá lớn.

Chia sẻ mới đây, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực phía Nam cho hay: Những tài sản nằm ở các tuyến đường sầm uất, hạ tầng đang đầu tư nhưng giá bán chưa tăng quá "nóng" thì đây là cơ hội tốt để sở hữu tài sản sinh lời. Chọn đúng chỗ, vừa có dòng tiền đều, vừa hưởng giá trị tài sản tăng theo thời gian. "Những dự án có giá thuê tăng ổn định theo thời gian mới thực sự đáng đầu tư, nên nắm giữ", ông Tuấn nhấn mạnh.

Phân tích về tiềm năng của loại hình nhà phố thương mại, đại diện Savills Việt Nam cho hay, tại các đô thị có tốc độ tăng dân số nhanh, thu nhập tăng ổn định và nhu cầu tiêu dùng liên tục mở rộng thì tiềm năng của nhà phố thương mại còn "rộng cửa".

Tuy nhiên để đảm bảo hiệu quả đầu tư bền vững, người mua cần lưu ý đến các yếu tố cốt lõi như vị trí, pháp lý, chủ đầu tư và thiết kế của các sản phẩm nhà phố, tránh mua phải sản phẩm không đạt các điều kiện, giá cao, khó cho thuê, mức tăng giá không như kỳ vọng.

Cụ thể đối với vị trí, ngoài việc đặt ở vị trí đường lớn và tiếp cận thuận lợi, các nhà phố thương mại cần có mật độ dân cư cao, lưu lượng giao thông ổn định và tiềm năng tiêu dùng thực sự. Sản phẩm nằm gần các công trình công cộng, trường học, khu văn phòng sẽ có ưu thế rõ rệt trong thu hút khách thuê.

Ngoài ra, những dự án được phát triển bởi chủ đầu tư uy tín hoặc có sự tham gia của các đơn vị thiết kế, thi công, giám sát dày dạn kinh nghiệm sẽ tăng tỷ lệ thành công khi đưa sản phẩm ra thị trường.

"Nhà phố thương mại vẫn là phân khúc đầy tiềm năng, đặc biệt tại các đô thị lớn nơi dân số và sức mua đang gia tăng. Tuy nhiên, giữa lúc thị trường đang chứng kiến sự phân hóa mạnh mẽ, việc lựa chọn sản phẩm phù hợp, đúng vị trí, đảm bảo pháp lý và có thiết kế tối ưu mới là chìa khóa để đảm bảo lợi nhuận và tính thanh khoản", đại diện Savills nhấn mạnh.