Nhà sản xuất “Anh trai vượt ngàn chông gai” có động thái mới

Mục đích là để Công ty 1Production bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh. Thời gian góp vốn dự kiến trong năm 2024 và/hoặc quý I/2025. Sau khi góp thêm vốn, giá trị phần vốn góp của Yeah1 tại 1Production là 350 tỉ đồng.



Công ty TNHH 1Production thành lập năm 2023, trụ sở tại TP HCM, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phim điện ảnh và chương trình truyền hình...

Về Yeah1, trước đó, tập đoàn này thông báo đã vay hơn 189 tỉ đồng từ một số cá nhân để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Thông báo của Yeah1 Nguồn: Yeah1

Trong đó, Yeah1 vay bà Nguyễn Hải Tường Vi hơn 54,7 tỉ đồng, ông Võ Xuân Huy gần 55,6 tỉ đồng và bà Vũ Thị Tuyết Vân hơn 79 tỉ đồng. Thời hạn vay là 1 năm với lãi suất 8%/năm, trong trường hợp quá hạn sẽ áp dụng lãi suất 12%/năm.

"Anh trai vượt ngàn chông gai" được Việt hóa từ phiên bản gốc Call Me By Fire do MangoTV (Trung Quốc) sở hữu. Tại Việt Nam, Tập đoàn Yeah1 là đơn vị duy nhất sở hữu bản quyền sản xuất chương trình này.

Tại Đại hội cổ đông thường niên 2024, CEO Tập đoàn Yeah1 bà Ngô Thị Hạnh Vân từng cho biết sau "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng", tập đoàn đặt nhiều tâm huyết vào chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" khi đầu tư mạnh và nghiêm túc vào chương trình này.

Về tình hình kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2024, Yeah1 ghi nhận gần 281 tỉ đồng doanh thu, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế hơn 20,5 tỉ đồng, tăng 124,5% so với 6 tháng đầu năm ngoái, hoàn thành 30% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.



Lý giải về kết quả tăng mạnh, Yeah1 cho biết là nhờ doanh thu từ mảng hoạt động quảng cáo và tư vấn truyền thông tăng trưởng 136%.

Tính đến 30-6, Yeah1 có các khoản nợ phải trả ở mức 606,8 tỉ đồng, tăng gần 130 tỉ đồng so với đầu năm, trong đó tổng nợ vay ngắn và dài hạn chiếm tỉ trọng gần 40%, tương đương 240 tỉ đồng.

Đóng cửa phiên 20-8, cổ phiếu này đang ở mức 9.170 đồng/cổ phiếu, so với đầu năm giảm gần 24%.