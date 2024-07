Nhà sản xuất show “Anh trai vượt ngàn chông gai”: Gần 2 thập kỷ kinh doanh lên bổng xuống trầm, founder phải rời ghế nóng, cược tất tay cho show "Chị đẹp" và "Anh trai"

Gần 2 thập kỷ kinh doanh "lên bổng xuống trầm"

Tập đoàn Yeah1 do ông Nguyễn Nhượng Ảnh Tống thành lập năm 2006 với tiền thân là website chia sẻ thông tin giải trí cho giới trẻ với khoảng 40.000 lượt xem, doanh thu vỏn vẹn 150 USD. Nhưng sau hai năm, cộng đồng người dùng đã tăng gấp 10 lần cộng với việc ra mắt Yeah1 TV, doanh nghiệp này từng bước ghi dấu trong ngành truyền thông.

Trong gần một thập kỷ phát triển sau đó, Yeah1 đầu tư vào bốn trụ cột chính gồm truyền hình, trực tuyến, nội dung và công nghệ thông tin. Thời điểm này là giai đoạn vàng son của Yeah 1 khi hầu hết những trụ cột này đều tạo ra cú hích tăng trưởng của doanh nghiệp, giúp doanh thu và lợi nhuận tăng liên tục.

Chẳng hạn, năm 2013, doanh nghiệp này thu 154 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh, lãi 23 tỷ đồng. Đến 2017, doanh thu của tập đoàn này tăng hơn gấp 5 lần, đạt hơn 840 tỷ đồng, lãi xấp xỉ 82 tỷ đồng.

Nhờ kết quả kinh doanh tăng ổn định trong gần một thập kỷ, đến năm 2018, tập đoàn này tiến hành niêm yết 27,3 triệu cổ phiếu YEG trên HoSE, giá chào sàn 250.000 đồng. Ngay khi mới giao dịch, YEG là cổ phiếu "nóng sốt" thời điểm đó khi tăng trần 20%, thị giá chạm mốc 350.000 đồng/cổ. Trong năm đó, lũy kế doanh thu và lợi nhuận năm 2018 của Yeah1 đều cao gấp đôi so với cùng kỳ, lần lượt đạt 1.665 tỷ đồng và 180 tỷ đồng.

Tuy nhiên, bước ngoặt kinh doanh của tập đoàn này đến vào giai đoạn 2019-2022 khi lỗ hàng trăm tỷ đồng vì sự cố Youtube dừng hợp tác và tác động của đại dịch.

Cụ thể, tháng 3/2019, Youtube thông báo chấm dứt thỏa thuận lưu trữ nội dung với Yeah1, nguyên nhân xuất phát từ Spring Me Pte. Ltd. – doanh nghiệp có trụ sở tại Thái Lan do Yeah1sở hữu gián tiếp 16,93% cổ phần – có hoạt động tuyển chọn kênh chưa phù hợp.

Thông tin này khiến cổ phiếu Yeah1 trải qua 13 phiên giảm sàn liên tiếp, thị giá rơi từ vùng 245.000 đồng về mức 97.500 đồng. Chủ tịch Yeah1 khi đó phải lên tiếng giải thích "diễn biến cổ phiếu trong thời gian qua đang theo quy luật thị trường và nằm ngoài tầm kiểm soát của công ty".

Năm 2019, doanh thu của Yeah1 giảm từ mức 1.677 tỷ đồng năm 2018 xuống 1.542 tỷ đồng. Lợi nhuận doanh nghiệp rơi thẳng đứng, từ lãi hơn 160 tỷ thành lỗ 383 tỷ đồng.

Trong giai đoạn khủng hoảng về hoạt động kinh doanh, Yeah1 lại tiếp tục phải đối diện với đòn giáng ở thượng tầng.

Đến giữa năm 2022, ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống rời Hội đồng quản trị. Nhà sáng lập Yeah1 nói quyết định bán hết cổ phần và rời hội đồng quản trị là để tốt cho công ty, không phải tháo chạy khi giá cổ phiếu giảm sâu.Kết quả kinh doanh năm 2022, doanh thu của Yeah1 chỉ đạt 314 tỷ đồng, giảm tới 3 lần so với năm 2021, lợi nhuận mang về đạt 25 tỷ đồng.

Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này phần nào sáng sủa hơn với những tín hiệu tích cực khi kết thúc năm 2023. Đến năm 2023, Yeah1 đạt doanh thu hợp nhất 411 tỷ - tăng 31% so với năm liền trước và đạt 97% kế hoạch. Kết quả kinh doanh khởi sắc được Yeah1 lý giải đến từ việc từ mảng quảng cáo trên truyền hình và nền tảng kỹ thuật số. Tổng doanh thu quảng cáo, tư vấn truyền thông trên nền tảng kỹ thuật số, tổ chức sự kiện, tài trợ và quảng cáo trên kênh truyền hình đạt hơn 154 tỷ đồng. Số liệu này tăng 82,5% so với cùng kỳ năm trước đó.

Trong báo cáo tài chính quý I/2024, doanh thu thuần của công ty này đạt 73,5 tỷ đồng, tăng 21,3% so với quý I năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 12 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ năm 2023. Con số này giúp Yeah1 có hai quý liên tiếp lãi trên chục tỷ đồng, cao hơn hẳn giai đoạn thua lỗ triền miên hay lãi mỏng trước đó.

Cược tất tay vào show "Chị đẹp" và "Anh trai"

Sau thay đổi thượng tầng vào năm 2022, Yeah1 đang tái cấu trúc và tìm hướng đi mới. Năm 2023, doanh nghiệp này là nhà sản xuất của chương trình truyền hình "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng". Đây là phiên bản Việt hóa từ show truyền hình "Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng" ăn khách của Trung Quốc, dành cho các sao nữ trên 30 tuổi.

15 tập phát sóng của "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" đều đạt trên một triệu lượt xem. Nhiều màn trình diễn của các nữ nghệ sĩ vào top trending trên YouTube. Nội dung của chương trình cũng được thảo luận dày đặc trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông.

Bà Ngô Thị Vân Hạnh - CEO Tập đoàn Yeah1

Trong Đại hội đồng cổ đông thường niên Tập đoàn Yeah1 (YEG) hồi đầu tháng 5, bà Ngô Thị Vân Hạnh - CEO Yeah1 cũng chia sẻ định hướng sản xuất chương trình truyền hình với mức đầu tư lớn, hay "sản xuất nội dung chất lượng cao", trở thành một trong những mảng kinh doanh chính.

Nhờ đẩy mạnh việc sản xuất và khai thác các bản quyền nội dung có chất lượng cao, doanh thu từ mảng này đạt 168 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng cao nhất (41%) trên tổng doanh thu năm 2023, CEO Yeah1 tiết lộ.

Từ cú hích "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng", trong năm 2024, Yeah1 đang lên kế hoạch sản xuất show này mùa hai và ra mắt thêm "Anh trai vượt ngàn chông gai" - show truyền hình dành cho sao nam trên 30 tuổi. Qua hai tập phát sóng đầu tiên, nhiều tiết mục của các anh tài trong chương trình vào top thịnh hành trên Youtube, nhận sự tương tác sôi nổi của người dùng trên mạng xã hội.

Năm nay, Yeah1 đề kế hoạch doanh thu 800-1.100 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 65-105 tỷ đồng, tương ứng với hai kịch bản thận trọng và thuận lợi.