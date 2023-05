Nhà sáng lập The Home: Gỡ điểm khó của xây dựng dân dụng

Với background gần 20 năm trong ngành ngân hàng bán lẻ, vì sao anh lại chọn khởi nghiệp "tay ngang" trong ngành Dịch vụ Xây dựng và Nhà ở với The Home (www.thehome.vn)?



Sau một lần tự tay xây nhà và trải qua những nỗi khổ của việc xây xây sửa sửa, tôi đã nhìn ra được những điều còn đang thiếu trong ngành xây dựng dân dụng hiện nay. Bản thân lại là một người thích "build something" (tự tay sáng tạo), nên tôi muốn tạo nên một sàn kết nối giúp mọi người có thể tìm kiếm và kết nối với các nhà thầu, kiến trúc sư chất lượng.

Vài năm trước, tôi đã chính tay thiết kế và xây dựng căn nhà cho gia đình 4 người của mình. Nhu cầu của tôi khi ấy là một không gian rộng rãi, có cỏ cây để trẻ em chạy nhảy vui đùa. Kiến trúc sư đáp ứng nhu cầu về mặt công năng và chi phí thật sự không đạt và khó tìm nên tôi đã tự thiết kế bản vẽ ngôi nhà của mình. Đến bước chọn nhà thầu, tôi không có nhiều sự lựa chọn vì hầu như không có thông tin chất lượng của thầu và đội thợ, chỉ dựa trên người giới thiệu và sự tin tưởng.

Rất nhiều vấn đề không thể lường trước được đã xảy ra trong quá trình tôi xây nhà. Ví dụ như xây tường không thẳng, sàn nhà tắm không có độ nghiêng để thoát nước, lót gạch không đẹp, làm hư hỏng vật tư nên thợ tìm cách giấu và phi tang, mỗi một giai đoạn là một nhóm thợ khác nhau, chuyên môn và thái độ làm việc rất "hên xui" tuỳ nhóm thợ…

Tôi đã học được nhiều bài học về việc tự mình quản lý và giám sát thi công xây dựng, cũng từ đó tôi muốn giúp tìm hướng giải quyết cho những câu chuyện giống như mình với nền tảng The Home. The Home sẽ cung cấp cho khách hàng các dịch vụ cần thiết, là nghĩa là giúp an tâm và "thảnh thơi xây dựng tổ ấm".

Đâu là điểm khó nhất với một người muốn tự tay xây nhà hiện nay?

Trong hai năm 2021 - 2022, tại Việt Nam đã có hơn 500 ngàn căn nhà được xây, Chi phí thiết kế và thi công cho một ngôi nhà phố bình quân từ 2 tỷ đồng. - Điều này cho thấy nhu cầu xây nhà của người dân vẫn đang rất cao.

Tuy vậy, ngành xây dựng dân dụng hiện tại còn đang hoạt động theo cơ chế tự do và cục bộ trong khu vực, phạm vi công trình thi công, cũng chưa có cơ chế đánh giá chất lượng hoặc quy chuẩn chung cho chất lượng các công ty thiết kế thi công. Do đó, khách hàng có nhu cầu thiết kế thi công thường không có nhiều sự chọn lựa và tham khảo thông tin, đa số hoạt động dựa trên mối quan hệ giới thiệu. Ngành xây dựng dân dụng thiếu các doanh nghiệp dẫn dắt, từ đó có định hướng đúng đắn về các giá trị cũng như dịch vụ cung cấp đến khách hàng.

Hiện tại các thợ, thầu, kiến trúc sư chưa có sự đánh giá khách quan minh bạch về chất lượng và dịch vụ cung cấp do đó mức thu nhập chưa tương xứng đối với các chuyên gia có chất lượng tốt hơn mà thường quy đồng chung cho tất cả.

Vậy, The Home sẽ cung cấp những giải pháp nào giúp cho người xây nhà bớt "mệt não"?

Thứ nhất, The Home kết nối khách hàng với kiến trúc sư, công ty thiết kế và thi công xây sửa nhà. Điểm nhấn sáng nhất của The Home nằm ở quy trình đánh giá chất lượng đầu vào đối với các đối tác, và đánh giá chất lượng dịch vụ cung cấp xuyên suốt quá trình thiết kế thi công nhà cho khách hàng thông qua các tiêu chí đánh giá (bảng tiêu chí được xây dựng bởi The Home). The Home cũng đánh giá sự hài lòng của khách hàng thông qua các giai đoạn của quá trình thiết kế và thi công thực tế.

Đồng thời, thông qua nền tảng kết nối Thợ/nhà thầu, The Home giúp đánh giá chất lượng Thợ, từ đó tạo ra sự công bằng về thu nhập cho các Thợ chất lượng, giúp nâng cao đời sống người lao động. The Home cũng có các chương trình đào tạo nâng cao tay nghề và kế hoạch cấp các chứng chỉ nội bộ của The Home để xác minh Thợ chuyên môn cao, từ đó tạo ra quy chuẩn về thu nhập chung cho cả thị trường lao động ngành xây dựng.



Thứ hai, The Home là trang thương mại điện tử chuyên biệt về nội thất, thiết bị, đồ gia dụng, vật liệu xây dựng và trang trí nhà cửa. Đối tác của The Home là các nhãn hàng, nhà cung cấp lớn, nổi tiếng trong ngành xây dựng và trang trí nhà cửa. Với các gói dịch vụ đặt hàng và giao hàng khác nhau, khách hàng có sự chọn lựa tối ưu về chất lượng và tiết kiệm chi phí khi xây dựng ngôi nhà mơ ước.

Những kinh nghiệm từ ngành ngân hàng đã giúp anh xây The Home thế nào?

Một điều mà tôi học được từ khi còn làm trong lĩnh vực tài chính đó là sự tỉ mỉ và chi tiết sẽ đem lại những thay đổi lớn.

Tôi luôn cầu toàn với The Home bằng việc nâng cấp tính năng, tiện ích nâng cao trải nghiệm người dùng. Ví dụ như, khách hàng sẽ có thể dễ dàng tìm kiếm thợ sửa chữa nhà, điện nước… trực tiếp trên nền tảng và đặt dịch vụ trong vòng 1 phút. Bên cạnh đó, trong năm nay, nền tảng cũng sẽ cung cấp cho các đối tác như Thợ, Kiến trúc sư và công ty thiết kế thi công nhiều công cụ hơn để dễ dàng tìm kiếm và hỗ trợ khách hàng, báo giá, xử lý và quản lý dự án trực tiếp.

Ngoài ra, đồng thời với việc cập nhật nâng cao bảng tiêu chí đánh giá của The Home, tôi cũng sẽ mở rộng hệ thống đối tác lên con số trên 500 trên toàn quốc.

The Home Việt Nam – www.thehome.vn

Địa chỉ: 64-66 Võ Thị Sáu, P.Tân Định, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: 1900 638560