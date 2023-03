Nhà tài trợ chính Draho thiết kế đột phá tại Vietbuild

Draho - thương hiệu phụ kiện ngũ kim được 100 chủ đầu tư hàng đầu Việt Nam tin dùng



Bắt đầu có mặt chính thức tại Việt Nam từ những năm 2015, đến nay, Draho hợp tác với hàng loạt những tên tuổi lớn nhất trên thị trường bất động sản như: Vingroup, FLC Group, Sun Group, BRG, Daewoo, Vinaconex, ... Không chỉ góp mặt trong hơn 1500 dự án tiêu biểu như: Novaworld Phan Thiết, Aqua City, Vinhomes Ocean Park, Sun Grand City ... sản phẩm của Draho cũng đã có mặt tại khắp 63 tỉnh thành trên cả nước với mạng lưới tổng kho và đại lý rộng khắp.

Tiếp nối thành công các kỳ Triển lãm trước đây, Draho tiếp tục đóng vai trò là đơn vị đồng hành - nhà tài trợ chính cho Vietbuild Hà Nội 2023. Đây cũng là cơ hội để Draho gặp gỡ, gắn kết, giao lưu với các đơn vị xây dựng, chuyên gia thiết kế nội thất, chủ đầu tư, nhà thầu…cũng như các đơn vị hoạt động trong ngành trên toàn miền Bắc. Đồng thời khẳng định vị thế vững chắc trong ngành phụ kiện ngũ kim nói riêng và ngành vật liệu xây dựng nói chung.

Đại diện Công ty TNHH Draho Việt Nam lên nhận cúp nhà tài trợ chính Vietbuild Hà Nội 3.2023

Phụ kiện ngũ kim Draho - điểm nhấn nổi bật giữa nhiều thương hiệu "lão làng"



Xuất hiện giữa nhiều thương hiệu lớn của ngành xây dựng Việt Nam, gian hàng của Draho gây ấn tượng với thiết kế đột phá, không gian hiện đại, đem đến trải nghiệm độc đáo và tiện lợi cho người tiêu dùng.

Với chủ đề "Hành trình Draho", đây là điểm khác biệt trong thiết kế mà Draho mang đến Vietbuild 2023. Khách tham quan sẽ được trải nghiệm không gian trưng bày cuốn hút, được tận tay vận hành những bộ cửa nhôm, cửa thuỷ lực và cabin tắm đã được trang bị bộ phụ kiện Draho. "Hành trình Draho" như một câu chuyện hấp dẫn kể về cách Draho đã chinh phục thị trường xây dựng Việt Nam bằng những sản phẩm chất lượng cao chuẩn quốc tế, thiết kế sang trọng và vận hành bền bỉ.

Chủ đề trưng bày "Hành trình Draho" sẽ đem đến cho khách tham quan những trải nghiệm thú vị và hấp dẫn

Với 5 nhóm sản phẩm là giải pháp đồng bộ cho công trình, phù hợp với mọi phong cách kiến trúc: phụ kiện cửa nhôm, phụ kiện cửa thủy lực, phụ kiện cabin tắm, trụ lan can và chân nhện, khách tham quan cũng sẽ được trải nghiệm trực tiếp các mã hàng được quan tâm nhất của Draho trên thị trường hiện nay: tay nắm chữ P, tay nắm chữ D, bản lề 3D, 4D, bản lề sàn cửa thủy lực...



Bánh xe 4 bánh cho hệ cửa lùa với mức chịu tải cao tới 200kg là sản phẩm cực kỳ gây ấn tượng tại gian hàng Draho. Khả năng vận hành trơn tru, êm ái trên thanh ray với tần suất dày trong khi "cõng" 200kg trên lưng, đây chính là thử nghiệm rõ ràng nhất cho chất lượng đã được kiểm chứng. Thiết kế của sản phẩm rất thuận tiện để có thể tháo lắp các chi tiết, thay thế dễ dàng khi xảy ra hỏng hóc, tránh gây lãng phí.

Khu vực thử nghiệm trực tiếp sức chịu tải của bánh xe cửa lùa thu hút sự chú ý của khách tham quan

Khu vực trưng bày sản phẩm trụ lan can Draho cũng thu hút bởi sự chắc chắn, tính thẩm mỹ và đồng bộ của sản phẩm. Draho có những tiêu chuẩn nghiệm thu nghiêm ngặt riêng cho sản phẩm này. Trụ lan can được làm từ inox 304 hoặc inox 316 có đặc tính không nhiễm từ, phù hợp điều kiện ngoài trời, chống bám bụi và chống hoen gỉ do oxy hóa. Sở hữu mẫu mã đa dạng: trụ đơn, trụ kép, trụ thấp và trụ cao, Draho còn có thể lên bản vẽ trụ lan can theo yêu cầu của chủ đầu tư với thiết kế đặc biệt của từng dự án.



Chuỗi hoạt động đặc sắc tại gian hàng Draho

Ngay trong ngày khai mạc, âm thanh Violin vang lên hòa cùng không khí tươi vui, hứng khởi tại sự kiện là điểm nhấn đặc biệt đáng chú ý. Các hoạt động trong khuôn khổ triển lãm diễn ra liên tục với sự tham gia đông đảo của đại diện các đơn vị, hàng trăm lượt khách hàng tham quan chỉ trong ngày đầu triển lãm đã khiến không gian sôi động hơn bao giờ hết.

Đặc biệt, nhằm mang tới những phút giây giải trí tại sự kiện, Draho tổ chức minigame "Đoán đúng - Trúng quà". Khách hàng sẽ tham gia trả lời câu hỏi, sau đó bốc thăm để có cơ hội nhận tới 500 quà tặng bao gồm: bếp hồng ngoại Perfect, loa bluetooth, máy xay tỏi ớt mini, lật đật mini...

Chương trình minigame hấp dẫn đang chờ đón tại gian hàng Draho Vietbuild 3.2023

Triển lãm Quốc tế Xây dựng Vietbuild 2023 chủ đề "Xây dựng – Vật liệu xây dựng – Bất động sản & Trang trí nội ngoại thất" với quy mô lên tới 1500 gian hàng. Với tư cách là nhà tài trợ chính của triển lãm, Draho trân trọng kính mời Quý khách hàng, đối tác, các đơn vị ghé thăm gian hàng của Draho tại Vietbuild Hà Nội 2023!



Thông tin chi tiết:

Vị trí gian hàng: 1131 - 1205 khu A5

Thời gian: từ 8h30 đến 18h00, ngày 15/03 - 19/03/2023.

Địa điểm: Cung Triển Lãm Kiến Trúc Xây Dựng Quốc Gia - 01 Đỗ Đức Dục, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Truy cập website www.draho.vn hoặc Hotline 0389.778.778 để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm và chương trình!