Nhà thầu cơ điện lạnh hàng đầu Việt Nam đang kinh doanh như thế nào?

Kết quả kinh doanh kém khả quan

Theo báo công bố của Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report), Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE) đứng đầu bảng trong Top 10 nhà thầu cơ điện năm 2024.

REE là tập đoàn kinh doanh đa ngành được thành lập vào năm 1977. Sau khi chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty đại chúng bằng hình thức cổ phần hóa năm 1993, REE là công ty đầu tiên niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam vào năm 2000.

REE hoạt động trong ba lĩnh vực chính: M&E (Cơ điện lạnh), Điện và cho thuê văn phòng. Ngoài ra, REE còn hoạt động trong lĩnh vực nước và bất động sản (BĐS). Ở mảng năng lượng, REE sở hữu các nhà máy với công suất thiết kế lên tới 1.086 MW, với mảng bất động sản, REE đang cho thuê khoảng 180.000 m2, với tỷ trọng lợi nhuận chiếm 25%.

Với mảng kinh doanh truyền thống cơ điện lạnh, REE là nhà thầu cơ điện lạnh hàng đầu, và là nhà phân phối máy điều hòa không khí thương hiệu Reetech. Mảng M&E của REE thường đóng góp trên 60% doanh thu trong giai đoạn 2017 - 2020, từ năm 2021 đến nay tỷ trọng doanh thu của mảng này đã giảm xuống khoảng 30%. Tuy nhiên, mảng M&E có biên lợi nhuận ròng thấp (dưới 10%) nên đóng góp vào lợi nhuận sau thuế của tập đoàn với tỷ trọng nhỏ.

Liên quan đến hoạt động kinh doanh, theo báo cáo tài chính, quý 3/2024, REE ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.028 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ, và lợi nhuận sau thuế (LNST) công ty mẹ đạt 480 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng năm 2024, doanh thu thuần công ty đạt 6.048 tỷ đồng, giảm 7% và LNST công ty mẹ đạt 1.514 đồng, giảm gần 30% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân kết quả kinh doanh quý 3 có sự cải thiện nhẹ chủ yếu đến từ mảng năng lượng khi tình hình thủy văn thuận lợi hơn so với cùng kỳ; tuy nhiên lũy kế 9 tháng, KQKD của hầu hết các mảng đều sụt giảm, trong đó mảng năng lượng chiếm tỷ trọng lớn nhất có mức giảm giảm 35% so với cùng kỳ chủ yếu do sản lượng điện huy động thấp trong nửa đầu năm.

Được biết, trong năm 2024, Cơ Điện Lạnh đặt kế hoạch doanh thu 10.588 tỷ đồng, tăng 23,5% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế dự kiến 2.409 tỷ đồng, tăng 10,1% so với thực hiện trong năm 2023 và tạm ứng cổ tức năm 2024 với tỷ lệ tối đa là 15%. Như vậy, kết thúc 9 tháng năm 2024, Cơ Điện Lạnh đã hoàn thành 57,1% kế hoạch doanh thu và 62,8% kế hoạch LNST của năm 2024.

Triển vọng phát triển của REE

Về triển vọng phát triển, đối với mảng cơ điện lạnh, công ty ghi nhận tổng giá trị hợp đồng ký mới lũy kế gần 4.000 tỷ đồng (gấp 4 lần cùng kỳ).

Kì vọng doanh thu 2024 đạt 3.053 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ nhờ REE trúng thầu dự án sân bay Long Thành.

Đối với mảng bất động sản, E-Town 6 đã được khai trương vào 27/06/2024. Về giá thuê dự kiến sẽ dao động từ 24 USD - 29 USD/m2. "Giả định tỷ lệ lấp đầy cho năm 2024 khoảng 50%. Chúng tôi kì vọng mảng cho thuê ghi nhận doanh thu đạt 1.278 tỷ đồng (tăng 22% so với cùng kỳ). Về dự án Bồ Xuyên, REE cho biết dự án bất động sản Bồ Xuyên, Thái Bình (gồm 45 căn nhà thấp tầng) đã chính thức khai trương vào ngày 19/05/2024.

Công ty đang đẩy mạnh hoạt động bán hàng với giá bán khoảng 40 – 50 triệu/m2. Chúng tôi kì vọng ghi nhận doanh thu lần đầu cho 2024 và 2025 lần lượt là 147 tỷ đồng và 834 tỷ đồng", báo cáo phân tích của Chứng Khoán Shinhan Việt Nam nhận định.

Đối với mảng điện, kì vọng La Nina sẽ giúp cải thiện sản lượng thủy điện, tuy nhiên giá bán trung bình của nhóm này dự kiến sụt giảm khoảng 15% do tỉ lệ huy động tăng từ 90% lên 98% trong năm 2024.

Đối với dự án mới là Nhà máy thủy điện Trà Khúc 2 công suất 30 MW, sản lượng trung bình khoảng 120 triệu kWh, Khoán Shinhan Việt Nam dự kiến nhà máy sẽ vận hành vào giữa năm 2027. Nhà máy thủy điện Thác Bà 2, công suất 18,9 MW, sản lượng trung bình khoảng 51,5 triệu kWh hằng năm, dự kiến vận hành vào đầu 2025. Dự án điện gió Duyên Hải V1_4 (công suất 48MW), và Trà Vinh V1-5, V1-6 GĐ2 (công suất 128 MW) dự kiến vận hành thương mại vào quý 1/2026.

Chứng khoán Shinhan Việt Nam ước tính trong năm 2024, REE sẽ đem về doanh thu 8.730 tỷ đồng, và tăng lên mức 10.062 tỷ đồng trong năm 2025. Cùng với đó, LNST từ công ty mẹ cũng sẽ tăng tương ứng từ 2.198 tỷ đồng năm 2024 lên 2.547 tỷ đồng trong năm 2025.

Trong khi đó, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) ước tính cả năm 2024, REE ghi nhận doanh thu khoảng 7.900 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ, LNST ước tính đạt khoảng 1.900 tỷ đồng , giảm 13% so với cùng kỳ năm và thấp hơn dự đầu năm đạt lợi nhuận tới 2.000 tỷ đồng.