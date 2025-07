Nhà vô địch Olympic cưới con gái tỷ phú Steve Jobs: Của hồi môn và tổng tài sản gây ngộp thở

Thông tin Ái nữ nhà tỷ phú công nghệ quá cố Steve Jobs - Eve Jobs (27 tuổi) kết hôn với vô địch Olympic đua ngựa Harry Charles (26 tuổi) vào cuối tuần này tại khách sạn Estelle Manor, hạt Oxfordshire, Vương quốc Anh gây chú ý.

Cả hai đều xuất thân từ những gia đình danh giá, có thành tích nổi bật trong lĩnh vực riêng và được xem là cặp đôi "môn đăng hộ đối" của giới thượng lưu.

Thông tin về khối tài sản khủng của cặp đôi này nhận được nhiều sự quan tâm từ netizen.

Bởi thế, thông tin về khối tài sản của cặp đôi này sau khi về chung một nhà cũng được quan tâm không kém, đang là chủ đề được bàn tán nhiều trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng đó là một con số khủng, không phải dạng vừa.

Eve Jobs là con gái út của nhà sáng lập Apple, từng theo học tại Đại học Stanford và ghi dấu ấn trong vai trò người mẫu thời trang lẫn vận động viên cưỡi ngựa chuyên nghiệp.

Theo tờ The Times of India và Financial Express, khối tài sản cá nhân của Eve hiện ước tính vào khoảng 500.000 đến 1 triệu USD (khoảng 13-26 tỷ đồng). Điều đáng chú ý là truyền quốc tế nhấn mạnh, khoản tài sản này không đến từ thừa kế, mà là thành quả của quá trình phấn đấu riêng.

Nguồn thu nhập chính của cô đến từ các hợp đồng người mẫu và vận động viên. Theo The Financial Express, Eve Jobs hiện ký hợp đồng với DNA Model Management, có thể kiếm được từ 20.000 - 100.000 USD (khoảng 500 triệu - 2,5 tỷ đồng) cho mỗi dự án.

Cô góp mặt trong các chiến dịch của Louis Vuitton, Coperni và Glossier, đồng thời được xếp vào nhóm vận động viên cưỡi ngựa trẻ triển vọng hàng đầu thế giới. Ái nữ nhà tỷ phú còn thi đấu cưỡi ngựa chuyên nghiệp, với tiền thưởng dao động 20.000 - 50.000 USD (500 triệu - 1,25 tỷ đồng) cho mỗi giải, tổng cộng khoảng 1 - 2,5 tỷ đồng mỗi năm sau chi phí.

Ngoài ra, Eve cũng sở hữu lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội, mở rộng nguồn thu từ các hợp đồng quảng bá thương hiệu.

Ái nữ có cuộc sống xa hoa, thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện.

Con số đó có thể tăng đáng kể với các hợp đồng người mẫu và cưỡi ngựa trong tương lai, đặc biệt là khi xét đến vốn xã hội và sự hiện diện ngày càng tăng của cô trong cả hai ngành.

Về khối tài sản thừa kế, mẹ của Eve Jobs - bà Laurene từng nói sẽ không đưa hết tiền cho các con. Nhà Gates và Jobs có quan điểm để các con tự lập và kiếm tiền từ khi còn trẻ.

Trong khi đó, chú rể Harry Charles là con trai của huyền thoại Olympic Peter Charles, hiện là một trong những tay đua ngựa hàng đầu Vương quốc Anh và từng đại diện quốc gia giành huy chương tại đấu trường Olympic.

Harry Charles cũng nổi tiếng không kém.

Theo The Economic Times, Harry Charles hiện có giá trị tài sản ròng ước tính từ 600.000 đến 2,5 triệu USD (tương đương khoảng 14 - 58 tỷ đồng). Khối tài sản này được hình thành từ nhiều nguồn thu nhập khác nhau, bao gồm tiền thưởng từ các giải đấu quốc tế như Olympic, FEI World Cup, Longines Global Champions Tour, cùng với các hợp đồng tài trợ thương hiệu.

Sự nghiệp của anh đang trên đà phát triển, và với chiến thắng Olympic gần đây cùng sự nổi tiếng toàn cầu, con số này dự kiến sẽ còn tăng lên.

Đám cưới của cặp đôi được tổ chức trong một không gian riêng tư nhưng xa hoa giữa vùng Cotswolds - miền nông thôn nước Anh nổi tiếng là nơi nghỉ dưỡng yêu thích của giới thượng lưu và người nổi tiếng, với danh sách khách mời gồm nhiều tên tuổi tầm cỡ trong giới chính trị, thời trang và giải trí. Theo truyền thông Anh, tổng chi phí sự kiện có thể lên tới 6,7 triệu USD (hơn 170 tỷ đồng).

Hình ảnh địa điểm sẽ tổ chức đám cưới được mong chờ của giới thượng lưu Anh cuối tuần này

Nhiều người cũng tò mò rằng đâu sẽ là bất động sản mà cặp đôi này chọn định cư sau khi chính thức trở thành vợ chồng, về chung nhà. Song, thông tin này chưa được hé lộ, cả hai cũng không chia sẻ với truyền thông cụ thể về bất động sản đang sở hữu hay biệt thự đang sinh sống.

Được biết, sau khi tốt nghiệp Đại học Stanford vào năm 2021, Eve Jobs chuyển đến New York để theo đuổi sự nghiệp người mẫu và thể thao cưỡi ngựa chuyên nghiệp.

Trước đó, cô từng sống và tập luyện tại Wellington, Florida - nơi mẹ cô, bà Laurene Powell Jobs đã mua một trang trại trị giá khoảng 15 triệu USD (khoảng 380 tỷ đồng) từ năm 2016. Bất động sản này rộng gần 3,5 mẫu Anh, được trang bị chuồng ngựa có máy lạnh đủ sức chứa 20 con ngựa và một sân tập chuẩn thi đấu. Đây là nơi Eve từng dành nhiều năm luyện tập để thi đấu ở cấp độ quốc tế.

Hình ảnh trang trại 380 tỷ của gia đình nhà Eve Jobs.

Về phần chồng Eve Jobs, theo truyền thông nước ngoài có khả năng Harry Charles sống tại Heathcroft Farm do gia đình anh sở hữu và quản lý. Đây không chỉ là nơi huấn luyện và chăm sóc ngựa, mà còn là khu bất động sản kết hợp biệt thự gia đình, sân tập trong nhà và ngoài trời.

(Tổng hợp)