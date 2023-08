Nhạc sĩ Đức Trí tiết lộ lý do "ngược dòng" với đĩa than: Đây là cuộc chơi "không lỗ" và tôi được làm điều mình thích

Đức Trí là một nhạc sĩ, một nhà sản xuất âm nhạc tiêu biểu, nổi bật hàng đầu của nhạc nhẹ Việt Nam đương đại. Anh là tác giả của hàng loạt các ca khúc hit được nhiều ca sĩ nổi tiếng thu âm và biểu diễn. Đức Trí là một trong những nhạc sĩ có ảnh hưởng lớn tới thị trường ca nhạc Việt Nam suốt gần 30 năm qua.

Sự kiện họp báo ngày 1/8 vừa qua công bố live Concer Tựa như gió phiêu du của nhạc sĩ sẽ diễn ra vào tháng 10 sắp tới. Đây sẽ là Chương trình lớn nhất, đồ sộ nhất trong sự nghiệp âm nhạc của Đức Trí từ trước đến nay.

Nhạc sĩ Đức Trí trong sự kiện ra mắt Live Concert

"Tựa Như Gió Phiêu Du" là tên chủ đề cho chương trình, cũng là tên bài hát đầu tay mà Nhạc sĩ Đức Trí sáng tác từ năm 1995 nhưng đến tận cách đây đúng 10 năm (2013), bài hát mới được ghi âm lần đầu. Tên của bài hát này cũng được Đức Trí chọn làm tựa đề cho tập nhạc đầu tiên ra mắt vào tháng 11/2022.

Nhạc sĩ tiết lộ, Mỹ Tâm sẽ là một trong những khách mời đặc biệt xuất hiện trong Live Concert của anh. "Có một nhân vật gần như ít khi nào xuất hiện ở các show diễn của người khác nhưng lần này tôi đã mời được bạn ấy tham gia cùng, đó là Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm rất là khó nhưng chúng tôi có nợ nần với nhau. Trong nhiều chương trình của cô ấy tôi cũng có mặt thì chương trình của tôi cô ấy cũng sẽ có mặt", Đức Trí hài hước nói trong sự kiện.

Trong Liveconcert Tựa Như Gió Phiêu Du, khán giả sẽ được nghe tác giả của chính những bài hát mà mình đã yêu thích hàng chục năm qua, nói về những ca khúc hit của mình, với những chuyện chưa từng kể, những bí mật đã được giữ kín trong suốt nhiều năm. Từ những phiên bản qua rất nhiều chỉnh sửa để có "thành phẩm" cuối cùng đến với công chúng; từ những câu chuyện tình yêu, những mối tình, những mối duyên trong cuộc đời…

Cũng tại sư kiện, nhạc sĩ Đức Trí giới thiệu đĩa than (vinyl) Như chưa bắt đầu, với những tình khúc được yêu mến trong hơn 20 năm qua. Đĩa than này là tập hợp những bài hát do chính nhạc sĩ Đức Trí chọn, đó là những kỷ niệm của anh, cũng như kỷ niệm của chính người nghe xuyên suốt hơn 20 năm. "Có những bài hát đã từng được ghi âm từ những năm 1990, khi đó kỹ thuật thu âm còn nhiều hạn chế. Tôi luôn mong có cơ hội được ghi âm lại, để những bài hát đó có được sự trọn vẹn hơn về cảm xúc, về chất lượng thu âm giọng hát, ban nhạc, ít ra là với chủ quan của tôi. Và đây chính là sự mong ước đã đạt thành hiện thực", anh chia sẻ.

Theo Đức Trí, anh chọn những giọng ca hôm nay (Uyên Linh, Lê Hiếu, Lân Nhã, Nguyên Hà, Hà My) để hát những ca khúc của ngày hôm qua, với cách phối mà anh đã tưởng tượng khi bài hát được viết ra, không bị chi phối bởi xu hướng phối khi những bài hát này được đưa vào những album thời đó. "Món quà này xin được gửi đến người nghe như sự tri ân của tôi dành cho các bạn đã yêu quý những bài hát của tôi suốt những năm qua", anh bày tỏ,

Nhiều người cho rằng đĩa than rất kén người nghe, vì thế không thể phủ nhận "cuộc chơi" với đĩa than tốn kém và cũng đầy trắc trở. Trong khi thị trường nhạc số hiện tại phát triển quá mạnh mẽ, nhạc sĩ Đức Trí vẫn "lội ngược dòng" với nhiều đĩa than bán chạy.

Bàn về lí do chọn hướng đi này, nhạc sĩ Đức Trí nói: "Đĩa than là một thị trường ngách và rất thú vị đối với tôi. Những người chuộng đĩa than phải theo dõi, tìm kiếm mới mua được, chứ không có sẵn. Chính sự tìm tòi, hiếm có đó kích thích người ta hứng thú và đam mê hơn. Tuy nhiên, thị trường ngách này tôi chưa bao giờ lỗ. Hơn 11 đĩa than tôi phát hành, cùng lắm có những đĩa doanh thu thấp hơn đĩa khác thôi chứ không bị lỗ và có tiền tái đầu tư lại. Đây là 1 cuộc chơi không phải để lấy tiếng và tôi được làm điều tôi thích".