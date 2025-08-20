Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhận cuộc gọi "nhá máy" từ các đầu số 024, 028, 022: Tuyệt đối không làm một điều

20-08-2025 - 08:08 AM | Sống

Thời gian gần đây, nhiều người dùng liên tục nhận được các cuộc gọi nhỡ chớp nhoáng từ những đầu số lạ như 022, 024, 028... Theo cơ quan công an, đây không phải là những cuộc gọi nhầm số ngẫu nhiên mà là bước đầu tiên trong các kịch bản lừa đảo chiếm đoạt tài sản tinh vi.

Theo cảnh báo từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Bình Phước), thời gian gần đây, các đối tượng sử dụng các đầu số như 024xxx, 022xxx, 028xxx... để gọi nhá máy người dân. Những cuộc gọi này thường có thời gian rất ngắn (chỉ khoảng 3 giây) rồi lập tức cúp máy, để lại cuộc gọi nhỡ trên điện thoại của người dân. Nhiều người có thể nhận 3-4 cuộc gọi như vậy trong một ngày, gây hoang mang và tò mò về mục đích của người gọi.

Nhận cuộc gọi

Nhiều cuộc gọi "nhá máy" từ các đầu số 024, 028, 022...

Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bình Phước cho biết: Hiện tượng “cuộc gọi nhá máy” có thể là bước mở đầu cho các thủ đoạn lừa đảo. Mục đích chính là xác thực các dữ liệu mà đối tượng lừa đảo đã thu thập, từ đó phân loại người dùng để lên kịch bản lừa đảo sau này. Khi người dùng nghe máy hoặc phản hồi, kẻ gian biết số điện thoại đó còn hoạt động và đưa vào danh sách để bán hoặc khai thác.

Một số hệ thống tự động còn có thể nhận diện giọng nói, từ khóa để xác định giới tính, độ tuổi hay mức độ phản ứng của người nghe. Dù các cuộc gọi “nhá máy” không trực tiếp lấy cắp thông tin, nhưng là bước đệm để bán dữ liệu cho bên thứ ba, làm phiền qua quảng cáo hoặc thực hiện các chiêu trò lừa đảo nhắm vào người cao tuổi, nội trợ... Ngoài ra, người dùng có thể bị lừa gọi lại vào các số tính phí cao, đặc biệt là các số quốc tế. Nếu tiếp tục trả lời, giọng nói của người dùng có thể bị lợi dụng để giả danh trong các cuộc gọi khác.

Khuyến cáo từ cơ quan công an

Để bảo vệ bản thân và tài sản, Công an tỉnh Bình Phước khuyến cáo người dân cần thực hiện nghiêm túc các biện pháp sau:

Tuyệt đối không gọi lại: Khi nhận được các cuộc gọi lạ, đặc biệt là các cuộc gọi chỉ "nhá máy" trong vài giây hoặc có đầu số quốc tế (dấu "+"), tuyệt đối không được gọi lại. 

Chặn và báo cáo: Nếu liên tục bị làm phiền, hãy chủ động chặn số điện thoại đó. Đồng thời, báo cáo cho nhà mạng để được hỗ trợ xử lý, có thể qua tin nhắn gửi đến tổng đài 5656 hoặc qua website chính thức của nhà mạng. 

Bảo mật thông tin cá nhân: Không bao giờ cung cấp thông tin cá nhân (số CCCD, tài khoản ngân hàng, mật khẩu...) qua điện thoại, dù đối phương tự xưng là công an, viện kiểm sát, nhân viên ngân hàng hay nhà mạng. 

Cảnh giác với liên kết lạ: Tuyệt đối không truy cập vào các đường link lạ hoặc cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc theo yêu cầu của người khác. 

Báo cáo kịp thời: Khi phát hiện bất kỳ dấu hiệu lừa đảo nào, hãy thông báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn xử lý. Đồng thời, hãy chia sẻ thông tin cảnh báo này đến người thân và bạn bè để cùng nhau nâng cao cảnh giác, ngăn chặn tội phạm trên không gian mạng.  

Cách xác định số điện thoại lạ vừa gọi đến là ai, biết ngay cuộc gọi rác hay lừa đảo


Theo KV

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nữ thạc sĩ tốt nghiệp xuất sắc sốc vì bị ban tuyển dụng từ chối dù đỗ phỏng vấn, cư dân mạng: Lỗi do cô

Nữ thạc sĩ tốt nghiệp xuất sắc sốc vì bị ban tuyển dụng từ chối dù đỗ phỏng vấn, cư dân mạng: Lỗi do cô Nổi bật

4 thực phẩm chứa "chất độc tự nhiên", ăn sai cách có thể gây hôn mê, mất mạng: Toàn loại rất quen thuộc

4 thực phẩm chứa "chất độc tự nhiên", ăn sai cách có thể gây hôn mê, mất mạng: Toàn loại rất quen thuộc Nổi bật

1 loại khoai lang Trung Quốc bỗng được 'săn lùng ráo riết' tại Việt Nam: Bất ngờ với hàm lượng dinh dưỡng

1 loại khoai lang Trung Quốc bỗng được 'săn lùng ráo riết' tại Việt Nam: Bất ngờ với hàm lượng dinh dưỡng

07:30 , 20/08/2025
4 việc giúp chị em "giảm cân không tốn sức", phục hồi tim mạch nếu tranh thủ làm mỗi sáng thức dậy

4 việc giúp chị em "giảm cân không tốn sức", phục hồi tim mạch nếu tranh thủ làm mỗi sáng thức dậy

07:03 , 20/08/2025
H'Hen Niê lên tiếng trước ý kiến: "Cứ sinh con tự khắc biết nuôi"

H'Hen Niê lên tiếng trước ý kiến: "Cứ sinh con tự khắc biết nuôi"

06:00 , 20/08/2025
4 hành động thường thấy ở người EQ thấp, phá huỷ các mối quan hệ xung quanh: Nếu bạn không có thì xin chúc mừng

4 hành động thường thấy ở người EQ thấp, phá huỷ các mối quan hệ xung quanh: Nếu bạn không có thì xin chúc mừng

05:05 , 20/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên