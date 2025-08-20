Nhận cuộc gọi "nhá máy" từ các đầu số 024, 028, 022: Tuyệt đối không làm một điều

Theo cảnh báo từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Bình Phước), thời gian gần đây, các đối tượng sử dụng các đầu số như 024xxx, 022xxx, 028xxx... để gọi nhá máy người dân. Những cuộc gọi này thường có thời gian rất ngắn (chỉ khoảng 3 giây) rồi lập tức cúp máy, để lại cuộc gọi nhỡ trên điện thoại của người dân. Nhiều người có thể nhận 3-4 cuộc gọi như vậy trong một ngày, gây hoang mang và tò mò về mục đích của người gọi.

Nhiều cuộc gọi "nhá máy" từ các đầu số 024, 028, 022...

Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bình Phước cho biết: Hiện tượng “cuộc gọi nhá máy” có thể là bước mở đầu cho các thủ đoạn lừa đảo. Mục đích chính là xác thực các dữ liệu mà đối tượng lừa đảo đã thu thập, từ đó phân loại người dùng để lên kịch bản lừa đảo sau này. Khi người dùng nghe máy hoặc phản hồi, kẻ gian biết số điện thoại đó còn hoạt động và đưa vào danh sách để bán hoặc khai thác.

Một số hệ thống tự động còn có thể nhận diện giọng nói, từ khóa để xác định giới tính, độ tuổi hay mức độ phản ứng của người nghe. Dù các cuộc gọi “nhá máy” không trực tiếp lấy cắp thông tin, nhưng là bước đệm để bán dữ liệu cho bên thứ ba, làm phiền qua quảng cáo hoặc thực hiện các chiêu trò lừa đảo nhắm vào người cao tuổi, nội trợ... Ngoài ra, người dùng có thể bị lừa gọi lại vào các số tính phí cao, đặc biệt là các số quốc tế. Nếu tiếp tục trả lời, giọng nói của người dùng có thể bị lợi dụng để giả danh trong các cuộc gọi khác.

Khuyến cáo từ cơ quan công an

Để bảo vệ bản thân và tài sản, Công an tỉnh Bình Phước khuyến cáo người dân cần thực hiện nghiêm túc các biện pháp sau:

Tuyệt đối không gọi lại: Khi nhận được các cuộc gọi lạ, đặc biệt là các cuộc gọi chỉ "nhá máy" trong vài giây hoặc có đầu số quốc tế (dấu "+"), tuyệt đối không được gọi lại.

Chặn và báo cáo: Nếu liên tục bị làm phiền, hãy chủ động chặn số điện thoại đó. Đồng thời, báo cáo cho nhà mạng để được hỗ trợ xử lý, có thể qua tin nhắn gửi đến tổng đài 5656 hoặc qua website chính thức của nhà mạng.

Bảo mật thông tin cá nhân: Không bao giờ cung cấp thông tin cá nhân (số CCCD, tài khoản ngân hàng, mật khẩu...) qua điện thoại, dù đối phương tự xưng là công an, viện kiểm sát, nhân viên ngân hàng hay nhà mạng.

Cảnh giác với liên kết lạ: Tuyệt đối không truy cập vào các đường link lạ hoặc cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc theo yêu cầu của người khác.

Báo cáo kịp thời: Khi phát hiện bất kỳ dấu hiệu lừa đảo nào, hãy thông báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn xử lý. Đồng thời, hãy chia sẻ thông tin cảnh báo này đến người thân và bạn bè để cùng nhau nâng cao cảnh giác, ngăn chặn tội phạm trên không gian mạng.



