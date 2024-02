Theo CBS News New York, cô Avalon Grimes, là một bà mẹ đơn thân đến từ Mỹ, nhận được cuộc gọi từ nhân viên ngân hàng Chase. Nhân viên này hướng dẫn Grimes chuyển khoản toàn bộ số tiền tiết kiệm sang một tài khoản khác. Tuy nhiên, ngay sau khi thực hiện, Grimes nhận ra: Toàn bộ số tiền tiết kiệm đã không còn.



Người phụ nữ này ngay lập tức trình báo công an. Sau đó, Grimes mới biết, cô bị kẻ gian lừa đảo và chiếm đoạt tài sản. Kẻ gian sử dụng phần mềm bắt chước một số có sẵn và khi gọi đến, thông tin hiển thị y chang như ngân hàng. Đó là lý do khi thấy nhân viên ngân hàng "giả mạo" tư vấn nhiệt tình, Grimes tin tưởng tuyệt đối. Chỉ vài bước cung cấp thông tin, Grimes chuyển 24.000 USD (tương đương gần 600 triệu đồng) tiền tiết kiệm sang một tài khoản khác để "an toàn hơn".

Chia sẻ với CBS News New York, Grimes cho biết, toàn bộ tiền tiết kiệm mà cô chăm chỉ làm việc đã mất trắng. Hiện, Grimes đang làm việc với ngân hàng Chase để lấy lại tiền, nhưng khả năng không cao do kẻ gian đã chuyển tiền đi nơi khác.

Phía cảnh sát cũng xác minh, số điện thoại cho cho Avalon Grimes giống y hệt số dịch vụ quốc tế của ngân hàng Chase được in ở mặt sau thẻ tín dụng mà cô đang sử dụng. Một ứng dụng trên cửa hàng App Store đã cho phép giả mạo ID của một số đơn vị, tổ chức uy tín như ngân hàng. Ứng dụng này đã thay đổi hiển thị số gọi đến cho Avalon Grimes thành số của ngân hàng Chase miễn phí và tên định danh (caller ID) cũng hiện ngân hàng này.

Trước báo cáo phản hồi, Apple đã gỡ bỏ ứng dụng này khỏi kho phần mềm App Store. Lý do đưa ra, phần mềm này vi phạm chính sách của Apple khi trở thành công cụ phục vụ hành vi lừa đảo.

Nhà phát triển ứng dụng Ayman Abdallah cho biết, phần mềm giả mạo ID của một số tổ chức nhằm mục đích giải trí. Tuy nhiên, vị này cho biết, sẽ chịu trách nhiệm và đảm bảo cấm luôn việc giả mạo các số tổng đài quốc tế. Về trường hợp của Avalon Grimes, Abdallah cho rằng, không phải do ứng dụng mà xuất phát từ hệ thống viễn thông.

Theo thống kê Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ, trong năm 2023, mạo danh số điện thoại là một trong những nguyên nhân lừa đảo hàng đầu ở nước này. Với sự xuất hiện của AI, việc lừa đảo qua gọi điện hoặc giả mạo danh tính càng dễ dàng hơn.

Các chuyên gia cho rằng, người dùng nên cẩn trọng và cúp máy khi thấy cuộc gọi đáng ngờ từ số tổng đài của các tổ chức, đặc biệt là ngân hàng. Người dùng không bao giờ được cung cấp mật khẩu dùng một lần gửi đến số điện thoại đã đăng ký với ngân hàng, dù người gọi điện là ai.

