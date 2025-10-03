Nhận được 68 triệu đồng từ tài khoản lạ, người phụ nữ sinh năm 1990 vội bay từ Malaysia về nước để trình báo công an

Theo đó, ngày 24/9, Công an xã Trà Ôn nhận được trình báo của chị Trần Thị Kim Ngân (sinh năm 1990), ngụ ở ấp 6, xã Trà Ôn về việc ngày 10/9 khi đang ở Malaysia thì bất ngờ nhận được số tiền 68.860.000 đồng (Sáu mươi tám triệu tám trăm sáu mươi nghìn đồng) vào tài khoản của mình từ một tài khoản lạ.

Với mong muốn trả lại tài sản cho người chuyển khoản nhầm, chị Ngân đã từ Malaysia về Việt Nam và đến Công an xã Trà Ôn để trình báo.

Ảnh: Công an xã Trà Ôn

Sau khi kiểm tra, xác minh, Công an xã Trà Ôn xác định người chuyển khoản nhầm là chị Lê Thị Vân Em (sinh năm 1987), cư trú ấp Đông Bình Trạch, xã Vĩnh Thành, tỉnh An Giang.

Ngày 26/9/2025, tại Công an xã Trà Ôn, chị Trần Thị Kim Ngân đã trao lại số tiền trên cho chị Vân Em dưới sự chứng kiến của cán bộ Công an xã. Chị Vân Em rất vui mừng, xúc động vì được nhận lại số tiền chuyển nhầm, chị đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến chị Trần Thị Kim Ngân và Công an xã Trà Ôn.

Việc chủ động đến Công an xã trình báo và nhờ xác minh để trả lại số tiền chuyển nhầm của chị Trần Thị Kim Ngân rất ý nghĩa và nhân văn, là một tấm gương người tốt, việc tốt cần được lan tỏa.

Qua sự việc trên, Công an xã Trà Ôn khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin trong thực hiện giao dịch chuyển tiền qua ứng dụng ngân hàng để tránh trường hợp chuyển tiền nhầm.