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Nhận hơn 27.000.000 đồng chuyển khoản từ Lê Thị Thúy, Nguyễn Thị Thảo phải trình báo công an để xác minh

| | Kinh tế số

Sau khi tiếp nhận trình báo, Công an xã Nhân Cơ (tỉnh Lâm Đồng) đã hỗ trợ chị Nguyễn Thị Thảo chuyển trả lại hơn 27 triệu đồng cho người chuyển khoản nhầm.

Nhận hơn 27.000.000 đồng chuyển khoản từ Lê Thị Thúy, Nguyễn Thị Thảo phải trình báo công an để xác minh- Ảnh 1.

Mới đây, Công an xã Nhân Cơ (tỉnh Lâm Đồng) tiếp nhận trình báo của chị Nguyễn Thị Thảo về việc tài khoản ngân hàng của chị nhận được một số giao dịch chuyển tiền mà chị không xác định được nguyên nhân, với tổng số tiền hơn 27 triệu đồng.

Nhận thấy số tiền không thuộc sở hữu của mình, chị Thảo đã chủ động liên hệ Công an xã Nhân Cơ để trình báo và nhờ hỗ trợ xác minh người chuyển tiền.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Nhân Cơ tiến hành xác minh, đối chiếu các thông tin liên quan và xác định người thực hiện các giao dịch chuyển nhầm là chị Lê Thị Thúy, cùng trú tại xã Nhân Cơ.

Công an xã đã hướng dẫn các bên kiểm tra, đối chiếu thông tin và thực hiện việc hoàn trả số tiền theo đúng chủ sở hữu.

Nhận lại hơn 27 triệu đồng, chị Lê Thị Thúy bày tỏ vui mừng và gửi lời cảm ơn tới chị Nguyễn Thị Thảo cùng cán bộ Công an xã Nhân Cơ đã hỗ trợ xác minh, giúp chị nhận lại số tiền chuyển nhầm.

Công an xã Nhân Cơ ghi nhận, biểu dương tinh thần trung thực và trách nhiệm của chị Nguyễn Thị Thảo. Việc chủ động trình báo khi nhận được tài sản không thuộc về mình là hành động đẹp, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực, tinh thần trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng.

Nhật Hạ

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