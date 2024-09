Nhận làm thủ tục thừa kế, 'nữ quái' lừa bán nhà chiếm đoạt hơn 13 tỷ đồng

Sau 2 ngày xét xử, chiều 21/9, TAND TP Đà Nẵng tuyên án bị cáo Huỳnh Thị Châu (49 tuổi, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, khoảng đầu tháng 8/2019, ông Nguyễn Hoài Nam có nhu cầu làm thủ tục nhận thừa kế 1/2 ngôi nhà số 27 Lê Vĩnh Huy (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) nên tìm để làm giúp thủ tục (1/2 ngôi nhà thuộc thừa kế của ông Nguyễn Tấn Vĩnh, trú TP Quy Nhơn, Bình Định).

Sau đó, ông Nam gặp Huỳnh Thị Châu. Người này nhận làm giúp ông Nam các thủ tục pháp lý để nhận thừa kế.

Cuối tháng 8/2019, Châu yêu cầu ông Nam đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền trên đất của ngôi nhà 27 Lê Vĩnh Huy cùng 30 triệu đồng để làm thủ tục.

Huỳnh Thị Châu tại phiên xét xử.

Do ông Nam muốn mua lại 1/2 ngôi nhà đối với phần thừa kế của ông Nguyễn Tấn Vĩnh nên nhờ Châu vào Quy Nhơn để đặt vấn đề với ông Vĩnh.

Tuy nhiên, sau khi nhận giấy tờ nhà đất, Châu nói với anh Trần Đình Hiền (trú Quảng Nam) là mình vừa mua ngôi nhà 27 Lê Vĩnh Huy, nhờ anh này môi giới để bán.

Đến tháng 9/2019, chị Cao Thị Thúy Luận (trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) thỏa thuận mua ngôi nhà này giá 7,2 tỷ đồng, đặt cọc 2,5 tỷ đồng nhưng sau phát hiện bị lừa.

Nhận tố cáo của các bị hại, cơ quan công an khởi tố, cho Châu tại ngoại, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra do bị can đang mang thai.

Trong thời gian mang thai, sinh và nuôi con nhỏ, từ cuối năm 2021 đến đầu năm 2022, Châu tiếp tục lừa bán nhà đất để chiếm đoạt của chị Dương Thị Kiều Dung (trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) 10,9 tỷ đồng.

Cơ quan công an xác định, tổng số tiền Huỳnh Thị Châu lừa đảo chiếm đoạt của chị Luận và chị Dung là 13,4 tỷ đồng.

HĐXX TAND TP Đà Nẵng nhận định, Châu phạm tội có tính chất chuyên nghiệp, cố tình thực hiện phạm tội đến cùng và phạm tội từ hai lần trở lên.

Vì vậy, sau 2 ngày xét xử, chiều 21/9, HĐXX tuyên phạt Huỳnh Thị Châu mức án 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.